https://sputniknews.com.tr/20230721/trump-hakkinda-gizli-belgeleri-saklama-davasi-20-mayis-2024te-baslayacak-1073820240.html

Trump hakkında gizli belgeleri saklama davası 20 Mayıs 2024'te başlayacak

Trump hakkında gizli belgeleri saklama davası 20 Mayıs 2024'te başlayacak

Kasım 2024 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin adaylık yarışının önde giden ismi olan önceki Başkan Donald Trump'ın aleyhindeki çok sayıda... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T16:42+0300

2023-07-21T16:42+0300

2023-07-21T16:51+0300

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45. Başkan'ın çok gizli belgeleri kötüye kullanmasına ilişkin dava dosyasına bakan ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Aileen Cannon, Donald Trump hakkındaki jüri davasının 20 Mayıs 2024'te başlaması talimatını verdi. Mahkemenin dava dosyasını gönderdiği Trump'ın avukatlarından James Trusty, müvekkiline isnat edilen suçlardan bazısını 'ABD ulusal savunma bilgilerini kasten alıkoyma, bu bilgilere ulaşmayı engelleme, yalan beyan ve komplo kurmak' diye sıralamıştı.

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donald trump, gizli belgeler, dava, abd