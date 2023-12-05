https://sputniknews.com.tr/20231205/abd-senatosunda-ukraynaya-ek-mali-destek-muzakereleri-basarisizlikla-sonuclandi-1078083169.html
ABD Senatosu'nda Ukrayna’ya mali destek müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı
ABD Senatosu'nda Ukrayna’ya mali destek müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı
NBC News, Senatodaki Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ek destek talebi üzerinde anlaşmaya varılmasını... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T10:16+0300
2023-12-05T10:16+0300
2023-12-05T10:17+0300
ukrayna krizi
abd
washington
abd senatosu
abd kongresi
abd temsilciler meclisi
joe biden
ukrayna
israil
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Senato üyelerinin bütçe tahsislerinde ABD sınırlarını korumak ve göç kriziyle mücadele etmeye odaklandığı vurgulanırken, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin göç konusunda yeterli değişiklik yapılmadan Biden'ın güvenlik ve dış yardım talebini engelleyecekleri vurgulandı.Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ek destek talebi üzerine toplanan Senato üyesine atıfta bulunan NBC News, “Senato'da iltica kurallarını sıkılaştırmaya yönelik müzakereler başarısız oldu. Cumhuriyetçiler, göç konusunda yeterli değişiklik yapılmadan Biden'ın güvenlik ve dış yardım talebini engelleyeceklerini söylüyor” diye aktardı.“Siyasi muhaliflerin anlaşmaya varmaya yönelik tüm girişimleri ‘derin anlaşmazlıklarla’ sonuçlandı” ifadelerine yer verilen haberinde kongre temsilcilerinin sözlerini aktaran ABD’li haber kanalı, “Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kabul edilebilecek makul bir öneri üzerinde uzlaşmak konusunda isteksiz olduklarını veya uzlaşamayacaklarını anlıyor” ifadelerine yer verdi.Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer, Ukrayna’ya yardımların kapısını açabilecek yasa tasarısında uzlaşmaya varamayan siyasi muhalifleri eleştirirken, Cumhuriyetçilerin taleplerinin eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından ‘dikte edildiğine’ işaret etti.“Biz taviz vermeye hazırız, ancak Cumhuriyetçiler yarı yolda buluşmaya ilgi duymuyorsa, onların çevresinde dolaşmayacağız” diyen Schumer, Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik yardım talebine ilişkin 6 Aralık'ta oylama yapılması yönünde Senato’ya önerge sunmuş, ancak bundan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in senatörlerle konuşması gerektiğini de eklemişti.Uzmanlar, muhtemelen Schumer’in ‘Zelenskiy ile görüşme’ talebini karşı saldırının başarısızlığı nedeniyle öne sürdüğünün altını çiziyor.ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş, ancak destek görmemişti.Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımı ayrı görüşmek istiyorBiden’ın koşulsuz desteğini tekrarladığı İsrail için önerdiği yardım paketine ‘Ukrayna’ya yardımları’ da eklemesi tepki topladı.Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardımın ve diğer bazı bütçe tahsislerinin ayrı bir şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.Biden, Kongre'nin tasarıyı belgeyi onaylaması halinde Ukrayna olmadan yalnızca İsrail'e yardım tahsis eden bir yasaya imza atmayacağını bildirirken, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler ise Kiev'e destek konusunda ayrı bir görüşme yapılması konusunda ısrar ediyor.Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde Ukrayna dahil edilmeden sadece İsrail'e yönelik yardım paketi önerisinde bulunulan yasa tasarısı hakkında konuşan Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'un Rusya'nın özel operasyonunun başlangıcından bu yana Ukrayna'yı desteklemek için tahsis edilen tüm fonların yüzde 96'sını harcadığını itiraf etti.
https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-temsilciler-meclisinin-onemli-ismi-kieve-ukraynaya-yardimla-ilgili-kotu-haber-verdi-1077823279.html
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abd, washington, abd senatosu, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, joe biden, ukrayna, israil
ABD Senatosu'nda Ukrayna’ya mali destek müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı
10:16 05.12.2023 (güncellendi: 10:17 05.12.2023)
NBC News, Senatodaki Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ek destek talebi üzerinde anlaşmaya varılmasını sağlayacak yasa tasarısı müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını aktardı.
Senato üyelerinin bütçe tahsislerinde ABD sınırlarını korumak ve göç kriziyle mücadele etmeye odaklandığı vurgulanırken, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin göç konusunda yeterli değişiklik yapılmadan Biden'ın güvenlik ve dış yardım talebini engelleyecekleri vurgulandı.
Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ek destek talebi üzerine toplanan Senato üyesine atıfta bulunan NBC News, “Senato'da iltica kurallarını sıkılaştırmaya yönelik müzakereler başarısız oldu. Cumhuriyetçiler, göç konusunda yeterli değişiklik yapılmadan Biden'ın güvenlik ve dış yardım talebini engelleyeceklerini söylüyor” diye aktardı.
“Siyasi muhaliflerin anlaşmaya varmaya yönelik tüm girişimleri ‘derin anlaşmazlıklarla’ sonuçlandı” ifadelerine yer verilen haberinde kongre temsilcilerinin sözlerini aktaran ABD’li haber kanalı, “Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kabul edilebilecek makul bir öneri üzerinde uzlaşmak konusunda isteksiz olduklarını veya uzlaşamayacaklarını anlıyor” ifadelerine yer verdi.
Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer, Ukrayna’ya yardımların kapısını açabilecek yasa tasarısında uzlaşmaya varamayan siyasi muhalifleri eleştirirken, Cumhuriyetçilerin taleplerinin eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından ‘dikte edildiğine’ işaret etti.
“Biz taviz vermeye hazırız, ancak Cumhuriyetçiler yarı yolda buluşmaya ilgi duymuyorsa, onların çevresinde dolaşmayacağız” diyen Schumer, Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik yardım talebine ilişkin 6 Aralık'ta oylama yapılması yönünde Senato’ya önerge sunmuş, ancak bundan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in senatörlerle konuşması gerektiğini de eklemişti.
Uzmanlar, muhtemelen Schumer’in ‘Zelenskiy ile görüşme’ talebini karşı saldırının başarısızlığı nedeniyle öne sürdüğünün altını çiziyor.
ABD yönetimi
daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş, ancak destek görmemişti.
Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımı ayrı görüşmek istiyor
Biden’ın koşulsuz desteğini tekrarladığı İsrail için önerdiği yardım paketine ‘Ukrayna’ya yardımları’ da eklemesi tepki topladı.
Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardımın ve diğer bazı bütçe tahsislerinin ayrı bir şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.
Biden, Kongre'nin tasarıyı belgeyi onaylaması halinde Ukrayna olmadan yalnızca İsrail'e yardım tahsis eden bir yasaya imza atmayacağını bildirirken, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler ise Kiev'e destek konusunda ayrı bir görüşme yapılması konusunda ısrar ediyor.
Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde Ukrayna dahil edilmeden sadece İsrail'e yönelik yardım paketi önerisinde bulunulan yasa tasarısı hakkında konuşan Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'un Rusya'nın özel operasyonunun başlangıcından bu yana Ukrayna'yı desteklemek için tahsis edilen tüm fonların yüzde 96'sını harcadığını itiraf etti.