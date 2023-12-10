https://sputniknews.com.tr/20231210/putin-israil-basbakani-netanyahuyla-telefonda-gorustu-1078271526.html

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüştü

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T15:29+0300

2023-12-10T15:29+0300

2023-12-10T15:53+0300

israil- filistin çatışması

rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları

vladimir putin

benyamin netanyahu

israil

telefon görüşmesi

ortadoğu

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Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre Netanyahu, görüşme sırasında Rusya vatandaşlığı da bulunan bir İsrail vatandaşının Gazze'den tahliyesi konusunda Moskova'nın gösterdiği çabalar için Putin'e minnettarlığını ifade etti.Bununla beraber Netanyahu, Rus temsilcilerin BM ve diğer platformlarda İsrail'le ilgili sergiledikleri tutumdan rahatsızlığını dile getirirken Rusya'nın İran'la tehlikeli bir işbirliği yaptığını öne sürdü.İsrail Başbakanı, Gazze Şeridi'ndeki rehinelere erişim konusunda Kızılhaç Örgütü'ne baskı yapılmasını da Putin'den talep etti.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, iki lider arasındaki görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğünü aktardı.Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile en son 16 Ekim’de görüşmüştü. Görüşmede Filistin-İsrail çatışmasındaki ani tırmanma sonucu oluşan kriz durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.Son günlerde İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili temaslarını sıklaştıran Putin, çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'da üst düzey görüşmeler yapmış, perşembe günü Moskova'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir araya gelmişti. Rus lider, bir gün önce de Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi’ndeki durumu ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-ve-suudi-arabistandan-ortak-bildiri-filistin-meselesinde-iki-devletli-kararlar-uygulanmali-1078192909.html

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rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, vladimir putin, benyamin netanyahu, israil, telefon görüşmesi, ortadoğu