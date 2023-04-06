https://sputniknews.com.tr/20230406/beyaz-saray-trump-davasinin-ardindan-yargiya-yonelik-her-turlu-saldiriyi-kinadiklarini-acikladi-1069246229.html

Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını açıkladı

Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanması hakkında konuşmaktan kaçınırken, ABD yargı sistemine ve yargı yetkililerine... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T00:29+0300

2023-04-06T00:29+0300

2023-04-06T00:32+0300

dünya

beyaz saray

abd

karine jean-pierre

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069180248_0:198:2183:1426_1920x0_80_0_0_b05a1ef6699c81712dc3bcefeb5b18d5.jpg

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta mahkeme karşısına çıkmasının ardından ABD'de yargı sistemine yapılan eleştiriler ve Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in hedef alınmasına ilişkin Jean-Pierre, bu konuya özel yorum yapmayacağını söyledi.Jean-Pierre, diğer yandan, yargı sistemine veya herhangi bir yargı yetkilisine yapılan her türlü saldırıyı kınadıklarını kaydetti.Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç ile ilgili soruları da yanıtlayan Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın, Rus mevkidaşı Vassily Nebenzia ile konuyu görüştüğünü aktardı.Jean-Pierre, Thomas-Greenfield'ın Nebenzia'ya ABD'nin Gerşkoviç'in derhal serbest bırakılması yönündeki çağrısını ilettiğini bildirdi.Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyareti ile ilgili Jean-Pierre, bu ziyaretlerin sıradan olduğunu ve Çin'in tepki göstermesi için bir neden olmadığı görüşlerini yineleyerek, son günlerde Çinli yetkililere direkt olarak bu mesajı ilettiklerini aktardı.Jean-Pierre, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230405/trump-hakkindaki-iddianame-kamuoyu-ile-paylasildi-34-kez-evrakta-sahtecilik-yapmakla-suclandi-1069188374.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz saray, abd, karine jean-pierre, donald trump