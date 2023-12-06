https://sputniknews.com.tr/20231206/putin-rusya-suudi-arabistan-isbirligine-hicbir-sey-engel-olamaz-1078154893.html

Putin: Rusya-Suudi Arabistan işbirliğine hiçbir şey engel olamaz

Putin: Rusya-Suudi Arabistan işbirliğine hiçbir şey engel olamaz

Moskova ve Riyad’ın ekonomi dahil tüm sektörlerde iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki işbirliğine... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T21:07+0300

2023-12-06T21:07+0300

2023-12-06T21:07+0300

dünya

vladimir putin

muhammed bin selman

rusya

suudi arabistan

riyad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078154733_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_bcc0afd404c4746aff529cc20ab15b79.jpg

Rusya lideri Putin, ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Siyasi işbirliği, ekonomi ve insani alanlarda istikrarlı ve çok iyi ilişkilerimiz var. Elbette, bölgede yaşananlara ilişkin bilgi ve değerlendirme değişiminde bulunmak hepimiz için çok önemli” diye konuştu.Putin, “Majesteleri, öncelikle davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sizi Moskova’da bekliyorduk. Lakin koşulların bu planlara değişiklikler getirdiğini biliyorum. Ama dediğim gibi, bizim dostça ilişkilerimizin gelişimine hiçbir şey engel olamaz” ifadesini kullandı.Davetten yararlanarak Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret etme kararı aldığını dile getiren Rusya lideri, “Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlı ziyaret için buradayken davetinizden yararlanarak sizinle ve son yedi yıldır gerçekten aktif olarak işbirliğimizi geliştirdiğimiz tüm dostlarımızla sohbet etmek için ülkenize geldim” dedi.Putin, “Lakin sonraki görüşme Moskova’da olmalı” diye ekledi. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman Putin'in davetine “Muhakkak, buna hazırım” şeklinde karşılık verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-lideri-putin-suudi-arabistanda-1078154155.html

rusya

suudi arabistan

riyad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, muhammed bin selman, rusya, suudi arabistan, riyad