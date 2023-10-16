https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-basini-washingtonun-ukrayna-ve-israile-yardim-konusundaki-tutumu-farkli-1076378002.html
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
ABD'li basın kuruluşu ABC News, Washington yönetiminin İsrail ve Ukrayna krizlerinde bu ülkelere askeri yardım sağlama konusunda nasıl farklı bir yaklaşım... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T11:09+0300
2023-10-16T11:09+0300
2023-10-16T11:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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israil
israil-filistin
abd
washington dc
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ABC News’in Küresel İlişkiler Editörü John Lyons, İsrail'e askeri yardımın Ukrayna ile karşılaştırıldığında parlak bir kontrast olarak görüldüğüne dikkat çektiği yazısında, “ABD, muhtemelen henüz buna ihtiyacı olmayan İsrail gibi bir ülkeye acil yeni askeri yardım paketi teklif etti. Aynı zamanda Kongre Ukrayna'ya fon sağlamayı reddediyor” ifadelerini kullandı.Lyons, İsrail'e verilen ‘güçlü ve gerçek’ desteğin Batı'nın Ukrayna'ya verdiği ‘gönüllü yardımdan’ çok farklı olduğuna işaret ettiği köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD yönetiminin Kongre’den Ukrayna ve İsrail'e 2 milyar doların üzerinde yardım talep edeceğini söylemişti.Biden, ABD'nin eş zamanlı olarak Ukrayna ve İsrail'i destekleme fırsatı olduğunu vurgulamış, ABD'nin ‘uluslararası güvenliği’ sağlayabilecek gücü olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231013/biden-israilin-kendisini-savunmasi-ve-saldirilara-karsilik-vermesi-icin-gerekeni-yapiyoruz-1076321903.html
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ukrayna krizi, ukrayna, israil, israil-filistin, abd, washington dc, joe biden
ukrayna krizi, ukrayna, israil, israil-filistin, abd, washington dc, joe biden
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
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ABD'li basın kuruluşu ABC News, Washington yönetiminin İsrail ve Ukrayna krizlerinde bu ülkelere askeri yardım sağlama konusunda nasıl farklı bir yaklaşım sergilediğini açıkladı.
ABC News’in Küresel İlişkiler Editörü John Lyons, İsrail'e askeri yardımın Ukrayna ile karşılaştırıldığında parlak bir kontrast olarak görüldüğüne dikkat çektiği yazısında, “ABD, muhtemelen henüz buna ihtiyacı olmayan İsrail gibi bir ülkeye acil yeni askeri yardım paketi teklif etti. Aynı zamanda Kongre Ukrayna'ya fon sağlamayı reddediyor” ifadelerini kullandı.
Lyons, İsrail'e verilen ‘güçlü ve gerçek’ desteğin Batı'nın Ukrayna'ya verdiği ‘gönüllü yardımdan’ çok farklı olduğuna işaret ettiği köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:
“Geniş jeopolitik düzeyde İsrail-Gazze savaşının en büyük kaybedeni Ukrayna'dır. En büyük kazanan ise Putin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir). İki büyük savaşın aynı anda yaşanması Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine ivme kazandıracaktır. Bu yeni savaş başlamadan önce bile Ukrayna zaten ABD’den gelen finansmanın sürdürülmesi için mücadele ediyordu.Bazı açılardan Ukrayna'nın en büyük sorunu Vladimir Putin değil. Ukrayna'nın ordusu Rus ordusunun ölçüsüne sahip olsa da gerçek sorun işlevsiz Washington'un bulanık ve girdaplı suları. Ukrayna, hangi paranın hangi davaya harcanacağına karar veren Kongre'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında desteğini kaybediyor.”
ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD yönetiminin Kongre’den Ukrayna ve İsrail'e 2 milyar doların üzerinde yardım talep edeceğini söylemişti.
Biden, ABD'nin eş zamanlı olarak Ukrayna ve İsrail'i destekleme fırsatı olduğunu vurgulamış, ABD'nin ‘uluslararası güvenliği’ sağlayabilecek gücü olduğunu kaydetmişti.