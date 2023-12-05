https://sputniknews.com.tr/20231205/iran-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1078091069.html
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gidecek. Reisi, Putin ile bir araya gelerek... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:31+0300
2023-12-05T12:31+0300
2023-12-05T12:31+0300
dünya
rusya
iran
ibrahim reisi
vladimir putin
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gideceği bildirildi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta beraberindeki üst düzey siyasi ve ekonomi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek. Reisi ile Putin'in bir araya geleceği günübirlik ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20231205/slovakya-basbakani-ficodan-ukraynali-mevkidasina-kieve-askeri-yardim-sunmayacagiz-1078083954.html
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rusya, iran, ibrahim reisi, vladimir putin
rusya, iran, ibrahim reisi, vladimir putin
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gidecek. Reisi, Putin ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gideceği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta beraberindeki üst düzey siyasi ve ekonomi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek. Reisi ile Putin'in bir araya geleceği günübirlik ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.