https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-ve-netanyahu-gazze-krizini-gorustu-1076399592.html

Putin ve Netanyahu Gazze krizini görüştü

Putin ve Netanyahu Gazze krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile Filistin-İsrail çatışmasındaki ani tırmanma sonucu oluşan... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T20:38+0300

2023-10-16T20:38+0300

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dünya

vladimir putin

benyamin netanyahu

telefon görüşmesi

gazze

israil-filistin

rusya

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Açıklamada, “Görüşmenin merkez konusu, Filistin-İsrail çatışmasının aniden tırmanması sonucu oluşan kriz durumu oldu. Rusya Devlet Başkanı, ölen İsraillilerin ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diledi, kadınlar ve çocuklar dahil sivilleri mağdur eden her türlü eylemi kararlı bir şekilde reddettiğini ve kınadığını vurguladı” ifadesine yer verildi.Vladimir Putin, durumu normalleştirmeye, şiddetin daha fazla artmasını önlemeye ve Gazze’deki insani felaketi önlemeye yardımcı olmak için atılan adımlar ve özellikle de bugün Filistin, Mısır, İran ve Suriye liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.Rusya lideri, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmeyi ve bu çatışmaya siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl çözüm bulmayı amaçlayan çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-ve-sisi-bolgesel-meseleleri-ve-gazze-seridindeki-gerilimi-gorustu-1076396687.html

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vladimir putin, benyamin netanyahu, telefon görüşmesi, gazze, israil-filistin, rusya