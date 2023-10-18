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Biden'dan Ukrayna ve İsrail'e dev yardım talebi: Kongre'ye 100 milyar dolarlık soru ile gidiyor
Biden'dan Ukrayna ve İsrail'e dev yardım talebi: Kongre'ye 100 milyar dolarlık soru ile gidiyor
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi'nden Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri destek için kullanılmak üzere 100 milyar dolar daha talep etmeyi planlıyor. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T17:04+0300
2023-10-18T17:04+0300
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abd senatosu
abd temsilciler meclisi
cumhuriyetçiler
cumhuriyetçiler partisi
chuck schumer
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Muhtelif kaynaklardan alınan bilgilere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya savunma yardımının yanı sıra sınır güvenliği finansmanı ve Tayvan da dahil olmak üzere Hint-Pasifik'teki ülkelere yardımı da içerecek yaklaşık 100 milyar dolarlık ek bir talep etmeyi düşündüğü ifade edildi.Biden, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas'ın bu ayın başlarında düzenlediği saldırının ardından İsrail'e destek sözü vermişti. İsrail'e yardım, ABD Kongresi'nde her iki partiden de geniş destek görüyor.Ancak Ukrayna'ya yönelik yardım Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin desteğini kazanmakta güçlük çekiyordu. Bu ayın başlarında Kiev'e ek yardım yapılmasını destekleyen bir grup milletvekili, Cumhuriyetçilerin muhalefetini aşmak umuduyla yönetimin İsrail ve Ukrayna için ortak bir yardım paketi hazırlamasını önermişti.Sınır güvenliği finansmanının pakete dahil edilmesi kararı ile uzun süredir ABD'deki göçmen akınını ele almak için ek dış yardıma ihtiyaç duyan Kongre'deki Cumhuriyetçilerin desteğinin alınması amaçlanıyor.Yetkililerin şu bu konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındıkları ifade edildi.Yönetimin talebi koordine etme çabaları hakkında bilgi sahibi olan bir yetkili, paketin ayrıntıları üzerinde hala çalışıldığını söyledi ve miktarın tüm bir mali yılı kapsayacağını vurguladı. Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya 24 milyar dolar yardım içeren bir önceki talebi sadece üç aylık bir dönemi kapsıyordu.Temsilciler Meclisi'nde işler karışıkAncak Beyaz Saray'dan gelecek herhangi bir talebin, Kevin McCarthy'nin görevden alınmasının ardından Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yeni bir meclis başkanı seçmesini beklemesi gerekecek. Herhangi bir harcama tedbirinin önce Temsilciler Meclisi tarafından ele alınması gerekecek ancak Cumhuriyetçiler yeni bir meclis başkanı etrafında birleşene kadar meclis herhangi bir yasama işini tamamlayamayacak.Paketin kapsamı ve talepleri, Cumhuriyetçilerin harcama kesintileri ve dış yardım konusundaki görüş ayrılıklarının meclis başkanı kavgasına dönüştüğü Temsilciler Meclisi'nde dirençle karşılaşacak gibi görünüyor.Temsilciler Meclisi'nin bir sonraki başkanı olmaya aday olan Temsilci Jim Jordan, Ukrayna'ya yapılacak yeni yardımlara şüpheyle yaklaşıyor ve Meclis'teki muhafazakarlar İsrail paketinin Kiev'e daha fazla yardım yapılmasına bağlanmamasını talep ediyor. Jordan son günlerde Ukrayna konusunda çelişkili sinyaller verdi ve ek yardımın daha fazla denetime bağlı olması gerektiğini öne sürmüştü.Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Salı günü yaptığı açıklamada, yönetimin talebi "bu hafta sonuna kadar" göndermesini beklediğini ve bunun İsrail için askeri, diplomatik, istihbarat ve insani yardımları içereceğini söylemişti.Schumer, "Ek paketi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde göndermek istiyoruz çünkü hem İsrail hem de Ukrayna'da ihtiyaçlar büyük" dedi.
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abd, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi, chuck schumer, jim jordan, kevin mccarthy, joe biden, beyaz saray
abd, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi, chuck schumer, jim jordan, kevin mccarthy, joe biden, beyaz saray

Biden'dan Ukrayna ve İsrail'e dev yardım talebi: Kongre'ye 100 milyar dolarlık soru ile gidiyor

17:04 18.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce CenetaJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi'nden Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri destek için kullanılmak üzere 100 milyar dolar daha talep etmeyi planlıyor.
Muhtelif kaynaklardan alınan bilgilere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya savunma yardımının yanı sıra sınır güvenliği finansmanı ve Tayvan da dahil olmak üzere Hint-Pasifik'teki ülkelere yardımı da içerecek yaklaşık 100 milyar dolarlık ek bir talep etmeyi düşündüğü ifade edildi.
Biden, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas'ın bu ayın başlarında düzenlediği saldırının ardından İsrail'e destek sözü vermişti. İsrail'e yardım, ABD Kongresi'nde her iki partiden de geniş destek görüyor.
Ancak Ukrayna'ya yönelik yardım Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin desteğini kazanmakta güçlük çekiyordu. Bu ayın başlarında Kiev'e ek yardım yapılmasını destekleyen bir grup milletvekili, Cumhuriyetçilerin muhalefetini aşmak umuduyla yönetimin İsrail ve Ukrayna için ortak bir yardım paketi hazırlamasını önermişti.
Sınır güvenliği finansmanının pakete dahil edilmesi kararı ile uzun süredir ABD'deki göçmen akınını ele almak için ek dış yardıma ihtiyaç duyan Kongre'deki Cumhuriyetçilerin desteğinin alınması amaçlanıyor.
Yetkililerin şu bu konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındıkları ifade edildi.
Yönetimin talebi koordine etme çabaları hakkında bilgi sahibi olan bir yetkili, paketin ayrıntıları üzerinde hala çalışıldığını söyledi ve miktarın tüm bir mali yılı kapsayacağını vurguladı. Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya 24 milyar dolar yardım içeren bir önceki talebi sadece üç aylık bir dönemi kapsıyordu.

Temsilciler Meclisi'nde işler karışık

Ancak Beyaz Saray'dan gelecek herhangi bir talebin, Kevin McCarthy'nin görevden alınmasının ardından Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yeni bir meclis başkanı seçmesini beklemesi gerekecek. Herhangi bir harcama tedbirinin önce Temsilciler Meclisi tarafından ele alınması gerekecek ancak Cumhuriyetçiler yeni bir meclis başkanı etrafında birleşene kadar meclis herhangi bir yasama işini tamamlayamayacak.
Paketin kapsamı ve talepleri, Cumhuriyetçilerin harcama kesintileri ve dış yardım konusundaki görüş ayrılıklarının meclis başkanı kavgasına dönüştüğü Temsilciler Meclisi'nde dirençle karşılaşacak gibi görünüyor.
Temsilciler Meclisi'nin bir sonraki başkanı olmaya aday olan Temsilci Jim Jordan, Ukrayna'ya yapılacak yeni yardımlara şüpheyle yaklaşıyor ve Meclis'teki muhafazakarlar İsrail paketinin Kiev'e daha fazla yardım yapılmasına bağlanmamasını talep ediyor. Jordan son günlerde Ukrayna konusunda çelişkili sinyaller verdi ve ek yardımın daha fazla denetime bağlı olması gerektiğini öne sürmüştü.
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Salı günü yaptığı açıklamada, yönetimin talebi "bu hafta sonuna kadar" göndermesini beklediğini ve bunun İsrail için askeri, diplomatik, istihbarat ve insani yardımları içereceğini söylemişti.
Schumer, "Ek paketi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde göndermek istiyoruz çünkü hem İsrail hem de Ukrayna'da ihtiyaçlar büyük" dedi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
Ukrayna krizi
Biden: Kongre'nin onayı olmadan da Ukrayna için para bulabiliriz
5 Ekim, 00:53
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