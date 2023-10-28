https://sputniknews.com.tr/20231028/borrellden-gazzeye-insani-yardimin-ulastirilmasi-icin-gecici-ateskes-cagrisi-1076824790.html

Borrell’den Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısı

Borrell’den Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi’ne insani yadımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısında bulundu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T19:24+0300

2023-10-28T19:24+0300

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsani erişimin sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi gerekiyor” diye yazdı.İnsanların su, gıda ve elektriksiz kaldığı Gazze’deki durumun uluslararası insani hukuka aykırı olduğu tekrarlayan Borrell, sivillere yönelik saldırıları kınayarak tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231005/borrell-ab-ukraynaya-yardim-konusunda-abdnin-yerini-alamaz-1076056341.html

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