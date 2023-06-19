https://sputniknews.com.tr/20230619/trumpa-gizli-belgeleri-saklamasiyla-ilgili-davada-bilgi-paylasma-yasagi-1072633933.html

Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı

Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı

ABD’de federal yargıç, eski Başkan Donald Trump'a, devlete ait gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı getirdi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T22:33+0300

2023-06-19T22:33+0300

2023-06-19T22:35+0300

dünya

donald trump

abd

gizli belgeler

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The Hill'in haberine göre yargıç, Adalet Bakanlığı'nın Florida'daki malikanesi Mar-a Lago'da devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlanan Trump'ın davayla ilgili bilgileri ifşa etmesini engelleme talebini kabul etti.Adalet Bakanlığı'nın önerisiyle Trump'ın, davada toplanan kanıtları yalnızca avukatlarının huzurunda görmesine izin verileceği bildirildi.Bu kararla, Trump'ın davayla ilgili herhangi bir bilgiyi basınla veya sosyal medyada paylaşması yasaklandı.Karar, şu ifadelerle açıklandı: "Sanıklar, dava bulgularına yalnızca savunma avukatının veya savunma avukatı personellerinin doğrudan denetimi altında erişebileceklerdir. Sanıklar dava bulgularının kopyalarını alıkoymayacaktır."Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgelerTrump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.Trump, 11 Haziran'da devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları 'saçma ve asılsız' olarak nitelendirmişti.Donald Trump, 4 Nisan'da da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230615/trump-adalet-bakanligi-ile-uzlasmayi-reddetti-1072507433.html

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