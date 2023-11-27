https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-temsilciler-meclisinin-onemli-ismi-kieve-ukraynaya-yardimla-ilgili-kotu-haber-verdi-1077823279.html

ABD Temsilciler Meclisi'nin önemli ismi, Kiev'e Ukrayna'ya yardımla ilgili kötü haber verdi

ABD Temsilciler Meclisi'nin önemli ismi, Kiev'e Ukrayna'ya yardımla ilgili kötü haber verdi

ABD Temsilciler Meclisi Özel İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, Kiev'in 2023 sonuna kadar ABD'den yeni yardım almayacağını söyledi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T13:19+0300

2023-11-27T13:19+0300

2023-11-27T13:19+0300

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ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun Başkan Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi talebini 4 Aralık'ta oylamaya sunacağı açıklanırken alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden Kiev'e yardım konusunda bir açıklama geldi.NBC News televizyonuna demeç veren Temsilciler Meclisi Özel İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, "Yıl sonuna kadar Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi sunulması son derece zor. Bunun önündeki engel, ABD hükümetinin ülkenin Meksika sınırına ilişkin politikası" dedi.Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer'in mektubuna göre, ABD Senatosu, Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi talebini 4 Aralık'ta oylamaya sunacak.Senato’daki Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Başkanın (ABD Başkanı Joe Biden) ek ulusal güvenlik yardım paketini 4 Aralık'ta sunmayı planlıyorum” ifadesini kullanırken, bu tasarının değerlendirilmesini Kongre üyelerinin çözmesi gereken ‘en önemli görevlerden biri’ olarak nitelendirmişti.Kiev ve Batılı müttefiklerinin büyük umutlar bağladığı karşı saldırının başarısız olması sonrası ABD de dahil önde gelen Avrupa ülkelerinin Ukrayna yönetimine yardım konusunda söylem değişikliğine gittiği gözlenmişti. Mühimmat depoları boşalmaya yüz tutan Batılı ülkeler, Ukrayna'ya askeri yardımın kesileceğini açıklarken, bunların yanında ABD siyasetinde ve halkında Ukrayna'ya yardımın sürmesine karşı çıkanların sesi daha sık duyulmaya başladı.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali yardımlarına kesin bir dille çıkıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yetkililer, Kiev'e yapılan yardımların özel askeri harekatın gidişatını değiştirmeyeceğini ve Rusya'nın koyduğu hedeflere tümüyle ulaşacağını vurguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-senatosunun-bidenin-ukraynaya-yonelik-yardim-talebini-ne-zaman-degerlendirecegi-belli-oldu-1077815316.html

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