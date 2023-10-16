https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-hazine-bakani-yellen-abd-ayni-anda-israil-ve-ukraynaya-destek-verecek-gucte-1076393289.html

ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD aynı anda İsrail ve Ukrayna’ya destek verecek güçte

ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD aynı anda İsrail ve Ukrayna’ya destek verecek güçte

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin iki ayrı savaşta müttefiklerine destek vermeyi göze alabilecek durumda olduğundan emin olduğunu belirtti. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T20:40+0300

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ukrayna krizi

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israil

abd

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janet yellen

abd hazine bakanlığı

savaş

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ABD Hazine Bakanı Yellen, İngiliz televizyonu Sky News’a açıklamasında, Filistin-İsrail gerilimi bağlamında, ABD’nin İsrail ile çok yakından işbirliği yaptığını söyledi.Yellen, “Amerika kesinlikle İsrail’i destekleyebilir ve askeri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca Ukrayna’yı da Rusya’ya karşı mücadelesinde destekleyebiliriz ve bunu yapmalıyız” açıklamasında bulundu.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı’nın, zaten azalmakta olan mühimmatı iki ayrı çatışmaya yaymak konusunda endişeleri olduğu belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-basini-washingtonun-ukrayna-ve-israile-yardim-konusundaki-tutumu-farkli-1076378002.html

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