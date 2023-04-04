https://sputniknews.com.tr/20230404/beyaz-saray-trumpin-hakim-karsisina-cikmasiyla-ilgili-sessizligini-korudu-1069184638.html

Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu

Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hakim karşısına çıkması konusundaki ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T22:39+0300

2023-04-04T22:39+0300

2023-04-04T22:39+0300

dünya

donald trump

abd

beyaz saray

karine jean-pierre

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıyla aynı saatlerde New York bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkmasıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın halihazırda devam eden bir ceza davasına ilişkin yorum yapmayacağını yineledi.Jean-Pierre'e, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına ilişkin yasal süreçler devam ederken Başkan Joe Biden'ın birçok kez konuya ilişkin konuştuğunu ancak Amerikan tarihinde ilk kez eski bir başkana suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmamalarının nedeni soruldu.Kongre baskınının 'Amerikan demokrasisine bir saldırı' ve 'farklı bir an' olduğunu savunan Jean-Pierre, bu süreçte güvenlik görevlileri dahil insanların öldüğünü ve Biden'ın demokrasi söz konusu olduğunda sözünü esirgemediği değerlendirmesinde bulundu.Jean-Pierre ile gazeteciler arasında zaman zaman tansiyon yükselse de Beyaz Saray, Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili sessizliğini korudu.Sözcü Jean-Pierre, "Bu, Başkan Biden'ın odaklandığı şey değil" ifadesini kullandı.New York'ta oluşabilecek gösteriler için ise Jean-Pierre, hazırlıklı olduklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230404/eski-abd-baskani-donald-trump-tutuklandi-1069179805.html

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