https://sputniknews.com.tr/20231206/putin-rusya-suudi-arabistan-isbirligine-hicbir-sey-engel-olamaz-1078154893.html
Putin: Rusya-Suudi Arabistan işbirliğine hiçbir şey engel olamaz
Putin: Rusya-Suudi Arabistan işbirliğine hiçbir şey engel olamaz
Moskova ve Riyad’ın ekonomi dahil tüm sektörlerde iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki işbirliğine... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T21:07+0300
2023-12-06T21:07+0300
2023-12-06T21:07+0300
dünya
vladimir putin
muhammed bin selman
rusya
suudi arabistan
riyad
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Rusya lideri Putin, ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Siyasi işbirliği, ekonomi ve insani alanlarda istikrarlı ve çok iyi ilişkilerimiz var. Elbette, bölgede yaşananlara ilişkin bilgi ve değerlendirme değişiminde bulunmak hepimiz için çok önemli” diye konuştu.Putin, “Majesteleri, öncelikle davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sizi Moskova’da bekliyorduk. Lakin koşulların bu planlara değişiklikler getirdiğini biliyorum. Ama dediğim gibi, bizim dostça ilişkilerimizin gelişimine hiçbir şey engel olamaz” ifadesini kullandı.Davetten yararlanarak Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret etme kararı aldığını dile getiren Rusya lideri, “Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlı ziyaret için buradayken davetinizden yararlanarak sizinle ve son yedi yıldır gerçekten aktif olarak işbirliğimizi geliştirdiğimiz tüm dostlarımızla sohbet etmek için ülkenize geldim” dedi.Putin, “Lakin sonraki görüşme Moskova’da olmalı” diye ekledi. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman Putin'in davetine “Muhakkak, buna hazırım” şeklinde karşılık verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-lideri-putin-suudi-arabistanda-1078154155.html
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vladimir putin, muhammed bin selman, rusya, suudi arabistan, riyad
vladimir putin, muhammed bin selman, rusya, suudi arabistan, riyad
Putin: Rusya-Suudi Arabistan işbirliğine hiçbir şey engel olamaz
Moskova ve Riyad’ın ekonomi dahil tüm sektörlerde iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki işbirliğine hiçbir şeyin engel olamayacağını belirtti.
Rusya lideri Putin, ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Siyasi işbirliği, ekonomi ve insani alanlarda istikrarlı ve çok iyi ilişkilerimiz var. Elbette, bölgede yaşananlara ilişkin bilgi ve değerlendirme değişiminde bulunmak hepimiz için çok önemli” diye konuştu.
Putin, “Majesteleri, öncelikle davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sizi Moskova’da bekliyorduk. Lakin koşulların bu planlara değişiklikler getirdiğini biliyorum. Ama dediğim gibi, bizim dostça ilişkilerimizin gelişimine hiçbir şey engel olamaz” ifadesini kullandı.
Davetten yararlanarak Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret etme kararı aldığını dile getiren Rusya lideri, “Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlı ziyaret için buradayken davetinizden yararlanarak sizinle ve son yedi yıldır gerçekten aktif olarak işbirliğimizi geliştirdiğimiz tüm dostlarımızla sohbet etmek için ülkenize geldim” dedi.
Putin, “Lakin sonraki görüşme Moskova’da olmalı” diye ekledi. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman Putin'in davetine “Muhakkak, buna hazırım” şeklinde karşılık verdi.