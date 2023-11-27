https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-senatosunun-bidenin-ukraynaya-yonelik-yardim-talebini-ne-zaman-degerlendirecegi-belli-oldu-1077815316.html
ABD Senatosu’nun, Biden'ın Ukrayna'ya yönelik yardım talebini ne zaman değerlendireceği belli oldu
ABD Senatosu’nun, Biden'ın Ukrayna'ya yönelik yardım talebini ne zaman değerlendireceği belli oldu
Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer'in mektubuna göre, ABD Senatosu, Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi talebini 4 Aralık'ta... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T10:01+0300
2023-11-27T10:01+0300
2023-11-27T10:01+0300
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Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer'in mektubuna göre, ABD Senatosu, Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi talebini 4 Aralık'ta oylamaya sunacak.Senato’daki Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Başkanın (ABD Başkanı Joe Biden) ek ulusal güvenlik yardım paketini 4 Aralık'ta sunmayı planlıyorum” ifadesini kullanırken, bu tasarının değerlendirilmesini Kongre üyelerinin çözmesi gereken ‘en önemli görevlerden biri’ olarak nitelendirdi.Demokrat lider, “Bu ulusal güvenlik öncelikleri birbiriyle bağlantılıdır ve Kongre'nin iki partili eylemini gerektirir” diye ekledi.ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 105 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemişti.Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardımın ve diğer bazı bütçe tahsislerinin ayrı bir şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.Kasım ayı başlarında konuşan Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'un Rusya'nın özel operasyonunun başlangıcından bu yana Ukrayna'yı desteklemek için tahsis edilen tüm fonların yüzde 96'sını harcadığını itiraf etti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/bati-basini-abdnin-ukraynaya-muhimmat-tedariki-ucte-bir-oraninda-azaldi-1077628939.html
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abd, senato, abd senatosu, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, joe biden, ukrayna, kiev, yardım, israil
abd, senato, abd senatosu, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, joe biden, ukrayna, kiev, yardım, israil
ABD Senatosu’nun, Biden'ın Ukrayna'ya yönelik yardım talebini ne zaman değerlendireceği belli oldu
Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer'in mektubuna göre, ABD Senatosu, Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi talebini 4 Aralık'ta oylamaya sunacak.
Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer'in mektubuna göre, ABD Senatosu, Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi talebini 4 Aralık'ta oylamaya sunacak.
Senato’daki Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Başkanın (ABD Başkanı Joe Biden) ek ulusal güvenlik yardım paketini 4 Aralık'ta sunmayı planlıyorum” ifadesini kullanırken, bu tasarının değerlendirilmesini Kongre üyelerinin çözmesi gereken ‘en önemli görevlerden biri’ olarak nitelendirdi.
Demokrat lider, “Bu ulusal güvenlik öncelikleri birbiriyle bağlantılıdır ve Kongre'nin iki partili eylemini gerektirir” diye ekledi.
ABD yönetimi
daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 105 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemişti.
Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardımın ve diğer bazı bütçe tahsislerinin ayrı bir şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.
Kasım ayı başlarında konuşan Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'un Rusya'nın özel operasyonunun başlangıcından bu yana Ukrayna'yı desteklemek için tahsis edilen tüm fonların yüzde 96'sını harcadığını itiraf etti.