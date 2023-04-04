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https://sputniknews.com.tr/20230404/trump-hakkindaki-suclamalar-sebebiyle-bugun-new-yorkta-hakim-karsisina-cikiyor-1069177267.html
Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor
Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan dava... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T19:31+0300
2023-04-04T19:31+0300
dünya
donald trump
abd
dava
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Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesi'nin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu.Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.Eski Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos’un da mahkeme binasına girdiği görüldü.Bu arada, Donald Trump'tan önce 'taklitçisinin mahkeme binası önüne geldiği görüldü. Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı.Trump, öğleden sonra hakim karşısına çıkacakDonald Trump’ın, bugün yerel saatle 14.15 civarında hakim karşısına çıkması bekleniyor.ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.
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donald trump, abd, dava, cumhuriyetçi parti
donald trump, abd, dava, cumhuriyetçi parti

Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

19:31 04.04.2023
© AP Photo / John MinchilloTrump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor
Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında geldiği New York'ta ifade vermek için hakim karşısına çıkacak.​​​​​​​
Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesi'nin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu.
Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.
Eski Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos’un da mahkeme binasına girdiği görüldü.

Bu arada, Donald Trump'tan önce 'taklitçisinin mahkeme binası önüne geldiği görüldü.
Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı.

Trump, öğleden sonra hakim karşısına çıkacak

Donald Trump’ın, bugün yerel saatle 14.15 civarında hakim karşısına çıkması bekleniyor.
ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.
ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.
Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.
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