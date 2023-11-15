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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-hamas-ile-50-israilli-rehinenin-birakilmasini-kapsayan-esir-takasi-teklifini-reddetti-1077430758.html
İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti
İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti
İsrail’in, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T19:58+0300
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İsrail devlet televizyonu KAN’a göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın esir takası teklifini reddetti.Hamas’ın teklif kapsamında 50 İsrailli rehinenin serbest kalmasına karşılık, Gazze’de çatışmalara 3 gün ara verilmesi ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması şartını koştuğu aktarıldı.İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.Hamas, İsrail'in esir takası konusunu ertelediğini duyurmuştuHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-ordusunun-baskin-duzenledigi-sifa-hastanesinde-neler-oluyor-1077414365.html
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İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti

19:58 15.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSİsrail Filistin çatışma Gazze Şeridi bayrak yıkım
İsrail Filistin çatışma Gazze Şeridi bayrak yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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İsrail’in, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddettiği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN’a göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın esir takası teklifini reddetti.
Hamas’ın teklif kapsamında 50 İsrailli rehinenin serbest kalmasına karşılık, Gazze’de çatışmalara 3 gün ara verilmesi ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması şartını koştuğu aktarıldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.

Hamas, İsrail'in esir takası konusunu ertelediğini duyurmuştu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.
İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.
Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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