https://sputniknews.com.tr/20230627/trumpin-bu-kez-gizli-askeri-belgeler-hakkinda-konusmasini-iceren-ses-kaydiyla-basi-dertte-1072910251.html

Trump'ın bu kez 'gizli askeri belgeler hakkında konuşmasını içeren' ses kaydıyla başı dertte

Trump'ın bu kez 'gizli askeri belgeler hakkında konuşmasını içeren' ses kaydıyla başı dertte

ABD'de 2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için yarışan önceki Başkan Donald Trump'a açılan pek çok davadan biri olan konutunda gizli... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T12:02+0300

2023-06-27T12:02+0300

2023-06-27T12:17+0300

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donald trump

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İki dakikalık ses kaydında Donald Trump'ın 2021'deki bir toplantıda gizli askeri belgeleri tartışırken duyulduğu iddia edildi.Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde gizli belgelerin yanlış kullanılmasına odaklanan ikinci iddianamede anahtar rol oynayabileceği belirtilen ses kaydı, savcıların 45. Başkan'ın New Jersey'deki Bedminster tatil beldesinde 2021'de yaptığı bir mülakat sırasında gizli bilgileri paylaştığını iddia ettikleri iki durumdan biriyle ilgili. Buna göre ses kaydında yer alan bir yazar, bir yayıncı ve iki Trump çalışanına olası İran saldırısının çok gizli planları gösterildi. İçlerinden hiçbiri bu tür bilgileri görmek için gerekli güvenlik izinlerine sahip değildi.Trump'ın ses kaydı, onun döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapmış Mark Meadows için anı tutan yetkililer için yapılan bir toplantının parçası.Buna göre Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in derlediği Pentagon planlarının belgelerini karıştırıp haklarında konuşan Trump, şunları söylüyor:Hillary Clinton iğnelemesiKaydın bir noktasında Trump'ın danışmanı olduğu sanılan bir kişi, 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip olan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın sık sık gizli ve çok gizli belgelerin çıktısını aldığını öne sürdüğü, Trump'ın Clinton'ın bunu eski Demokrat Partili milletvekili Anthony Weiner'a göndermek için yaptığı yanıtını verdiği duyuluyor.'Gazete, dergi haberleri ve makalelerden ibaret' demiştiBu yorumlar, Trump'ın önceki hafta Fox News'dan Bret Baier'e verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla taban tabana zıt. Zira 45. Başkan, röportaj sırasında elindekilerin 'gazete haberleri, dergi haberleri ve makalelerden ibaret olduğunu' iddia etti.'Trump'ın yanlış bir şey yapmadığının kanıtı'Trump'ın ekibinin sözcüsü, bu gelişmeyi "Başkan Trump'ın yanlış bir şey yapmadığını bir kez daha kanıtlayan bağlam sağlıyor" diye değerlendirdi. ABD medyası, bu ayın başlarında yaptığı haberlerde, belgeler hakkında bilgisi olan içeriden kaynaklara dayanarak, Trump'ın hukuk ekibinin yeni ses kaydında atıfta bulunulan gizli belgeleri bulamadığını yazmıştı.Biden da gizli belgeleri evine götürmüştüTrump, görevinin bitmesinin ardından bazı gizli belgeleri elinde bulundurduğuna yönelik iddialarla ilgili iddianamede yöneltilen 37 suçlamayı çıktığı duruşmada reddetmişti. 45. Başkan, kendisini ayrıca Obama döneminin Başkan Yardımcısı, görevdeki Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın da eski ofisinde ve Delawere'deki evinde gizli belgeler bulunduğunu hatırlatarak savunuyor.45. Başkan'ın malikanesinde yaklaşık 11 bin belge bulunduğu, bunlardan 100 kadarının gizli nitelikte olduğu, içlerinde istihbarat teşkilatları ile Pentagon'un hazırladığı belgeler ve ABD'nin nükleer programına dair hassas bilgilerin bulunduğu, Trump'ın başkanlık döneminden kalma birçok belgeyi de yırttığı belirtilmişti.

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