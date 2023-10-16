https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-hazine-bakani-yellen-abd-ayni-anda-israil-ve-ukraynaya-destek-verecek-gucte-1076393289.html
ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD aynı anda İsrail ve Ukrayna’ya destek verecek güçte
ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD aynı anda İsrail ve Ukrayna’ya destek verecek güçte
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin iki ayrı savaşta müttefiklerine destek vermeyi göze alabilecek durumda olduğundan emin olduğunu belirtti. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T20:40+0300
2023-10-16T20:40+0300
2023-10-16T20:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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abd
rusya
janet yellen
abd hazine bakanlığı
savaş
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ABD Hazine Bakanı Yellen, İngiliz televizyonu Sky News’a açıklamasında, Filistin-İsrail gerilimi bağlamında, ABD’nin İsrail ile çok yakından işbirliği yaptığını söyledi.Yellen, “Amerika kesinlikle İsrail’i destekleyebilir ve askeri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca Ukrayna’yı da Rusya’ya karşı mücadelesinde destekleyebiliriz ve bunu yapmalıyız” açıklamasında bulundu.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı’nın, zaten azalmakta olan mühimmatı iki ayrı çatışmaya yaymak konusunda endişeleri olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-basini-washingtonun-ukrayna-ve-israile-yardim-konusundaki-tutumu-farkli-1076378002.html
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ukrayna, israil, abd, rusya, janet yellen, abd hazine bakanlığı, savaş
ukrayna, israil, abd, rusya, janet yellen, abd hazine bakanlığı, savaş
ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD aynı anda İsrail ve Ukrayna’ya destek verecek güçte
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin iki ayrı savaşta müttefiklerine destek vermeyi göze alabilecek durumda olduğundan emin olduğunu belirtti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, İngiliz televizyonu Sky News’a açıklamasında, Filistin-İsrail gerilimi bağlamında, ABD’nin İsrail ile çok yakından işbirliği yaptığını söyledi.
Yellen, “Amerika kesinlikle İsrail’i destekleyebilir ve askeri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca Ukrayna’yı da Rusya’ya karşı mücadelesinde destekleyebiliriz ve bunu yapmalıyız” açıklamasında bulundu.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı’nın, zaten azalmakta olan mühimmatı iki ayrı çatışmaya yaymak konusunda endişeleri olduğu belirtilmişti.