https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-ve-suudi-arabistandan-ortak-bildiri-filistin-meselesinde-iki-devletli-kararlar-uygulanmali-1078192909.html

Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri: Filistin meselesinde iki devletli kararlar uygulanmalı

Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri: Filistin meselesinde iki devletli kararlar uygulanmalı

Rusya ve Suudi Arabistan, İsrail ile Filistin arasında devam eden Ortadoğu krizinde iki devlet kurulmasını öngören uluslararası kararların hayata... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T17:21+0300

2023-12-07T17:21+0300

2023-12-07T17:21+0300

israil- filistin çatışması

rusya

suudi arabistan

filistin

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşme bağlamında Rusya ve Suudi Arabistan tarafından ortak bildiri yayınlandı.Kremlin tarafından yayınlanan ortak bildiri metninde Filistin'de güvenlik ve istikrarı sağlamak için iki devletli çözüme ilişkin uluslararası kararların uygulanmasından başka bir yol bulunmadığını vurgulayan taraflar, barış içinde bir arada yaşama ve ekonomik kalkınmaya yönelik uygun koşulların yaratılmasının sağlanması ve Filistin halkına 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurmaya yönelik meşru haklarını hayata geçirmeleri için izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.'Gazze'deki insani felaketten endişe duyuyoruz'Ortak bildiriye göre Rusya ve Suudi Arabistan, Gazze'deki insani felaketten endişe duyarken askeri operasyonların durdurulması ve vatandaşların korunması gerektiğine dikkat çekti.Taraflar, başta BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) olmak üzere BM kuruluşları da dahil uluslararası insani yardım kuruluşlarının Filistin halkına insani ve acil yardım sağlamadaki rollerini yerine getirmelerine imkan verilmesi ve bu yöndeki çabalarının desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.'Petrol ve gaz alanındaki işbirliğini genişletme konusunda anlaşma sağlandı'Bunların yanında Rusya ve Suudi Arabistan, ekipman satın alımı, tedariği ve standardizasyonu da dahil petrol ve gaz alanındaki işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.İki ülke teknoloji, adalet sistemi, turizm, spor, sağlık, jeoloji ve bilgi alışverişi alanlarında da işbirliğini genişletme konusunda mutabakat sağladı.Rusya lideri Putin, ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Majesteleri, öncelikle davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sizi Moskova’da bekliyorduk. Lakin koşulların bu planlara değişiklikler getirdiğini biliyorum. Siyasi işbirliği, ekonomi ve insani alanlarda istikrarlı ve çok iyi ilişkilerimiz var. Elbette, bölgede yaşananlara ilişkin bilgi ve değerlendirme değişiminde bulunmak hepimiz için çok önemli. Ama dediğim gibi, bizim dostça ilişkilerimizin gelişimine hiçbir şey engel olamaz" demişti.Davetten yararlanarak Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret etme kararı aldığını dile getiren Rus lider, “Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlı ziyaret için buradayken davetinizden yararlanarak sizinle ve son yedi yıldır gerçekten aktif olarak işbirliğimizi geliştirdiğimiz tüm dostlarımızla sohbet etmek için ülkenize geldim” ifadelerini kullanmıştı.Rusya Devlet Başkanı, görüşmede ayrıca, Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin mart ayında yeniden başlatılmasının bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, ülkelerin egemenliğinin korunmasına ve İran'ın iç işlerine müdahale edilmemesine katkıda bulunacağı yönündeki umudunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231207/putinin-ortadogu-ziyareti-batida-genis-yanki-buldu-izolasyon-ise-yaramadi-1078190493.html

rusya

suudi arabistan

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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rusya, suudi arabistan, filistin, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae)