https://sputniknews.com.tr/20230404/eski-abd-baskani-donald-trump-tutuklandi-1069179805.html

Eski ABD Başkanı Donald Trump gözaltında

Eski ABD Başkanı Donald Trump gözaltında

Eski ABD Başkanı Trump, New York'ta hakim karşısına çıkmak üzere resmen gözaltına alındı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T20:46+0300

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2023-04-04T21:05+0300

son dakika

donald trump

gözaltı

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Sputnik muhabiri, eski ABD Başkanı Donald Trump yargılanmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne ulaştığını aktardı. Trump burada kendisine yöneltilen suçlamaları dinlemesi için gözaltına alındı.Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında geldiği New York'ta ifade vermek için hakim karşısına çıkacak.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20230404/trump-hakkindaki-suclamalar-sebebiyle-bugun-new-yorkta-hakim-karsisina-cikiyor-1069177267.html

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son dakika, donald trump, gözaltı