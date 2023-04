https://sputniknews.com.tr/20230407/trumpi-mahkemelik-eden-yetiskin-film-yildizi-daniels-kral-tahttan-indirildi-1069315652.html

Trump'ı mahkemelik eden yetişkin film yıldızı Daniels: Kral tahttan indirildi

Trump'ı mahkemelik eden yetişkin film yıldızı Daniels: Kral tahttan indirildi

Trump'ın, ilişkisini gizlemek amacıyla 'sus payı' verdiği iddia edilen yetişkin film yıldızı Stormy Daniels, eski başkanın 'hesap vermesi gerektiğini' söyledi... 07.04.2023

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilişkisini gizlemek için 'sus payı' verdiği yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels, İngiliz yayıncı Piers Morgan'a konuştu.Trump ile ilişkisinin medyada yer bulmasının ardından ilk kez demeç veren Daniels, eski başkanın hesap vermesini istediğini ancak hapse girmesi gerektiğini düşünmediğini söyledi. Daniels "Yöneltilen diğer suçlamalar doğruysa kesinlikle suçlu bulunur ama bana karşı işlediği suçların karşılığında hapse girmeyi hak ettiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Trump'ın mahkemeye çıkmasına sebep olmanın nasıl bir his olduğu sorusuna ise Daniels, "Şoke oldum. Sorumlu tutulmayacağını, kurtulacağını düşünmüştüm" dedi. 'Kimse dokunulmaz olmamalı'"Kral tahttan indirildi, artık dokunulmaz değil" diyen yetişkin film yıldızı, "Kimse dokunulmaz olmamalı, görev tanımınız ne olursa olsun. Başkan dahi olsanız eylemlerinizden sorumlu tutulmalısınız" diye ekledi. Geçen hafta Morgan'la yapacağı röportajı 'güvenlik kaygıları' nedeniyle erteleyen Daniels, düzenli olarak tehditler aldığını belirtti. Daniels, şu anda aldığı her 10 mesajdan birinin ölüm tehdidi olduğunu ve mesajlardaki üslubun giderek daha şiddetli hale geldiğini söyledi.Mesaj atanlara ilişkin "Canlı bomba gibiler" ifadesini kullanan ABD'li oyuncu, "Ruhlarının derinliklerinde doğru şeyi yaptıklarını hissediyorlar" dedi. Trump davasında ifade vermeye çağrılmayı 'dört gözle beklediğini' söyleyen Daniels, sözlerini şöyle noktaladı: Trump davasıEski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için ‘sus payı’ ödediği iddiasıyla 4 Nisan’da gözaltına alınarak New York'ta hakim karşısına çıktı. Bir emsal oluşturan bu karar, başka suçlamaların da önünü açarken, Trump’ın da ABD tarihinde hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak tarihte yerine almasına neden oldu. 36 farklı suçlamanın yöneltildiği eski ABD Başkanı, yaklaşık 136 seneye varabilecek bir hapis cezası ile karşı karşıya. Suçlamalar ise 34 kez evrakta sahtecilik yapmak, 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlemek, başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalışmak ve Daniels dışında bir başka kadına daha 'sessiz kalması' için 280 bin dolar vermesi iddialarından oluşuyor. Gözaltına alınmasını akabinde suçlamaları kabul etmediği için kefaletle serbest bırakılan eski başkanın yargılanma süreci ise devam edecek.

