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Rusya Devlet Başkanı Putin Abu Dabi’de
Rusya Devlet Başkanı Putin Abu Dabi’de
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere ülkenin başkenti Abu... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T13:24+0300
2023-12-06T14:01+0300
dünya
rusya
vladimir putin
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
muhammed bin zayed al nahyan
ortadoğu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere ülkenin başkenti Abu Dabi'ye ulaştı.Gazze Şeridi öncelikli olmak üzere Ortadoğu ihtilafı ve bölgesel meseleleri masaya yatırması beklenen Putin ve Al Nayhan, aynı zamanda ikili ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik adımları da ele alacak.Bu yüz yüze görüşme, liderlerin bu yılki ikinci toplantısı olarak kayıtlara geçerken, Putin ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan en son bu yılın haziran ayında BAE'nin ‘misafir ülke’ statüsünde temsil edildiği St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında gerçekleşmişti.1 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi çerçevesinde BAE’yi ziyaret etmiş, Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafını ve bölgesel meseleleri görüşeceğini belirtmişti.‘Rusya, Filistin-İsrail çatışmasında uzun vadeli ateşkes istiyor’Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafında uzun vadeli ateşkesten, ayrıca tüm tutukluların teslim edileceği kapsamlı takastan yana olduğuna dikkat çeken Uşakov, şöyle konuştu:“Şimdi asıl önemli olan şey uzun vadeli bir ateşkes sağlamaktır, zira kısa süreli aralar elbette faydalı olsa da biz uzun vadeli bir ateşkese varılmasını, tüm tutukluların teslim edileceği kapsamlı bir takasın gerçekleşmesini ve akabinde oluşacak daha sakin havada bu anlaşmazlığı çözmeye yönelik çalışmaların olmasını istiyoruz.”‘BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile görüşmelerde operasyon konusu gündeme getirilecek’Putin’in BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile yapacağı görüşmelerde Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin konuların da gündeme getirileceğini söyleyen Uşakov, “Meslektaşlarımızın Vladimir Vladimiroviç Putin'in gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini dinlemesinin elbette önemli olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da bu ay içinde Moskova ziyaretinin planlandığı bilgisini veren Uşakov, ancak kesin tarihin önümüzdeki günlerde teyit edileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/iran-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1078091069.html
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rusya, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, muhammed bin zayed al nahyan, ortadoğu
rusya, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, muhammed bin zayed al nahyan, ortadoğu

Rusya Devlet Başkanı Putin Abu Dabi’de

13:24 06.12.2023 (güncellendi: 14:01 06.12.2023)
© Sputnik / Андрей ГордеевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© Sputnik / Андрей Гордеев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere ülkenin başkenti Abu Dabi'ye ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere ülkenin başkenti Abu Dabi'ye ulaştı.
Gazze Şeridi öncelikli olmak üzere Ortadoğu ihtilafı ve bölgesel meseleleri masaya yatırması beklenen Putin ve Al Nayhan, aynı zamanda ikili ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik adımları da ele alacak.
Bu yüz yüze görüşme, liderlerin bu yılki ikinci toplantısı olarak kayıtlara geçerken, Putin ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan en son bu yılın haziran ayında BAE'nin ‘misafir ülke’ statüsünde temsil edildiği St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında gerçekleşmişti.
1 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi çerçevesinde BAE’yi ziyaret etmiş, Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.
Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafını ve bölgesel meseleleri görüşeceğini belirtmişti.
‘Rusya, Filistin-İsrail çatışmasında uzun vadeli ateşkes istiyor’
Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafında uzun vadeli ateşkesten, ayrıca tüm tutukluların teslim edileceği kapsamlı takastan yana olduğuna dikkat çeken Uşakov, şöyle konuştu:
“Şimdi asıl önemli olan şey uzun vadeli bir ateşkes sağlamaktır, zira kısa süreli aralar elbette faydalı olsa da biz uzun vadeli bir ateşkese varılmasını, tüm tutukluların teslim edileceği kapsamlı bir takasın gerçekleşmesini ve akabinde oluşacak daha sakin havada bu anlaşmazlığı çözmeye yönelik çalışmaların olmasını istiyoruz.”
‘BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile görüşmelerde operasyon konusu gündeme getirilecek’
Putin’in BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile yapacağı görüşmelerde Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin konuların da gündeme getirileceğini söyleyen Uşakov, “Meslektaşlarımızın Vladimir Vladimiroviç Putin'in gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini dinlemesinin elbette önemli olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da bu ay içinde Moskova ziyaretinin planlandığı bilgisini veren Uşakov, ancak kesin tarihin önümüzdeki günlerde teyit edileceğini vurguladı.
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