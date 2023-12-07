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https://sputniknews.com.tr/20231207/putin-iran-ile-calismalar-enerji-dahil-olmak-uzere-her-alanda-yogun-bir-sekilde-devam-ediyor-1078194969.html
Putin-Reisi görüşmesi: 'İran ile çalışmalar her alanda yoğun bir şekilde devam ediyor'
Putin-Reisi görüşmesi: 'İran ile çalışmalar her alanda yoğun bir şekilde devam ediyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve İran'ın enerji alanı da dahil olmak üzere neredeyse tüm alanlarda aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T18:01+0300
2023-12-07T18:27+0300
vladimir putin
dünya
ibrahim reisi
iran
rusya
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Moskova’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelen Rusya lideri Putin, iki ülkenin enerji alanı da dahil olmak üzere neredeyse tüm alanlarda aktif olarak işbirliği yaptığını söyledi.Rus lider, “Büyük altyapı projelerimiz var, onları uzun zamandır tartışıyoruz, şu anda Kuzey-Güney Demiryolu inşaatının uygulama aşamasına geldik. Doğal olarak, geleneksel olarak enerji sektöründe çalışıyoruz. Eğitim alanında da işbirliği yapıyoruz, ülkemizde eğitim gören önemli sayıda İranlı öğrenci var. Genelde hemen hemen her alanda çalışmalar oldukça yoğun bir şekilde sürüyor” diye konuştu.Putin, İranlı mevkidaşına dün Abu Dabi ve Riyad gezisi sırasında Tahran'a da uğramak istediğini söyleyen Putin, ancak Reisi’nin müzakereler için Moskova'ya gitmek üzere olduğunun kendisine bildirildiğini ifade etti.Filistin'deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmanın önemine vurgu yapan Putin, “Elbette bölgedeki duruma, özellikle de Filistin'deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmak bizim için çok önemli” diye konuştu.Putin, kendisinin İran’a davet eden İranlı mevkidaşının davetini değerlendireceğine söz verdi.Reisi'nin İran'ı ziyaret etme davetine yanıt olarak ‘Davetinizden mutlaka yararlanacağım’ diyen Putin, ülkelerin ortak çalışmalara devam ettiklerini, hatta yılın sonunda bile ortak belgelerin imzalanmasının planlandığını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmede, “Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 20 oranında büyüdü, iyi sonuçlar elde edildi. Ticaret hacmimiz 5 milyar dolara ulaştı” açıklamasında bulundu.Reisi: Gazze'ye yönelik saldırılar bir an önce durdurulmalıİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Putin ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın bir an önce durdurulması ve Filistin-İsrail çatışmasına hızlı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.Reisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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vladimir putin, ibrahim reisi, iran, rusya
vladimir putin, ibrahim reisi, iran, rusya

Putin-Reisi görüşmesi: 'İran ile çalışmalar her alanda yoğun bir şekilde devam ediyor'

18:01 07.12.2023 (güncellendi: 18:27 07.12.2023)
© Sputnik / Сергей Бобылев / POOLPutin ve Reisi
Putin ve Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© Sputnik / Сергей Бобылев / POOL
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve İran'ın enerji alanı da dahil olmak üzere neredeyse tüm alanlarda aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Moskova’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelen Rusya lideri Putin, iki ülkenin enerji alanı da dahil olmak üzere neredeyse tüm alanlarda aktif olarak işbirliği yaptığını söyledi.
Rus lider, “Büyük altyapı projelerimiz var, onları uzun zamandır tartışıyoruz, şu anda Kuzey-Güney Demiryolu inşaatının uygulama aşamasına geldik. Doğal olarak, geleneksel olarak enerji sektöründe çalışıyoruz. Eğitim alanında da işbirliği yapıyoruz, ülkemizde eğitim gören önemli sayıda İranlı öğrenci var. Genelde hemen hemen her alanda çalışmalar oldukça yoğun bir şekilde sürüyor” diye konuştu.
Putin, İranlı mevkidaşına dün Abu Dabi ve Riyad gezisi sırasında Tahran'a da uğramak istediğini söyleyen Putin, ancak Reisi’nin müzakereler için Moskova'ya gitmek üzere olduğunun kendisine bildirildiğini ifade etti.
Filistin'deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmanın önemine vurgu yapan Putin, “Elbette bölgedeki duruma, özellikle de Filistin'deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmak bizim için çok önemli” diye konuştu.
Putin, kendisinin İran’a davet eden İranlı mevkidaşının davetini değerlendireceğine söz verdi.
Reisi'nin İran'ı ziyaret etme davetine yanıt olarak ‘Davetinizden mutlaka yararlanacağım’ diyen Putin, ülkelerin ortak çalışmalara devam ettiklerini, hatta yılın sonunda bile ortak belgelerin imzalanmasının planlandığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmede, “Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 20 oranında büyüdü, iyi sonuçlar elde edildi. Ticaret hacmimiz 5 milyar dolara ulaştı” açıklamasında bulundu.

Reisi: Gazze'ye yönelik saldırılar bir an önce durdurulmalı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Putin ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın bir an önce durdurulması ve Filistin-İsrail çatışmasına hızlı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Reisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Gazze Şeridi'ne yönelik Bombardımanın bir an önce durdurulması gerekiyor. Bu mesele sadece bizim bölgemizin meselesi değil, tüm insanlığın meselesidir. Dolayısıyla bu meseleye çok hızlı bir çözüm bulunmalıdır."
Putin, Bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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