https://sputniknews.com.tr/20231005/borrell-ab-ukraynaya-yardim-konusunda-abdnin-yerini-alamaz-1076056341.html
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin Ukrayna'ya yardımı artırdığını, ancak bu konuda ABD'nin yerini alamayacağını belirtti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T15:00+0300
2023-10-05T15:00+0300
2023-10-05T15:00+0300
ukrayna krizi
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josep borrell
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Granada’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde AB'nin Ukrayna'ya mali ve askeri yardımı artırmayı planladığını, ancak bu konuda ABD'nin yerini alamayacağını ifade etti.“AB kesinlikle ABD'nin yerini alamayacak. Avrupa şu anda yardımı artırıyor. 50 milyar euroluk ekonomik ve 20 milyar euroluk askeri yardım tahsis edilmesine dair öneri var” diyen Borrell, ancak Ukraynalıların ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu ve Avrupa Birliği’nin de bu yardımın yenilenmesini umduğunu vurguladı.Borrell’in konuşması AB’nin sitesi üzerinden yayınlandı. Granada'da bir gün sürecek AST toplantısına 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ile 17 Avrupa ülkesinin lideri katılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231002/borrell-yil-sonuna-kadar-ukraynaya-askeri-yardim-konusunda-mutabakat-saglamayi-umuyor-1075957409.html
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ukrayna, ukrayna krizi, josep borrell, avrupa birliği, ab, abd
ukrayna, ukrayna krizi, josep borrell, avrupa birliği, ab, abd
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin Ukrayna'ya yardımı artırdığını, ancak bu konuda ABD'nin yerini alamayacağını belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Granada’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde AB'nin Ukrayna'ya mali ve askeri yardımı artırmayı planladığını, ancak bu konuda ABD'nin yerini alamayacağını ifade etti.
“AB kesinlikle ABD'nin yerini alamayacak. Avrupa şu anda yardımı artırıyor. 50 milyar euroluk ekonomik ve 20 milyar euroluk askeri yardım tahsis edilmesine dair öneri var” diyen Borrell, ancak Ukraynalıların ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu ve Avrupa Birliği’nin de bu yardımın yenilenmesini umduğunu vurguladı.
Borrell’in konuşması AB’nin sitesi üzerinden yayınlandı. Granada'da bir gün sürecek AST toplantısına 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ile 17 Avrupa ülkesinin lideri katılıyor.