https://sputniknews.com.tr/20231027/gerilim-tirmaniyor-abd-iran-devrim-muhafizlarina-ait-2-tesisi-vurdu-1076787464.html

Gerilim tırmanıyor: ABD, İran Devrim Muhafızları'na ait 2 tesisi vurdu

Gerilim tırmanıyor: ABD, İran Devrim Muhafızları'na ait 2 tesisi vurdu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Joe Biden'ın verdiği talimat üzerine Suriye'de düzenlenen operasyonla İran Devrim Muhafızları'na ait 2 askeri tesisin... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T13:08+0300

2023-10-27T13:08+0300

2023-10-27T13:08+0300

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Başkan Biden'ın önceki gün İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i uyarıp 'hazırlıklı olun' tavsiyesinde bulunmasının ardından ABD ordusu, Suriye'de ilk 'uyarı ateşini' açtı.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Austin, "ABD kuvvetleri, Başkan Biden'ın talimatıyla Suriye'nin batısında İran Devrim Muhafızları ve onunla bağlantılı gruplar tarafından kullanılan 2 tesisi öz savunma kapsamında vurdu" ifadelerini kullandı.İran Devrim Muhafızları'nın tesislerine yönelik saldırının İsrail-Filistin çatışmasıyla bağlantılı olmadığını belirten Austin, İranlı güçlere ait tesislerin Irak ve Suriye'de 17 Ekim'den itibaren ABD vatandaşlarına düzenlenen, bir ABD askerinin ölümüne ve 21'inin hafif yaralanmasına yol açan saldırılara yanıt olarak vurulduğunu vurguladı.Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılar hakkındaki bir soru karşısında "Size 17-26 Ekim tarihleri arasında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ta en az 12, Suriye'de 4 ayrı kez tek yönlü taarruz dronları ve roketlerle saldırıya uğradığını söyleyebilirim" demişti.Biden, Hamaney'i bölgedeki ABD askeri konusunda uyarmıştıÖnceki akşam Beyaz Saray'daki konuşması sırasında doğrudan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i uyaran Biden, "Eğer bölgedeki ABD askerlerine karşı eylemlerine devam ederlerse, karşılık vereceğiz. Buna hazır olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.Biden, ABD askerlerinin bölgede İsrail-Filistin çatışmasının tırmanması nedeniyle değil, terör örgütleriyle mücadele için bulunduğunu da kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231027/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-toplam-16-saldiri-yapildi-1076773202.html

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