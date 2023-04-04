https://sputniknews.com.tr/20230404/trump-hakkindaki-suclamalar-sebebiyle-bugun-new-yorkta-hakim-karsisina-cikiyor-1069177267.html

Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan dava... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T19:31+0300

2023-04-04T19:31+0300

2023-04-04T19:31+0300

dünya

donald trump

abd

dava

cumhuriyetçi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069177488_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_f9032236f556c44337c80b0d0ad6a677.jpg

Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesi'nin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu.Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.Eski Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos’un da mahkeme binasına girdiği görüldü.Bu arada, Donald Trump'tan önce 'taklitçisinin mahkeme binası önüne geldiği görüldü. Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı.Trump, öğleden sonra hakim karşısına çıkacakDonald Trump’ın, bugün yerel saatle 14.15 civarında hakim karşısına çıkması bekleniyor.ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, dava, cumhuriyetçi parti