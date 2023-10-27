https://sputniknews.com.tr/20231027/ortadoguda-tansiyon-yukseliyor-iran-ordusundan-genis-capli-tatbikat-1076788347.html

Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor: İran ordusundan geniş çaplı tatbikat

Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor: İran ordusundan geniş çaplı tatbikat

İran Kara Kuvvetleri, İsfahan eyaletinde 2 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikata başladı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T13:20+0300

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İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte ABD ve İran arasındaki gerilim de tırmanırken Tahran, 2 günlük geniş çaplı bir tatbikatın başladığını duyurdu.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, '1402 İktidar' adı verilen kara kuvvetleri tatbikatına füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katılıyor.İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde yapılan ve 2 gün sürecek geniş çaplı tatbikata, 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de katılırken hava kuvvetlerine bağlı birlikler de destek veriyor.Tatbikatta, kara kuvvetlerinin muharebe ve muhtemel tehditlere karşı savunma kapasiteleri değerlendirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231027/gerilim-tirmaniyor-abd-iran-devrim-muhafizlarina-ait-2-tesisi-vurdu-1076787464.html

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iran, iran devrim muhafızları, abd, ortadoğu, suriye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, tatbikat, askeri tatbikat