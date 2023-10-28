https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-israili-uyardi-parmaklari-tetikte-1076807780.html

İran İsrail'i uyardı: Parmakları tetikte

İran İsrail'i uyardı: Parmakları tetikte

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İsrail'i kara harekâtı konusunda uyardı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İsrail'i, Lübnanlı ve Filistinli milislerin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına karşılık vermek üzere 'parmaklarının tetikte' olduğu konusunda uyardı.İran Dışişleri Bakanı açıklamasında şu ifadeye yer verdi: Orta Doğu'daki krizle ilgili bir Genel Kurul oturumuna katılmak üzere bulunduğu Birleşmiş Milletler'den Ulusal Halk Radyosu'na konuşan Abdullahiyan, eylemlerin 'tanık olduklarınızdan çok daha güçlü ve derin' olacağını söyledi.Abdüllahiyan'ın açıklamasında, "Bu nedenle, bu durum devam ederse ve Gazze ve Batı Şeria'da kadınlar, çocuklar ve siviller öldürülmeye devam ederse, her şeyin mümkün olacağına inanıyorum" dediği aktarıldı.İran Dışişleri Bakanı açıklamasını, "Bu çatışmanın yayılmasını gerçekten istemiyoruz" diyerek sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/ortadoguda-tansiyon-yukseliyor-iran-ordusundan-genis-capli-tatbikat-1076788347.html

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