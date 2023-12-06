https://sputniknews.com.tr/20231206/putin-bae-ile-iliskilerimiz-en-ust-duzeyde-1078143319.html
Putin: Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz en üst düzeyde
Putin: Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz en üst düzeyde
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın misafiri olarak Abu Dabi’de bir araya gelen Putin, iki ülke arasındaki... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T15:41+0300
2023-12-06T15:41+0300
2023-12-06T15:56+0300
dünya
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
muhammed bin zayed al nahyan
ortadoğu
vladimir putin
abu dabi
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BAE lideriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin basına açık kısmında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bugün sizin şahsi konumunuz sayesinde ilişkilerimiz eşi benzeri görülmemiş üst seviyeye ulaştı. Sizinle sürekli temas halindeyiz ve meslektaşlarımız sürekli birbirleriyle çalışıyor" dedi.Konuşmasının devamında, “BAE, Rusya'nın Arap dünyasındaki ana ticaret ortağıdır” ifadelerine vurgu yapan Rus lider, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl yüzde 67.7 arttığına dikkat çekerek, bu yıl daha da artmasının beklendiğini ekledi.Putin, hem BAE'de hem de Rusya'da üretim merkezleri oluşturma işbirliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki sanayi işbirliğinin geliştiğine değinirken, “Petrol ve gaz sektöründe bir dizi büyük proje hayata geçiriliyor, biz de OPEC+ aracılığıyla işbirliğimizi sürdürüyoruz” diye hatırlattı.Putin’i Abu Dabi’de ağırlayan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rus liderin ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki kişisel rolüne övgüde bulunarak kendisine ‘değerli dostum’ diye hitap etti.Al Nahyan, “Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda aktif olarak gelişti. İkili ilişkilerin güçlendirilmesindeki kişisel etkin rolünüzü de takdir ediyorum. Bu bağlamda ülkemin, Rusya'nın en büyük ticari ortağı ve Arap ülkeleri arasında en büyük yatırımcısı olduğunu söylemek isterim” diye konuştu.BAE lideri, 2022'de iki ülke arasındaki petrol ve gaz dışı ticaret hacminin neredeyse yüzde 109 arttığına dikkat çekerek, “Bu benzeri görülmemiş sıçrama, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin özel doğasını gösteriyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-devlet-baskani-putin-abu-dabide-1078139484.html
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rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan, ortadoğu, vladimir putin, abu dabi
rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan, ortadoğu, vladimir putin, abu dabi
Putin: Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz en üst düzeyde
15:41 06.12.2023 (güncellendi: 15:56 06.12.2023)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın misafiri olarak Abu Dabi’de bir araya gelen Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin eşi görülmemiş derecede yüksek düzeye ulaştığını vurguladı.
BAE lideriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin basına açık kısmında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bugün sizin şahsi konumunuz sayesinde ilişkilerimiz eşi benzeri görülmemiş üst seviyeye ulaştı. Sizinle sürekli temas halindeyiz ve meslektaşlarımız sürekli birbirleriyle çalışıyor" dedi.
Konuşmasının devamında, “BAE, Rusya'nın Arap dünyasındaki ana ticaret ortağıdır” ifadelerine vurgu yapan Rus lider, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl yüzde 67.7 arttığına dikkat çekerek, bu yıl daha da artmasının beklendiğini ekledi.
Putin, hem BAE'de hem de Rusya'da üretim merkezleri oluşturma işbirliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki sanayi işbirliğinin geliştiğine değinirken, “Petrol ve gaz sektöründe bir dizi büyük proje hayata geçiriliyor, biz de OPEC+ aracılığıyla işbirliğimizi sürdürüyoruz” diye hatırlattı.
Putin’i Abu Dabi’de ağırlayan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rus liderin ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki kişisel rolüne övgüde bulunarak kendisine ‘değerli dostum’ diye hitap etti.
Al Nahyan, “Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda aktif olarak gelişti. İkili ilişkilerin güçlendirilmesindeki kişisel etkin rolünüzü de takdir ediyorum. Bu bağlamda ülkemin, Rusya'nın en büyük ticari ortağı ve Arap ülkeleri arasında en büyük yatırımcısı olduğunu söylemek isterim” diye konuştu.
BAE lideri, 2022'de iki ülke arasındaki petrol ve gaz dışı ticaret hacminin neredeyse yüzde 109 arttığına dikkat çekerek, “Bu benzeri görülmemiş sıçrama, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin özel doğasını gösteriyor" diye ekledi.