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Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını açıkladı
Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını açıkladı
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanması hakkında konuşmaktan kaçınırken, ABD yargı sistemine ve yargı yetkililerine... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T00:29+0300
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dünya
beyaz saray
abd
karine jean-pierre
donald trump
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Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta mahkeme karşısına çıkmasının ardından ABD'de yargı sistemine yapılan eleştiriler ve Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in hedef alınmasına ilişkin Jean-Pierre, bu konuya özel yorum yapmayacağını söyledi.Jean-Pierre, diğer yandan, yargı sistemine veya herhangi bir yargı yetkilisine yapılan her türlü saldırıyı kınadıklarını kaydetti.Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç ile ilgili soruları da yanıtlayan Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın, Rus mevkidaşı Vassily Nebenzia ile konuyu görüştüğünü aktardı.Jean-Pierre, Thomas-Greenfield'ın Nebenzia'ya ABD'nin Gerşkoviç'in derhal serbest bırakılması yönündeki çağrısını ilettiğini bildirdi.Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyareti ile ilgili Jean-Pierre, bu ziyaretlerin sıradan olduğunu ve Çin'in tepki göstermesi için bir neden olmadığı görüşlerini yineleyerek, son günlerde Çinli yetkililere direkt olarak bu mesajı ilettiklerini aktardı.Jean-Pierre, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/trump-hakkindaki-iddianame-kamuoyu-ile-paylasildi-34-kez-evrakta-sahtecilik-yapmakla-suclandi-1069188374.html
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beyaz saray, abd, karine jean-pierre, donald trump
beyaz saray, abd, karine jean-pierre, donald trump

Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını açıkladı

00:29 06.04.2023 (güncellendi: 00:32 06.04.2023)
© AAEski ABD Başkanı Donald Trump’ın yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili ifadesi öncesinde duruşmanın gerçekleştirileceği Manhattan'daki mahkeme binasına geldi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası sus payı ödediği suçlamasıyla ilgili ifadesi öncesinde duruşmanın gerçekleştirileceği Manhattan'daki mahkeme binasına geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanması hakkında konuşmaktan kaçınırken, ABD yargı sistemine ve yargı yetkililerine yöneltilen her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi.
Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta mahkeme karşısına çıkmasının ardından ABD'de yargı sistemine yapılan eleştiriler ve Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in hedef alınmasına ilişkin Jean-Pierre, bu konuya özel yorum yapmayacağını söyledi.
Jean-Pierre, diğer yandan, yargı sistemine veya herhangi bir yargı yetkilisine yapılan her türlü saldırıyı kınadıklarını kaydetti.
Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç ile ilgili soruları da yanıtlayan Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın, Rus mevkidaşı Vassily Nebenzia ile konuyu görüştüğünü aktardı.
Jean-Pierre, Thomas-Greenfield'ın Nebenzia'ya ABD'nin Gerşkoviç'in derhal serbest bırakılması yönündeki çağrısını ilettiğini bildirdi.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyareti ile ilgili Jean-Pierre, bu ziyaretlerin sıradan olduğunu ve Çin'in tepki göstermesi için bir neden olmadığı görüşlerini yineleyerek, son günlerde Çinli yetkililere direkt olarak bu mesajı ilettiklerini aktardı.
Jean-Pierre, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
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