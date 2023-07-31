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https://sputniknews.com.tr/20230731/trump-bideni-abd-tarihinin-en-yolsuz-baskani-diye-niteleyip-ekledi-aptal-o-cocugu-1074196842.html
Trump, Biden'ı 'ABD tarihinin en yolsuz başkanı' diye niteleyip ekledi: 'Aptal o..... çocuğu'
Trump, Biden'ı 'ABD tarihinin en yolsuz başkanı' diye niteleyip ekledi: 'Aptal o..... çocuğu'
2024 başkanlık seçimleri için mitingden mitinge koşan Trump, Biden'ı 'ABD tarihindeki en yolsuz başkan' diye nitelerken, 'Biden suç ailesinin muazzam... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T14:01+0300
2023-07-31T14:35+0300
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ABD'nin Kasım 2024 başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Parti'nin favori aday adayı Donald Trump'ın hakkında açılan sayısız dava eşliğinde tam gaz devam ettirdiği kampanyasının Pennsylvania eyaletinin Erie kentindeki ayağına binlerce fanatik taraftarı katıldı. Önceki Başkan Donald Trump, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ı sert bir üslupla dört koldan eleştirdi.Beyaz Saray'daki halefini "Amerikan tarihinin en yolsuz başkanı" diye niteleyen Trump, "Bizimkisi oyununun zirvesinde olmayan biri. Asla oyununun zirvesinde olmadı. Bizimkisi aptal o..... çocuğunun teki" ifadelerini kullandı.Bidenların Ukrayna defterleri yeniden açıldıTrump, başkan koltuğundayken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde baba-oğul Bidenların Ukrayna'daki yolsuzlukları hakkında soruşturma açılmasını istemişti. Bunun üzerinden o dönem Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump aleyhine azil süreci başlatmıştı. Üzerinden 4 yıl geçerken, bu kez Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Başkan'ın oğlu Hunter'a açtığı soruşturma, baba-oğul Bidenların Ukrayna'yı da kapsayan rüşvet-yolsuzluk ağı yürüttüğü iddialarını yeniden gündeme getirdi. 'Biden suç ailesinin muazzam yolsuzluğu'Erie mitinginde Bidenlarla ilgili aile boyu yolsuzluk suçlamalarına dikkat çeken 45. Başkan, "Bundan bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra seçimi kazandığımızda, Biden suç ailesinin muazzam yolsuzluğunu kesinkes ortaya çıkarmak için gerçek bir özel savcı atayacağım" dedi. 'Ukrayna'da yolsuzluktan Ukrayna'da savaşa'"Biden ailesi, Ukrayna'daki menfaatlerinden para kazanmıştı ve şimdi Biden yönetimi, Ukrayna'ya Amerikan vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını harcıyor" saptamasını yapan Trump, kendi döneminde Ukrayna'da çatışmaların, Tayvan'da gerilimin tırmanmamış olmasından kendisine paye çıkardı.'Benim zamanımda her şey kontrol altındaydı'Biden döneminde ise 'Çin'in Küba'da askeri tesisler inşa etmekle meşgul olduğundan' söz eden Trump, "Üç yıldan daha kısa süre önce İran, Çin, Rusya ve Kuzey Kore kontrolümüz altındaydı. Oysa şimdi Rusya ve Çin, dünyayı taksim etmek için birlikte zirveler düzenliyor" manzarası çizdi. Yeninden seçilirse 'önce Amerika için çalışacağını, enflasyonu bitireceğini, Çin'den tam bağımsızlığı sağlayacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'in müzakereleri başlatmasını sağlayarak Ukrayna'daki çatışmayı durduracağını' iddia etti. Adını açıklanmadığı bir takım yabancı liderleri 'ne yaptıklarını bilen, oyunlarının zirvesinde olan, çok akıllı' insanlar olarak övdü.'Biden benim tutuklanmamı istiyor''Biden'ın kendisini seçim kampanyasındaki başarısından ötürü tutuklatmak istediğini' dile getiren önceki Başkan, 'Amerika'yı kurtarmak için tek bir şans olduğunu ve bunun da 2024 başkanlık seçimleri olduğunu' vurguladı.'Küreselciler siyasi sistemin dışına atılmalı'"Adil seçimlere ihtiyacımız var ve sınırlara ihtiyacımız var" diyen Trump dedi. 'Amerika'nın yeniden nüfuzlu, zengin, güçlü, gururlu ve güvenli olması için küreselcilerin ABD siyasi sisteminin dışına atılması gerektiğinin' altını çizdi. 'Açılan davalar, adaylığa ve seçime müdahale'Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde 'gizli hükümet belgelerini yasadışı şekilde saklamasına' dair iddianamedeki suçlamaları Mayıs 2024'te mahkemede yanıtlayacak olan ve Kasım 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını iptal etme girişimi, 6 Ocak 2021 Kongre baskınında rol oynama suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenmesi beklenen Trump, şöyle konuştu:'Özgür ve adil medya sistemi kalmadı'Olası mahkumiyetinin başkanlık kampanyasını durduramayacağını tekrarlayan 45. Başkan, medyanın kendisiyle ilgili yasal süreçler ile 'Biden suç ailesinin yolsuz iş anlaşmalarına' nasıl ve ne kadar yer verdiğini kıyaslayarak 'ABD'nin artık özgür ve adil bir basın sistemine sahip olmadığını' belirtti. 'Trump ve Biden haberlerinde çifte standart'Trump, salondakilere şöyle seslendi:Bu arada Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışındaki en yakın rakibi Florida Valisi Ron DeSantis için de '...... çocuğu' diyen Trump, kendisinin Cumhuriyetçi rakiplerine yapılan mali bağışların yalnızca Biden'ın yeniden seçilme çabalarını güçlendirmeye hizmet ettiğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230723/abd-temsilciler-meclisi-bidenin-oglu-hunter--hakkinda-10-cezai-sevk-basvurusu-yapmaya-hazirlaniyor-1073878459.html
https://sputniknews.com.tr/20230727/hunter-bidenin-hakkindaki-suclamalarla-ilgili-savcilarla-yaptigi-anlasma-onaylanmadi-1074036431.html
https://sputniknews.com.tr/20230727/hersh-biden-yonetimi-ukraynanin-kirim-koprusu-saldirilarina-teknoloji-saglayip-kritik-rol-oynadi-1074062602.html
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https://sputniknews.com.tr/20230728/gizli-belgeler-davasinda-trumpa-3-yeni-suclama-1074096673.html
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joe biden, donald trump, abd, rusya, ukrayna, çin, vladimir zelenskiy, rüşvet, yolsuzluk
joe biden, donald trump, abd, rusya, ukrayna, çin, vladimir zelenskiy, rüşvet, yolsuzluk

Trump, Biden'ı 'ABD tarihinin en yolsuz başkanı' diye niteleyip ekledi: 'Aptal o..... çocuğu'

14:01 31.07.2023 (güncellendi: 14:35 31.07.2023)
© AP Photo / Al GoldisDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Al Goldis
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2024 başkanlık seçimleri için mitingden mitinge koşan Trump, Biden'ı 'ABD tarihindeki en yolsuz başkan' diye nitelerken, 'Biden suç ailesinin muazzam yolsuzluğunu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmak için gerçek bir özel savcı atamayı' vaat etti. Hızını alamayıp "Aptal o..... çocuğunun teki" dedi.
ABD'nin Kasım 2024 başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Parti'nin favori aday adayı Donald Trump'ın hakkında açılan sayısız dava eşliğinde tam gaz devam ettirdiği kampanyasının Pennsylvania eyaletinin Erie kentindeki ayağına binlerce fanatik taraftarı katıldı. Önceki Başkan Donald Trump, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ı sert bir üslupla dört koldan eleştirdi.
Beyaz Saray'daki halefini "Amerikan tarihinin en yolsuz başkanı" diye niteleyen Trump, "Bizimkisi oyununun zirvesinde olmayan biri. Asla oyununun zirvesinde olmadı. Bizimkisi aptal o..... çocuğunun teki" ifadelerini kullandı.

Bidenların Ukrayna defterleri yeniden açıldı

Trump, başkan koltuğundayken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde baba-oğul Bidenların Ukrayna'daki yolsuzlukları hakkında soruşturma açılmasını istemişti. Bunun üzerinden o dönem Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump aleyhine azil süreci başlatmıştı. Üzerinden 4 yıl geçerken, bu kez Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Başkan'ın oğlu Hunter'a açtığı soruşturma, baba-oğul Bidenların Ukrayna'yı da kapsayan rüşvet-yolsuzluk ağı yürüttüğü iddialarını yeniden gündeme getirdi.
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23 Temmuz, 20:00

'Biden suç ailesinin muazzam yolsuzluğu'

Erie mitinginde Bidenlarla ilgili aile boyu yolsuzluk suçlamalarına dikkat çeken 45. Başkan, "Bundan bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra seçimi kazandığımızda, Biden suç ailesinin muazzam yolsuzluğunu kesinkes ortaya çıkarmak için gerçek bir özel savcı atayacağım" dedi.

'Ukrayna'da yolsuzluktan Ukrayna'da savaşa'

"Biden ailesi, Ukrayna'daki menfaatlerinden para kazanmıştı ve şimdi Biden yönetimi, Ukrayna'ya Amerikan vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını harcıyor" saptamasını yapan Trump, kendi döneminde Ukrayna'da çatışmaların, Tayvan'da gerilimin tırmanmamış olmasından kendisine paye çıkardı.
ABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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Hunter Biden'ın hakkındaki suçlamalarla ilgili savcılarla yaptığı anlaşma onaylanmadı
27 Temmuz, 01:02

'Benim zamanımda her şey kontrol altındaydı'

Biden döneminde ise 'Çin'in Küba'da askeri tesisler inşa etmekle meşgul olduğundan' söz eden Trump, "Üç yıldan daha kısa süre önce İran, Çin, Rusya ve Kuzey Kore kontrolümüz altındaydı. Oysa şimdi Rusya ve Çin, dünyayı taksim etmek için birlikte zirveler düzenliyor" manzarası çizdi. Yeninden seçilirse 'önce Amerika için çalışacağını, enflasyonu bitireceğini, Çin'den tam bağımsızlığı sağlayacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'in müzakereleri başlatmasını sağlayarak Ukrayna'daki çatışmayı durduracağını' iddia etti. Adını açıklanmadığı bir takım yabancı liderleri 'ne yaptıklarını bilen, oyunlarının zirvesinde olan, çok akıllı' insanlar olarak övdü.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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Hersh: Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırılarına teknoloji sağlayıp kritik rol oynadı
27 Temmuz, 16:48

'Biden benim tutuklanmamı istiyor'

'Biden'ın kendisini seçim kampanyasındaki başarısından ötürü tutuklatmak istediğini' dile getiren önceki Başkan, 'Amerika'yı kurtarmak için tek bir şans olduğunu ve bunun da 2024 başkanlık seçimleri olduğunu' vurguladı.

'Küreselciler siyasi sistemin dışına atılmalı'

"Adil seçimlere ihtiyacımız var ve sınırlara ihtiyacımız var" diyen Trump dedi. 'Amerika'nın yeniden nüfuzlu, zengin, güçlü, gururlu ve güvenli olması için küreselcilerin ABD siyasi sisteminin dışına atılması gerektiğinin' altını çizdi.

'Açılan davalar, adaylığa ve seçime müdahale'

Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde 'gizli hükümet belgelerini yasadışı şekilde saklamasına' dair iddianamedeki suçlamaları Mayıs 2024'te mahkemede yanıtlayacak olan ve Kasım 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını iptal etme girişimi, 6 Ocak 2021 Kongre baskınında rol oynama suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenmesi beklenen Trump, şöyle konuştu:
"2.5, neredeyse 3 yıl beklediler ki, benim başkanlık seçimlerimin tam ortasında gündeme getirebilsinler, çünkü bu seçimlere müdahaledir."
"Suçlayıp dava açtıkları ben değilim, sizsiniz. Ben sadece yollarının üzerinde duruyorum."

'Özgür ve adil medya sistemi kalmadı'

Olası mahkumiyetinin başkanlık kampanyasını durduramayacağını tekrarlayan 45. Başkan, medyanın kendisiyle ilgili yasal süreçler ile 'Biden suç ailesinin yolsuz iş anlaşmalarına' nasıl ve ne kadar yer verdiğini kıyaslayarak 'ABD'nin artık özgür ve adil bir basın sistemine sahip olmadığını' belirtti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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Trump'ın çok gizli belgeleri saklamakla suçlandığı dava, 20 Mayıs 2024'te başlayacak
21 Temmuz, 16:42

'Trump ve Biden haberlerinde çifte standart'

Trump, salondakilere şöyle seslendi:
"Tek aldığınız yalan haber. Biden suç ailesini tartışmayı reddediyorlar, ama yanlış hiçbir şey yapmayan Donald Trump hakkındaki asılsız suçlamaları haber yapmaktan keyif alıyorlar."
Bu arada Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışındaki en yakın rakibi Florida Valisi Ron DeSantis için de '...... çocuğu' diyen Trump, kendisinin Cumhuriyetçi rakiplerine yapılan mali bağışların yalnızca Biden'ın yeniden seçilme çabalarını güçlendirmeye hizmet ettiğini savundu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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Gizli belgeler davasında Trump'a 3 yeni suçlama
28 Temmuz, 12:04
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