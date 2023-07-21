https://sputniknews.com.tr/20230721/trump-hakkinda-gizli-belgeleri-saklama-davasi-20-mayis-2024te-baslayacak-1073820240.html
Trump hakkında gizli belgeleri saklama davası 20 Mayıs 2024'te başlayacak
Trump hakkında gizli belgeleri saklama davası 20 Mayıs 2024'te başlayacak
Kasım 2024 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin adaylık yarışının önde giden ismi olan önceki Başkan Donald Trump'ın aleyhindeki çok sayıda... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T16:42+0300
2023-07-21T16:42+0300
2023-07-21T16:51+0300
dünya
donald trump
gizli belgeler
dava
abd
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45. Başkan'ın çok gizli belgeleri kötüye kullanmasına ilişkin dava dosyasına bakan ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Aileen Cannon, Donald Trump hakkındaki jüri davasının 20 Mayıs 2024'te başlaması talimatını verdi. Mahkemenin dava dosyasını gönderdiği Trump'ın avukatlarından James Trusty, müvekkiline isnat edilen suçlardan bazısını 'ABD ulusal savunma bilgilerini kasten alıkoyma, bu bilgilere ulaşmayı engelleme, yalan beyan ve komplo kurmak' diye sıralamıştı.
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donald trump, gizli belgeler, dava, abd
donald trump, gizli belgeler, dava, abd
Trump hakkında gizli belgeleri saklama davası 20 Mayıs 2024'te başlayacak
16:42 21.07.2023 (güncellendi: 16:51 21.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kasım 2024 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin adaylık yarışının önde giden ismi olan önceki Başkan Donald Trump'ın aleyhindeki çok sayıda davadan biri olan gizli belgelerin ilk duruşmasının tarihi açıklandı.
45. Başkan'ın çok gizli belgeleri kötüye kullanmasına ilişkin dava dosyasına bakan ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Aileen Cannon, Donald Trump hakkındaki jüri davasının 20 Mayıs 2024'te başlaması talimatını verdi.
Mahkemenin dava dosyasını gönderdiği Trump'ın avukatlarından James Trusty, müvekkiline isnat edilen suçlardan bazısını 'ABD ulusal savunma bilgilerini kasten alıkoyma, bu bilgilere ulaşmayı engelleme, yalan beyan ve komplo kurmak' diye sıralamıştı.