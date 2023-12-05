https://sputniknews.com.tr/20231205/slovakya-basbakani-ficodan-ukraynali-mevkidasina-kieve-askeri-yardim-sunmayacagiz-1078083954.html

Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukraynalı mevkidaşına: Kiev'e askeri yardım sunmayacağız

Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukraynalı mevkidaşına: Kiev'e askeri yardım sunmayacağız

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'le yaptığı telefon görüşmesinde Kiev'e silah ve mühimmat sağlamayacaklarını yineledi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T12:30+0300

2023-12-05T12:30+0300

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denis şmıgal

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30 Eylül'deki seçimlerin öncesi ve sonrasında Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmaması konusunda net bir tavır sergileyen Slovakya Başbakanı Fico, bu görüşünü Ukraynalı mevkidaşı Şmıgal'e de bizzat söyledi.Facebook'tan bir mesaj paylaşarak Şmıgal'le telefon görüşmesi yaptığını duyuran Fico, Slovakya'nın Ukrayna'daki çatışmanın silahlı çözümü olduğuna inanmadığını, zira bunun sadece gereksiz ve sonuçsuz bir kan dökülmesine yol açacağını düşündüklerini mevkidaşına söylediğini anlattı.Bununla beraber Slovakya'nın Ukrayna topraklarındaki mayınların temizlenmesinde Kiev'e yardımcı olmaya ve gerekli ekipmanı tedarik etmeye hazır olduğunu belirten Fico, insani yardım sağlayabileceklerinin ve enerji alanında işbirliği yapabileceklerinin de altını çizdi.2024 yılının başında Şmıgal'le Slovakya-Ukrayna sınırında buluşacaklarını da kaydeden Fico, görüşmenin konusunun belirtilen alanlardaki işbirliği olacağını ekledi.Fico, seçim sürecindeki açıklamalarında Slovakya halkının Ukrayna'dan daha büyük sorunları olduğunu belirterek Kiev'e askeri yardımı sonlandıracağını vaat etmişti.30 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Ekim'de resmen başbakanlık koltuğuna oturan Fico, milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda Slovakya'nın artık Ukrayna'ya askeri yardım sunmayacağını vurgulamıştı.Rusya'nın özel askeri harekata başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı Nazileri sorumlu tutmuştu.Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231001/slovakyada-zelenskiye-yardimi-kesecegiz-diyen-robert-fico-secimlerden-galip-cikti-1075923783.html

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ukrayna, slovakya, rusya - slovakya ilişkileri, robert fico, kiev, neo-nazi, nazi rejimi, denis şmıgal