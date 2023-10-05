https://sputniknews.com.tr/20231005/biden-kongrenin-onayi-olmadan-da-ukrayna-icin-para-bulabiliriz-1076036175.html

Biden: Kongre'nin onayı olmadan da Ukrayna için para bulabiliriz

Biden: Kongre'nin onayı olmadan da Ukrayna için para bulabiliriz

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin onay vermemesi halinde bile Ukrayna için başka yollardan para bulabileceğini ima etti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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Kongre içindeki görüş ayrılıklarının Ukrayna’ya desteği olumsuz yönde etkileyebileceği endişesini dile getiren Biden, Kiev’e yardımın sürmesine yönelik yakın zamanda bir açıklama yapacağını ifade etti.Gazetecilere konuşan Biden, "İhtiyaç duyduğumuz bir sonraki dilimde Ukrayna'ya destek verebiliriz. Bunun için kaynak bulabileceğimiz başka yollar da var. Ancak şimdi ayrıntılara girmeyeceğim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230801/hunterin-eski-ortagi-ifade-verdi-joe-biden-oglunun-yabancilarla-en-az-20-is-gorusmesine-katildi-1074245466.html

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