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https://sputniknews.com.tr/20230404/beyaz-saray-trumpin-hakim-karsisina-cikmasiyla-ilgili-sessizligini-korudu-1069184638.html
Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu
Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu
Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hakim karşısına çıkması konusundaki ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T22:39+0300
2023-04-04T22:39+0300
dünya
donald trump
abd
beyaz saray
karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıyla aynı saatlerde New York bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkmasıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın halihazırda devam eden bir ceza davasına ilişkin yorum yapmayacağını yineledi.Jean-Pierre'e, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına ilişkin yasal süreçler devam ederken Başkan Joe Biden'ın birçok kez konuya ilişkin konuştuğunu ancak Amerikan tarihinde ilk kez eski bir başkana suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmamalarının nedeni soruldu.Kongre baskınının 'Amerikan demokrasisine bir saldırı' ve 'farklı bir an' olduğunu savunan Jean-Pierre, bu süreçte güvenlik görevlileri dahil insanların öldüğünü ve Biden'ın demokrasi söz konusu olduğunda sözünü esirgemediği değerlendirmesinde bulundu.Jean-Pierre ile gazeteciler arasında zaman zaman tansiyon yükselse de Beyaz Saray, Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili sessizliğini korudu.Sözcü Jean-Pierre, "Bu, Başkan Biden'ın odaklandığı şey değil" ifadesini kullandı.New York'ta oluşabilecek gösteriler için ise Jean-Pierre, hazırlıklı olduklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/eski-abd-baskani-donald-trump-tutuklandi-1069179805.html
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donald trump, abd, beyaz saray, karine jean-pierre
donald trump, abd, beyaz saray, karine jean-pierre

Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu

22:39 04.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hakim karşısına çıkması konusundaki ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıyla aynı saatlerde New York bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkmasıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın halihazırda devam eden bir ceza davasına ilişkin yorum yapmayacağını yineledi.
Jean-Pierre'e, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına ilişkin yasal süreçler devam ederken Başkan Joe Biden'ın birçok kez konuya ilişkin konuştuğunu ancak Amerikan tarihinde ilk kez eski bir başkana suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmamalarının nedeni soruldu.
Kongre baskınının 'Amerikan demokrasisine bir saldırı' ve 'farklı bir an' olduğunu savunan Jean-Pierre, bu süreçte güvenlik görevlileri dahil insanların öldüğünü ve Biden'ın demokrasi söz konusu olduğunda sözünü esirgemediği değerlendirmesinde bulundu.
Jean-Pierre ile gazeteciler arasında zaman zaman tansiyon yükselse de Beyaz Saray, Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili sessizliğini korudu.
Sözcü Jean-Pierre, "Bu, Başkan Biden'ın odaklandığı şey değil" ifadesini kullandı.
New York'ta oluşabilecek gösteriler için ise Jean-Pierre, hazırlıklı olduklarını söyledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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