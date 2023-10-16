https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-ve-sisi-bolgesel-meseleleri-ve-gazze-seridindeki-gerilimi-gorustu-1076396687.html

Putin ve Sisi bölgesel meseleleri ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi görüştü

Putin ve Sisi bölgesel meseleleri ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi görüştü

Rusya lideri Vladimir Putin ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi’nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki krizin... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T18:46+0300

2023-10-16T18:46+0300

2023-10-16T18:46+0300

dünya

vladimir putin

abdülfettah es sisi

rusya

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076376486_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_e518729a8bf98bb6d2fdfd56099cf7b3.jpg

Mısır liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin’in girişimi ile yapılan görüşmede iki lider bölgesel meseleleri ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi ele aldı.“Durumun kontrol altına alınması ve şiddet ile çatışmanın yayılmasının önlenmesi için diplomatik adımlar üzerinde görüşme yapıldı” denilen açıklamada, liderlerin ‘ateşkesi desteklemenin ve sivillerin güvenliğini sağlamanın önemi üzerinde anlaşmaya vardığı’ vurgulandı.Açıklamada, “İki başkan ayrıca, özellikle Filistin sorununun çözümüne yönelik siyasi perspektiflerin olmaması nedeniyle, krizin nedenlerini ortadan kaldırmak için ciddi çalışma yapılması gerektiği konusunda da mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-esadla-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1076387027.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, abdülfettah es sisi, rusya, israil-filistin