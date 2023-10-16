https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-basini-washingtonun-ukrayna-ve-israile-yardim-konusundaki-tutumu-farkli-1076378002.html

ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı

ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı

ABD'li basın kuruluşu ABC News, Washington yönetiminin İsrail ve Ukrayna krizlerinde bu ülkelere askeri yardım sağlama konusunda nasıl farklı bir yaklaşım... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T11:09+0300

2023-10-16T11:09+0300

2023-10-16T11:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

israil

israil-filistin

abd

washington dc

joe biden

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ABC News’in Küresel İlişkiler Editörü John Lyons, İsrail'e askeri yardımın Ukrayna ile karşılaştırıldığında parlak bir kontrast olarak görüldüğüne dikkat çektiği yazısında, “ABD, muhtemelen henüz buna ihtiyacı olmayan İsrail gibi bir ülkeye acil yeni askeri yardım paketi teklif etti. Aynı zamanda Kongre Ukrayna'ya fon sağlamayı reddediyor” ifadelerini kullandı.Lyons, İsrail'e verilen ‘güçlü ve gerçek’ desteğin Batı'nın Ukrayna'ya verdiği ‘gönüllü yardımdan’ çok farklı olduğuna işaret ettiği köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD yönetiminin Kongre’den Ukrayna ve İsrail'e 2 milyar doların üzerinde yardım talep edeceğini söylemişti.Biden, ABD'nin eş zamanlı olarak Ukrayna ve İsrail'i destekleme fırsatı olduğunu vurgulamış, ABD'nin ‘uluslararası güvenliği’ sağlayabilecek gücü olduğunu kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231013/biden-israilin-kendisini-savunmasi-ve-saldirilara-karsilik-vermesi-icin-gerekeni-yapiyoruz-1076321903.html

ukrayna

israil

abd

washington dc

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