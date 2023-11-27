https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-senatosunun-bidenin-ukraynaya-yonelik-yardim-talebini-ne-zaman-degerlendirecegi-belli-oldu-1077815316.html

ABD Senatosu’nun, Biden'ın Ukrayna'ya yönelik yardım talebini ne zaman değerlendireceği belli oldu

ABD Senatosu’nun, Biden'ın Ukrayna'ya yönelik yardım talebini ne zaman değerlendireceği belli oldu

Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer'in mektubuna göre, ABD Senatosu, Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi talebini 4 Aralık'ta... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T10:01+0300

2023-11-27T10:01+0300

2023-11-27T10:01+0300

ukrayna krizi

abd

senato

abd senatosu

abd kongresi

abd temsilciler meclisi

joe biden

ukrayna

kiev

yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/19/1076699920_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_98bf631b7214d176eefec570626e6861.jpg

Kongre'nin üst meclisindeki Demokrat lider Chuck Schumer'in mektubuna göre, ABD Senatosu, Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi talebini 4 Aralık'ta oylamaya sunacak.Senato’daki Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Başkanın (ABD Başkanı Joe Biden) ek ulusal güvenlik yardım paketini 4 Aralık'ta sunmayı planlıyorum” ifadesini kullanırken, bu tasarının değerlendirilmesini Kongre üyelerinin çözmesi gereken ‘en önemli görevlerden biri’ olarak nitelendirdi.Demokrat lider, “Bu ulusal güvenlik öncelikleri birbiriyle bağlantılıdır ve Kongre'nin iki partili eylemini gerektirir” diye ekledi.ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 105 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemişti.Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardımın ve diğer bazı bütçe tahsislerinin ayrı bir şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.Kasım ayı başlarında konuşan Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'un Rusya'nın özel operasyonunun başlangıcından bu yana Ukrayna'yı desteklemek için tahsis edilen tüm fonların yüzde 96'sını harcadığını itiraf etti.

https://sputniknews.com.tr/20231121/bati-basini-abdnin-ukraynaya-muhimmat-tedariki-ucte-bir-oraninda-azaldi-1077628939.html

abd

ukrayna

kiev

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, senato, abd senatosu, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, joe biden, ukrayna, kiev, yardım, israil