https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-esadla-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1076387027.html

Putin, Esad’la Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü

Putin, Esad’la Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü

Rus lider Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasındaki telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını sona erdirmenin yolları ele... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T15:38+0300

2023-10-16T15:38+0300

2023-10-16T15:38+0300

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Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmeler sırasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını sona erdirmenin yollarını masaya yatırdığı ifade edildi.Görüşmede, aynı zamanda bölgeye acil insani yardım ulaştırılması ihtiyacının dile getirildiği vurgulanırken, yapılan yazılı açıklamada, “İki devlet başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını sona erdirmenin yollarını tartıştığı ve bölgedeki sivillere acil insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir” ifadelerine yer verildi.Esad’ın Ofisi, yazılı paylaşımında, ayrıca iki liderin ‘İsrail'in Gazze'yi bombalamasını ve halkın yerinden edilmesini durdurmanın gerekliliğine dikkat çektiğinin’ altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/suriye-disisleri-israilin-sam-ve-halepe-saldirilari-saldirganlik-politikasinin-devami-1076290605.html

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