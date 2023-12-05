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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gidecek. Reisi, Putin ile bir araya gelerek... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
iran
ibrahim reisi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gideceği bildirildi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta beraberindeki üst düzey siyasi ve ekonomi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek. Reisi ile Putin'in bir araya geleceği günübirlik ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
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rusya, iran, ibrahim reisi, vladimir putin
rusya, iran, ibrahim reisi, vladimir putin

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

12:31 05.12.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için gittiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için gittiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© Sputnik / POOL
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gidecek. Reisi, Putin ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gideceği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta beraberindeki üst düzey siyasi ve ekonomi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek. Reisi ile Putin'in bir araya geleceği günübirlik ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
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