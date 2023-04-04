https://sputniknews.com.tr/20230404/eski-abd-baskani-donald-trump-tutuklandi-1069179805.html
Eski ABD Başkanı Donald Trump gözaltında
Eski ABD Başkanı Donald Trump gözaltında
Eski ABD Başkanı Trump, New York'ta hakim karşısına çıkmak üzere resmen gözaltına alındı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T20:46+0300
2023-04-04T20:46+0300
2023-04-04T21:05+0300
son dakika
donald trump
gözaltı
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Sputnik muhabiri, eski ABD Başkanı Donald Trump yargılanmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne ulaştığını aktardı. Trump burada kendisine yöneltilen suçlamaları dinlemesi için gözaltına alındı.Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında geldiği New York'ta ifade vermek için hakim karşısına çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20230404/trump-hakkindaki-suclamalar-sebebiyle-bugun-new-yorkta-hakim-karsisina-cikiyor-1069177267.html
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son dakika, donald trump, gözaltı
son dakika, donald trump, gözaltı
Eski ABD Başkanı Donald Trump gözaltında
20:46 04.04.2023 (güncellendi: 21:05 04.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Eski ABD Başkanı Trump, New York'ta hakim karşısına çıkmak üzere resmen gözaltına alındı.
Sputnik muhabiri, eski ABD Başkanı Donald Trump yargılanmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne ulaştığını aktardı. Trump burada kendisine yöneltilen suçlamaları dinlemesi için gözaltına alındı.
Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında geldiği New York'ta ifade vermek için hakim karşısına çıkacak.