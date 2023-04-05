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https://sputniknews.com.tr/20230405/trump-hakkindaki-iddianame-kamuoyu-ile-paylasildi-34-kez-evrakta-sahtecilik-yapmakla-suclandi-1069188374.html
Trump hakkındaki iddianame kamuoyu ile paylaşıldı: 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı
Trump hakkındaki iddianame kamuoyu ile paylaşıldı: 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T01:08+0300
2023-04-05T01:23+0300
dünya
donald trump
mahkeme
ifade
abd
duruşma
evrakta sahtecilik
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Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti. Elleri kelepçesiz şekilde mahkeme salonuna getirilen Trump, yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından mahkeme salonunda ayrıldı.Trump, hakkındaki iddianamede 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı. İddianamede ayrıca, Trump'ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği, Başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve 2 kadına sessiz kalmaları için 280 bin dolar verdiği iddiaları yer aldı. Trump aleyhindeki tüm suçlamaların Trump Organization tarafından tutulan kayıtlarla ilgili olduğu görüldü.Trump aleyhindeki suçlamaların tümü New York'taki en düşük ağır suç kategorisi olan E sınıfında yer alıyor. Her suç için en fazla 4 yıl hapis cezası verilebilir. Ticari kayıt evraklarında sahtecilik yapmak genellikle kabahat olarak sayılıyor. Manhattan Bölge Savcılığı, suçun başka bir suçu gizlemek veya işlemek için işlendiğini iddia ederek Trump hakkındaki suçlamayı artırıyor.'Bunlar, New York eyaletinde ağır suçlar'Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg mahkeme sonrası düzenlediği basın toplantısında ise, "New York eyalet yasalarına göre, dolandırmak amacıyla ve başka bir suçu gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmak ağır bir suçtur. Bu davanın konusu da tam olarak budur. Diğer suçları örtbas etmek için 34 yanlış beyanda bulunulmuştur. Bunlar New York eyaletinde ağır suçlardır. Kim olursanız olun ciddi suç teşkil eden davranışları normalleştiremeyiz" ifadelerini kullanarak, Trump'ın ticari kayıtlarda defalarca yanlış beyanda bulunduğunu ve başkalarının da yanlış beyanda bulunmasına neden olduğunu söyledi.Trump'ın 2016'da yasal hizmetler için Michael Cohen'e ödeme yaptığını iddia ettiğini aktaran Bragg, "Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı. Bragg, Trump'ın 2016 seçimleriyle ilgili suçlarını örtbas etmek için bu ödemeyi yaptığını belirtti. Bragg, “Ödemelerin, Bay Cohen'in Stormy Daniels'a yaptığı ödemelerin bir geri ödemesi olduğunu basitçe söyleyemezdi. Bu suçu kabul etmek olurdu. Bunun yerine Bay Trump, önceki yıl işlenen fiili suçları örtbas etmek için 2017'de Bay Cohen'e hayali hukuk hizmetleri için ödeme yaptığını söyledi" dedi.Trump: 10 milyon doların üzerinde para topladık Öte yandan Trump, destekçilerine gönderdiği bir e-postada, iddianamesinin geçen hafta hazırlanmasından bu yana başkanlık kampanyasının 10 milyon doların üzerinde para topladığını belirtti. Trump, e-postada "İddianame haberinin ilk ortaya çıkmasından bu yana, kampanyamızın 10 milyon doların üzerinde para topladığı bilgisini aldım" ifadelerine yer verdi. Dün Trump, New York'ta ilk kez mahkeme önüne çıkmış ve burada, pornografi aktörü Stormy Daniels ile yaşadığı iddia edilen ilişkiyle ilgili olarak 130 bin dolarlık sus payı ödemesi ve ardından örtbas edilmesine karıştığı iddiasıyla ilgili olarak birinci dereceden 34 ticari kayıtta tahrifat yapmakla suçlanmıştı. Basında yer alan haberlere göre Trump'ın mahkemeye ilk çıkışı sırasında bir ABD'li yargıç, davanın Ocak 2024'te başlayabileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/beyaz-saray-trumpin-hakim-karsisina-cikmasiyla-ilgili-sessizligini-korudu-1069184638.html
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donald trump, mahkeme, ifade, abd, duruşma, evrakta sahtecilik
donald trump, mahkeme, ifade, abd, duruşma, evrakta sahtecilik

Trump hakkındaki iddianame kamuoyu ile paylaşıldı: 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı

01:08 05.04.2023 (güncellendi: 01:23 05.04.2023)
© AFP 2023 / SETH WENIGDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / SETH WENIG
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davada iddianame kamuoyu ile paylaşıldı. Trump, 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı. Trump hakkındaki davada bir sonraki duruşma ise New York'ta 4 Aralık'ta yapılacak.
Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.
Elleri kelepçesiz şekilde mahkeme salonuna getirilen Trump, yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından mahkeme salonunda ayrıldı.
Trump, hakkındaki iddianamede 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı. İddianamede ayrıca, Trump'ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği, Başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve 2 kadına sessiz kalmaları için 280 bin dolar verdiği iddiaları yer aldı. Trump aleyhindeki tüm suçlamaların Trump Organization tarafından tutulan kayıtlarla ilgili olduğu görüldü.
Trump aleyhindeki suçlamaların tümü New York'taki en düşük ağır suç kategorisi olan E sınıfında yer alıyor. Her suç için en fazla 4 yıl hapis cezası verilebilir. Ticari kayıt evraklarında sahtecilik yapmak genellikle kabahat olarak sayılıyor. Manhattan Bölge Savcılığı, suçun başka bir suçu gizlemek veya işlemek için işlendiğini iddia ederek Trump hakkındaki suçlamayı artırıyor.

'Bunlar, New York eyaletinde ağır suçlar'

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg mahkeme sonrası düzenlediği basın toplantısında ise, "New York eyalet yasalarına göre, dolandırmak amacıyla ve başka bir suçu gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmak ağır bir suçtur. Bu davanın konusu da tam olarak budur. Diğer suçları örtbas etmek için 34 yanlış beyanda bulunulmuştur. Bunlar New York eyaletinde ağır suçlardır. Kim olursanız olun ciddi suç teşkil eden davranışları normalleştiremeyiz" ifadelerini kullanarak, Trump'ın ticari kayıtlarda defalarca yanlış beyanda bulunduğunu ve başkalarının da yanlış beyanda bulunmasına neden olduğunu söyledi.
Trump'ın 2016'da yasal hizmetler için Michael Cohen'e ödeme yaptığını iddia ettiğini aktaran Bragg, "Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı. Bragg, Trump'ın 2016 seçimleriyle ilgili suçlarını örtbas etmek için bu ödemeyi yaptığını belirtti.
Bragg, “Ödemelerin, Bay Cohen'in Stormy Daniels'a yaptığı ödemelerin bir geri ödemesi olduğunu basitçe söyleyemezdi. Bu suçu kabul etmek olurdu. Bunun yerine Bay Trump, önceki yıl işlenen fiili suçları örtbas etmek için 2017'de Bay Cohen'e hayali hukuk hizmetleri için ödeme yaptığını söyledi" dedi.

Trump: 10 milyon doların üzerinde para topladık

Öte yandan Trump, destekçilerine gönderdiği bir e-postada, iddianamesinin geçen hafta hazırlanmasından bu yana başkanlık kampanyasının 10 milyon doların üzerinde para topladığını belirtti.
Trump, e-postada "İddianame haberinin ilk ortaya çıkmasından bu yana, kampanyamızın 10 milyon doların üzerinde para topladığı bilgisini aldım" ifadelerine yer verdi.
Dün Trump, New York'ta ilk kez mahkeme önüne çıkmış ve burada, pornografi aktörü Stormy Daniels ile yaşadığı iddia edilen ilişkiyle ilgili olarak 130 bin dolarlık sus payı ödemesi ve ardından örtbas edilmesine karıştığı iddiasıyla ilgili olarak birinci dereceden 34 ticari kayıtta tahrifat yapmakla suçlanmıştı.
Basında yer alan haberlere göre Trump'ın mahkemeye ilk çıkışı sırasında bir ABD'li yargıç, davanın Ocak 2024'te başlayabileceğini söyledi.
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