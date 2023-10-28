https://sputniknews.com.tr/20231028/borrellden-gazzeye-insani-yardimin-ulastirilmasi-icin-gecici-ateskes-cagrisi-1076824790.html
Borrell’den Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısı
Borrell’den Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi’ne insani yadımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısında bulundu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T19:24+0300
2023-10-28T19:24+0300
2023-10-28T19:24+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsani erişimin sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi gerekiyor” diye yazdı.İnsanların su, gıda ve elektriksiz kaldığı Gazze’deki durumun uluslararası insani hukuka aykırı olduğu tekrarlayan Borrell, sivillere yönelik saldırıları kınayarak tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231005/borrell-ab-ukraynaya-yardim-konusunda-abdnin-yerini-alamaz-1076056341.html
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josep borrell, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, ateşkes, ab, gazze, gazze şeridi
Borrell’den Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi’ne insani yadımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsani erişimin sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi gerekiyor” diye yazdı.
İnsanların su, gıda ve elektriksiz kaldığı Gazze’deki durumun uluslararası insani hukuka aykırı olduğu tekrarlayan Borrell, sivillere yönelik saldırıları kınayarak tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.