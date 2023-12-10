https://sputniknews.com.tr/20231210/abde-gazze-ayrimi-derinlesiyor-4-ulke-abden-gazzedeki-duruma-iliskin-net-tavir-almasini-istedi-1078276266.html

AB'de Gazze ayrımı derinleşiyor: 4 ülke, AB'den Gazze'deki duruma ilişkin net tavır almasını istedi

AB'de Gazze ayrımı derinleşiyor: 4 ülke, AB'den Gazze'deki duruma ilişkin net tavır almasını istedi

İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T17:54+0300

2023-12-10T17:54+0300

2023-12-10T17:54+0300

israil- filistin çatışması

ispanya

belçika

malta

irlanda

ab

avrupa birliği

charles michel

hamas

filistin

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İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin net tavır alınmasını istedi.İspanya Başbakanlık kaynaklarından basına yapılan açıklamaya göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Malta Başbakanı Robert Abela, AB Konseyi Başkanı Michel'e ortak mektup gönderdi.Mektupta, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde Gazze'deki duruma ve iki devletli çözüme ilişkin net tutum oluşturmaya yönelik tartışmanın gündeme alınması talep edildi.AB dönem başkanlığı görevini aralık sonunda tamamlayacak İspanya ile 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak Belçika'nın öncülüğünde 4 başbakanın imzasının bulunduğu mektubun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki insani felakete acil çözüm bulunmasına ilişkin başlattığı girişimden etkilenerek gönderildiği belirtildi.Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarını kınayan ve İsrail'in kendisini uluslararası hukuka uygun olarak savunabileceğini yineleyen 4 başbakan, diğer yandan kalıcı ateşkes, Gazze'de sivillerin korunması ve yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının garanti edilmesi için AB'nin ortak karar alması gerektiğini savundu.Diğer yandan Başbakan Sanchez'in İspanya'nın AB dönem başkanlığının yıl sonunda sona ermesi dolayısıyla 13 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231210/putin-israil-basbakani-netanyahuyla-telefonda-gorustu-1078271526.html

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ispanya, belçika, malta, irlanda, ab, avrupa birliği, charles michel, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu