https://sputniknews.com.tr/20230801/hunterin-eski-ortagi-ifade-verdi-joe-biden-oglunun-yabancilarla-en-az-20-is-gorusmesine-katildi-1074245466.html

Hunter'ın eski ortağı ifade verdi: Joe Biden oğlunun yabancılarla en az 20 iş görüşmesine katıldı

Hunter'ın eski ortağı ifade verdi: Joe Biden oğlunun yabancılarla en az 20 iş görüşmesine katıldı

ABD Başkanı'nın oğlu hakkında Temsilciler Meclisi soruşturmasına ifade veren Hunter Biden'ın eski ortağı ve dostu Devon Archer, Joe Biden'ın oğlunun iş... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T17:25+0300

2023-08-01T17:25+0300

2023-08-01T18:00+0300

dünya

joe biden

hunter biden

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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Denetim ve Hesap Verebilirlik (Oversight and Accountability) Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın oğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Hunter Biden'ın eski iş ortağı ve dostu Devon Archer ifade verdi. Kapalı kapılar ardında 4 saat süren soru-cevap seansıyla ilgili medyaya konuşan Komisyon Başkanı, Cumhuriyetçi James Comer, Archer'ın ifadesini "Başkan Joe Biden'ın oğlunun iş anlaşmalarına dair bilgisi olmadığını ve karışmadığını öne sürdüğünde Amerikan halkına yalan söylediğini doğruladı" diye değerlendirdi. 20 Ocak 2009–20 Ocak 2017 arası ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, 20 Ocak 2021'den beri ABD Başkanı. Devon Archer'ın asıl önemi, 2014'ten itibaren Ukraynalı doğal gaz şirketi Burisma Holdings'in yönetim kurulunda Hunter Biden'la birlikte görev alması.Comer'e göre Archer, Hunter'ın, dünya çapında iş ortaklarıyla görüşürken 20'den fazla kez başkan yardımcısı babasını devreye soktuğunu anlattı:Telefon görüşmeleri ve yüz yüze toplantılar, Paris'te bir Fransız enerji şirketiyle ve Çin'de Rosemont Seneca ile Çinli yatırım şirketi Bohai Capital'in ortak girişimi BHR Partners'ın CEO'su Jonathan Li'yle akşam yemeklerini içeriyordu. BHR Partners, Bank of China Limited'ın kontrolünde, Pekin destekli bir özel sermaye şirketi. Buna göre Joe Biden, başkan yardımcısıyken, Pekin'de BHR CEO'su Jonathan Li ile kahve içti, hatta Li'nin kızı için üniversiteye tavsiye mektubu yazdı. Joe Biden'ın 2014 baharında oğlu Hunter ve ortaklarıyla birlikte Washington D.C.'deki Café Milano'da katıldığı iş yemeğinde eski Moskova Belediye Başkanı'nın dul eşi Elena Baturina da yer aldı. Bununla ilgili Comer'in ofisi, "Biden yönetiminin Rusya yaptırımları listesinde Baturina yer almıyor" yorumunu yaptı. Archer, Joe Biden'ın Hunter Biden tarafından "Benim adamım" olarak anıldığını da doğruladı.Ukrayna ayağında, Burisma'nın marka oluşturmak için Hunter Biden'ı yönetim kuruluna eklemeyi değerli bulduğunu, markanın Joe Biden olduğunu, Hunter Biden'ın yönetim kurulunda yer almasının ve Biden markasının Burisma'nın uzun ömürlü olmasına katkıda bulunduğunu anlatan Archer, "'Marka'yı kendine bağlamış olmasaydı Burisma iflas ederdi" dedi. 'Ukrayna'da savcının yolsuzluktan soruşturduğu enerji şirketi Burisma'nın yöneticilerinin, bu baskılardan kurtulmaya çalıştığından, sürekli Hunter Biden'dan Washington D.C.'yi aramasını istediğini' aktaran Archer, insanların Biden markası yüzünden Burisma ile yasal olarak uğraşmaktan gözlerinin korktuğunu dile getirdi.Komisyon oturumundaki kaynaklara göre Archer, Aralık 2015'te Burisma CEO'su Mykola Zlochevsky ile şirket yöneticilerinden Vadym Pozharski'nin dahil olduğu bir etkileşim hakkında şu ifadeyi verdi:Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu Başkanı, Cumhuriyetçi Jim Jordan "Bu, Archer'ın ifadesinin en ifşa edici ve belki de şu ana kadarki tüm soruşturmamızın en önemli yanı" değerlendirmesini yaptı. Öncesinde Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, FBI'ın elindeki bir muhbir notunu yayımlamıştı. O belge de baba-oğul Bidenların Shokin'in kovulmasına yardım karşılığında Zlochevsky'yi kendilerine milyonlarca dolar ödemeye 'zorladığı' iddialarını içeriyordu. Zira 2016'da FBI muhbirine konuşan Zlochevsky, Hunter ile Joe Biden'a 10 milyon dolarlık rüşvet vermeye 'zorlandığını' ve elinde iddialarını destekleyen birden fazla kayıt olduğunu söylemişti.Nitekim geçmişte Joe Biden, başkan yardımcısıyken, 'Savcı Shokin'in kovulması için Kiev'e başarılı şekilde baskı yaptığını' itiraf etmişti. O dönemde Hunter Biden, Shokin'in araştırdığı Burisma Holdings'in yönetim kurulunda ayda on binlerce dolar kazandığı bir role sahipti. (2020'de dizüstü bilgisayarından çıkan faturalara göre enerji sektöründe hiç tecrübesi olmamasına rağmen, babası 2017'de görevden ayrılana kadar ayda 83 bin 333 dolar ve 2019'da kendisi istifa edene kadar 50 bin dolara varan maaş aldı.) Babası Joe Biden ise Başkan Yardımcısı sıfatıyla dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroshenko'yu 'Shokin kovulmazsa ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardımını alıkoymakla' tehdit etti, istediğini elde ettiğinde "O..... çocuğu, kovuldu" dediği medyaya yansıdı. Ancak o dönemde Demokrat Partili, liberal çevreler, bunu, 'Ukraynalı savcının yolsuzluğun üstüne gitmediği endişeleri nedeniyle Biden'ın Shokin'in kovulması için baskı yaptığı ve o sırada kovulmasının ABD ile uluslararası toplumun politika pozisyonu olduğu' iddiasıyla savundu. "Joe Biden, Amerikan halkına, ailesinin iş anlaşmaları ve kendisinin bunlara müdahil olması hakkında neden yalan söyledi? İster istemez, Amerikan halkından başka ne sakladığı sorusu akla geliyor" diye çıkışan Comer, şu vurguyu yaptı:'ABD Başkanı Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'nı ihlal etti'Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'nı (FARA) ihlal suçlamasını hatırlatan Comer, ABD Başkanı'na yabancıların çıkarları için lobicilik ve ajanlık suçlaması yöneltti: Demokrat vekile göre Biden sadece hava durumunu konuşmuşDemokrat Partili New York milletvekili Dan Goldman ise Joe Biden'ın oğlunun yabancı iş ortaklarıyla havadan sudan şeyler konuştuğunu savundu:Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun Archer'ın ifadesi üzerinden çıkışlarına Beyaz Saray'dan şu tepki geldi:Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams, Fox News Digital'e şöyle konuştu: Öncesinde FBI'ın elindeki 'Ukraynalı enerji şirketinden 10 milyar dolar rüşvet' belgesi yayımlandığında, "Bir avuç saçmalık" tepkisini gösteren Başkan Biden, rüşvet iddialarının üzerine giden New York Post'a "Para nerede?" diye sordu.

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