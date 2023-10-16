https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-ve-sisi-bolgesel-meseleleri-ve-gazze-seridindeki-gerilimi-gorustu-1076396687.html
Putin ve Sisi bölgesel meseleleri ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi görüştü
Putin ve Sisi bölgesel meseleleri ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi görüştü
Rusya lideri Vladimir Putin ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi’nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki krizin... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T18:46+0300
2023-10-16T18:46+0300
2023-10-16T18:46+0300
dünya
vladimir putin
abdülfettah es sisi
rusya
israil-filistin
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Mısır liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin’in girişimi ile yapılan görüşmede iki lider bölgesel meseleleri ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi ele aldı.“Durumun kontrol altına alınması ve şiddet ile çatışmanın yayılmasının önlenmesi için diplomatik adımlar üzerinde görüşme yapıldı” denilen açıklamada, liderlerin ‘ateşkesi desteklemenin ve sivillerin güvenliğini sağlamanın önemi üzerinde anlaşmaya vardığı’ vurgulandı.Açıklamada, “İki başkan ayrıca, özellikle Filistin sorununun çözümüne yönelik siyasi perspektiflerin olmaması nedeniyle, krizin nedenlerini ortadan kaldırmak için ciddi çalışma yapılması gerektiği konusunda da mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-esadla-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1076387027.html
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vladimir putin, abdülfettah es sisi, rusya, israil-filistin
vladimir putin, abdülfettah es sisi, rusya, israil-filistin
Putin ve Sisi bölgesel meseleleri ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi görüştü
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Rusya lideri Vladimir Putin ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi’nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki krizin nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışma konusunda anlaştıkları bildirildi.
Mısır liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin’in girişimi ile yapılan görüşmede iki lider bölgesel meseleleri ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi ele aldı.
“Durumun kontrol altına alınması ve şiddet ile çatışmanın yayılmasının önlenmesi için diplomatik adımlar üzerinde görüşme yapıldı” denilen açıklamada, liderlerin ‘ateşkesi desteklemenin ve sivillerin güvenliğini sağlamanın önemi üzerinde anlaşmaya vardığı’ vurgulandı.
Açıklamada, “İki başkan ayrıca, özellikle Filistin sorununun çözümüne yönelik siyasi perspektiflerin olmaması nedeniyle, krizin nedenlerini ortadan kaldırmak için ciddi çalışma yapılması gerektiği konusunda da mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.