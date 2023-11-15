https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-hamas-ile-50-israilli-rehinenin-birakilmasini-kapsayan-esir-takasi-teklifini-reddetti-1077430758.html

İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti

İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti

İsrail’in, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T19:58+0300

2023-11-15T19:58+0300

2023-11-15T19:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

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İsrail devlet televizyonu KAN’a göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın esir takası teklifini reddetti.Hamas’ın teklif kapsamında 50 İsrailli rehinenin serbest kalmasına karşılık, Gazze’de çatışmalara 3 gün ara verilmesi ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması şartını koştuğu aktarıldı.İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.Hamas, İsrail'in esir takası konusunu ertelediğini duyurmuştuHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-ordusunun-baskin-duzenledigi-sifa-hastanesinde-neler-oluyor-1077414365.html

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gazze şeridi

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