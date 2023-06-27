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https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-adalet-bakanina-karsi-sorusturma-baslatabilir-1072902108.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Adalet Bakanı'na karşı soruşturma başlatabilir
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Adalet Bakanı'na karşı soruşturma başlatabilir
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki dosyayla ilgili Adalet Bakanı Merrick Garland'ın görevden... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T02:17+0300
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dünya
hunter biden
abd
abd adalet bakanlığı
kevin mccarthy
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Fox News televizyonunda konuşan McCarthy, ABD Vergi Dairesi (IRS) çalışanı Gary Shapely'nin Hunter Biden hakkındaki iddiaların doğruluğunun kanıtlanması durumunda Garland'ı, "görevden alınması" konusunda hedef alabileceğini belirtti.McCarthy, "IRS muhbirinin söylediği doğru çıkarsa, Adalet Bakanı hakkında görevden alma soruşturmaları başlatacağız" dedi.Söz konusu gelişmelerin yaşanmamış olmasını tercih ettiğini belirten Temsilciler Meclisi Başkanı, "Ama şimdi Başkan'ın bize yalan söylediğini bulduk. Çin'de hiçbir şeyle ilgilenmediğini söylemişti. Şimdi bir ihbarcı, onun başkan yardımcısı olarak Çinli şirketle bir toplantıda olduğunu söylüyor. Artık paravan şirketler aracılığıyla gelen milyonlarca doları aldıklarını biliyoruz" ifadelerine yer verdi.Öte yandan Başkan Joe Biden, yaklaşık bir saat önce Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmanın sonunda, bir gazetecinin, "Sayın Başkan, Hunter'la iş anlaşmaları hakkında hiç konuşmadığınız konusunda yalan mı söylediniz?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.IRS çalışanı Gary Shapley, Hunter Biden davası hakkında Kongreye ifade vermiştiABD Gelir İdaresi (IRS) çalışanı Gary Shapley, 22 Haziran'da ABD Kongresine verdiği ifadede, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi suçlarıyla ilgili 'ciddi kanıtların' Adalet Bakanlığı yetkililerince ortadan kaldırıldığını iddia etmişti.Hunter Biden'ın 30 Temmuz 2017'de kendisine borcu olan Çinli bir iş insanı ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalara ulaştıklarını kaydeden Shapley, söz konusu WhatsApp mesajında Biden'ın "Burada babamla oturuyorum, verilen taahhüdün neden yerine getirilmediğini anlamak istiyoruz" ve "Kontrolden çıkmadan bunu şimdi çözmek istiyorum ve şimdi, bu gece anlamına geliyor" şeklinde ifadeler kullandığını belirtmişti.Shapley ifadesinde, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Hunter Biden hakkındaki 'soruşturmayı yavaşlattığını ve iddia edilen vergi suçlarının en ciddi kanıtlarını ortadan kaldırdığını' savunmuştu.Hunter Biden, geçen hafta başında 3 milyon dolardan fazla geliri üzerinden vergi ödemediği konusunda hakkındaki iki suçlamayı kabul etmişti.Anlaşmaya, başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tepki göstermiş, anlaşmanın 'çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini' savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230622/hunter-biden-ile-adalet-bakanligi-anlasmasinin-akibetine-trumpin-atadigi-yargic-karar-verecek-1072723411.html
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hunter biden, abd, abd adalet bakanlığı, kevin mccarthy
hunter biden, abd, abd adalet bakanlığı, kevin mccarthy

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Adalet Bakanı'na karşı soruşturma başlatabilir

02:17 27.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki dosyayla ilgili Adalet Bakanı Merrick Garland'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma başlatabileceğini söyledi.
Fox News televizyonunda konuşan McCarthy, ABD Vergi Dairesi (IRS) çalışanı Gary Shapely'nin Hunter Biden hakkındaki iddiaların doğruluğunun kanıtlanması durumunda Garland'ı, "görevden alınması" konusunda hedef alabileceğini belirtti.
McCarthy, "IRS muhbirinin söylediği doğru çıkarsa, Adalet Bakanı hakkında görevden alma soruşturmaları başlatacağız" dedi.
Söz konusu gelişmelerin yaşanmamış olmasını tercih ettiğini belirten Temsilciler Meclisi Başkanı, "Ama şimdi Başkan'ın bize yalan söylediğini bulduk. Çin'de hiçbir şeyle ilgilenmediğini söylemişti. Şimdi bir ihbarcı, onun başkan yardımcısı olarak Çinli şirketle bir toplantıda olduğunu söylüyor. Artık paravan şirketler aracılığıyla gelen milyonlarca doları aldıklarını biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Başkan Joe Biden, yaklaşık bir saat önce Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmanın sonunda, bir gazetecinin, "Sayın Başkan, Hunter'la iş anlaşmaları hakkında hiç konuşmadığınız konusunda yalan mı söylediniz?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

IRS çalışanı Gary Shapley, Hunter Biden davası hakkında Kongreye ifade vermişti

ABD Gelir İdaresi (IRS) çalışanı Gary Shapley, 22 Haziran'da ABD Kongresine verdiği ifadede, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi suçlarıyla ilgili 'ciddi kanıtların' Adalet Bakanlığı yetkililerince ortadan kaldırıldığını iddia etmişti.
Hunter Biden'ın 30 Temmuz 2017'de kendisine borcu olan Çinli bir iş insanı ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalara ulaştıklarını kaydeden Shapley, söz konusu WhatsApp mesajında Biden'ın "Burada babamla oturuyorum, verilen taahhüdün neden yerine getirilmediğini anlamak istiyoruz" ve "Kontrolden çıkmadan bunu şimdi çözmek istiyorum ve şimdi, bu gece anlamına geliyor" şeklinde ifadeler kullandığını belirtmişti.
Shapley ifadesinde, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Hunter Biden hakkındaki 'soruşturmayı yavaşlattığını ve iddia edilen vergi suçlarının en ciddi kanıtlarını ortadan kaldırdığını' savunmuştu.
Hunter Biden, geçen hafta başında 3 milyon dolardan fazla geliri üzerinden vergi ödemediği konusunda hakkındaki iki suçlamayı kabul etmişti.
Anlaşmaya, başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tepki göstermiş, anlaşmanın 'çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini' savunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter, bir törende kızkardeşi Ashley ile konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
DÜNYA
Hunter Biden ile Adalet Bakanlığı anlaşmasının akıbetine Trump'ın atadığı yargıç karar verecek
22 Haziran , 00:55
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