https://sputniknews.com.tr/20231005/biden-kongrenin-onayi-olmadan-da-ukrayna-icin-para-bulabiliriz-1076036175.html
Biden: Kongre'nin onayı olmadan da Ukrayna için para bulabiliriz
Biden: Kongre'nin onayı olmadan da Ukrayna için para bulabiliriz
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin onay vermemesi halinde bile Ukrayna için başka yollardan para bulabileceğini ima etti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T00:53+0300
2023-10-05T00:53+0300
2023-10-05T00:53+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Kongre içindeki görüş ayrılıklarının Ukrayna’ya desteği olumsuz yönde etkileyebileceği endişesini dile getiren Biden, Kiev’e yardımın sürmesine yönelik yakın zamanda bir açıklama yapacağını ifade etti.Gazetecilere konuşan Biden, "İhtiyaç duyduğumuz bir sonraki dilimde Ukrayna'ya destek verebiliriz. Bunun için kaynak bulabileceğimiz başka yollar da var. Ancak şimdi ayrıntılara girmeyeceğim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/hunterin-eski-ortagi-ifade-verdi-joe-biden-oglunun-yabancilarla-en-az-20-is-gorusmesine-katildi-1074245466.html
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abd, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, kongre
abd, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, kongre
Biden: Kongre'nin onayı olmadan da Ukrayna için para bulabiliriz
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin onay vermemesi halinde bile Ukrayna için başka yollardan para bulabileceğini ima etti.
Kongre içindeki görüş ayrılıklarının Ukrayna’ya desteği olumsuz yönde etkileyebileceği endişesini dile getiren Biden, Kiev’e yardımın sürmesine yönelik yakın zamanda bir açıklama yapacağını ifade etti.
Gazetecilere konuşan Biden, "İhtiyaç duyduğumuz bir sonraki dilimde Ukrayna'ya destek verebiliriz. Bunun için kaynak bulabileceğimiz başka yollar da var. Ancak şimdi ayrıntılara girmeyeceğim” dedi.