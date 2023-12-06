https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-lideri-putin-suudi-arabistanda-1078154155.html
Rusya lideri Putin Suudi Arabistan’da
Rusya lideri Putin Suudi Arabistan’da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Putin’in, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirmesi... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T20:37+0300
2023-12-06T20:37+0300
2023-12-06T20:41+0300
dünya
vladimir putin
suudi arabistan
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
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Rusya lideri Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından Suudi Arabistan’a geçti. Putin’i taşıyan uçak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın havalimanına indi.Putin, Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.
suudi arabistan
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
vladimir putin, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
Rusya lideri Putin Suudi Arabistan’da
20:37 06.12.2023 (güncellendi: 20:41 06.12.2023)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Putin’in, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Rusya lideri Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından Suudi Arabistan’a geçti. Putin’i taşıyan uçak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın havalimanına indi.
Putin, Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.