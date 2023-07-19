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https://sputniknews.com.tr/20230719/haaretz-beyaz-saraydaki-gizli-belgelerden-sonra-israilin-antik-objeleri-de-trumpin-malikanesinde-1073727646.html
Haaretz: Beyaz Saray'daki gizli belgelerden sonra İsrail'in antik objeleri de Trump'ın malikanesinde
Haaretz: Beyaz Saray'daki gizli belgelerden sonra İsrail'in antik objeleri de Trump'ın malikanesinde
İsrail'in 4 yıl önce Washington'daki bir etkinlikte sergilenmek üzere kısa süreliğine ödünç verdiğinden beri erişemediği tarihi eserlerin izine ulaşıldı... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T20:35+0300
2023-07-19T20:51+0300
dünya
abd
israil
donald trump
antik
tarihi eser
kandil
yedi kollu şamdan (menorah)
mum
hanuka bayramı
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İsrail'in liberal gazetesi Haaretz, ulusal hazine koleksiyonunun parçası olan seramik kandiller dahil antik parçaların, Aralık 2019'da dönemin Tarihi Eserler Kurumu yöneticisi Israel Hasson'ın onayıyla Beyaz Saray'daki Hanuka etkinliğinde kullanılmak üzere gönderildiğini yazdı. O sırada ABD başkanlık koltuğunda Cumhuriyetçi Partili Donald Trump vardı.Pandemi yüzünden mahsur kaldıWashington'da İsrail işgali altındaki Batı Şeria'dan çıkarılmışlarsa yasaların ihlali olacağı endişesinin ağır basmasıyla kandiller sergilenmedi. Tarihi Eserler Kurumu'nun kil şamdanları özel kurye aracılığıyla geri alma planı ise 2020'nin başında Kovid pandemisinin patlak vermesiyle sekteye uğradı. Pandemi sırasında yetkililer normal nakliye kanallarını kullanma riskine girmediğinden, İsrail'in antik eserleri ABD'de mahsur kaldı. Güvendikleri dağlara kar yağdıHaaretz'e konuşan Hasson, kurumun önemli ABD'li Yahudi bağışçılarından olan ve 2019 Hanuka kutlamasına Trump'la birlikte katılan Saul Fox'tan güvenli şekilde iade edilinceye dek tarihi parçalarla ilgilenmesini istediklerini belirtti. Gelgelelim İsrailli yetkililer, antik parçaların Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğunu kısa süre önce teyit ettirdiklerini söyledi. Trump'ın 2024 başkanlık seçiminde aday adaylığını açıklamasına koşut aleyhinde açılan sayısız dava arasında, Beyaz Saray'daki gizli belgelerin Mar-a-Lago'ya taşınması da var. FBI'ın Mar-a-Lago baskınında yüzlerce gizli belge, banyodaki kutularda saklanmış olarak bulunmuştu. Hatta Trump'ın bazı gizli belgeleri tuvalete attığı iddiaları basına yansımıştı.'Sonunda banyosunda bulunursa şaşırmam'İsrail antik parçalarının Mar-a-Lago'ya nasıl gittiği veya Trump'ın bunların konutunda bulunduğunun farkında olup olmadığı meçhul. Haaretz'e konuşan bir kaynak, "İsrail'in aradığı objeler sonunda oradaki banyoda bulunursa şaşırmam" dedi.'Geri alma çabaları sonuçsuz kaldı'Haaretz, üst düzey İsrailli yetkililerin ulusal hazineleri geri alma çabalarının şimdiye kadar başarısız olduğunu aktardı. Buna göre İsrail Tarihi Eserler Kurumu'nun halihazırdaki yöneticisi Eli Eskozido İsrail Dışişleri Bakanlığı, 2019'da İsrail'in ABD Büyükelçisi olan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman ile temasa geçerek Mar-a-Lago'dan objeleri almak için yardım istedi, ama amacına ulaşamadı.Mesele hakkında bilgili bir İsrailli yetkili, 'bir yanlış anlamadan kaynaklanan' soruna Tarihi Eserler Kurumu'nun 'çok geç uyandığını' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230619/trumpa-gizli-belgeleri-saklamasiyla-ilgili-davada-bilgi-paylasma-yasagi-1072633933.html
https://sputniknews.com.tr/20230627/trumpin-bu-kez-gizli-askeri-belgeler-hakkinda-konusmasini-iceren-ses-kaydiyla-basi-dertte-1072910251.html
https://sputniknews.com.tr/20230711/trumpin-avukatlari-mar-a-lago-belgeleri-davasinin-ertelenmesi-icin-mahkemeye-basvurdu-1073441139.html
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abd, israil, donald trump, antik, tarihi eser, kandil, yedi kollu şamdan (menorah), mum, hanuka bayramı, mar-a-lago
abd, israil, donald trump, antik, tarihi eser, kandil, yedi kollu şamdan (menorah), mum, hanuka bayramı, mar-a-lago

Haaretz: Beyaz Saray'daki gizli belgelerden sonra İsrail'in antik objeleri de Trump'ın malikanesinde

20:35 19.07.2023 (güncellendi: 20:51 19.07.2023)
© Fotoğraf : https://il.usembassy.gov/presidential-message-on-hanukkah-2/ Andrea HanksYahudilerin dokuz kollu şamdandaki mumların yakılmasıyla başlayan Hanuka ya da Işıklar Bayramı için 11 Aralık 2019'da Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan dönemin ABD Başkanı Donald Trump
Yahudilerin dokuz kollu şamdandaki mumların yakılmasıyla başlayan Hanuka ya da Işıklar Bayramı için 11 Aralık 2019'da Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan dönemin ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© Fotoğraf : https://il.usembassy.gov/presidential-message-on-hanukkah-2/ Andrea Hanks
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İsrail'in 4 yıl önce Washington'daki bir etkinlikte sergilenmek üzere kısa süreliğine ödünç verdiğinden beri erişemediği tarihi eserlerin izine ulaşıldı. Haaretz, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan gizli belge taşıdığı Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunduklarını iddia etti.
İsrail'in liberal gazetesi Haaretz, ulusal hazine koleksiyonunun parçası olan seramik kandiller dahil antik parçaların, Aralık 2019'da dönemin Tarihi Eserler Kurumu yöneticisi Israel Hasson'ın onayıyla Beyaz Saray'daki Hanuka etkinliğinde kullanılmak üzere gönderildiğini yazdı. O sırada ABD başkanlık koltuğunda Cumhuriyetçi Partili Donald Trump vardı.

Pandemi yüzünden mahsur kaldı

Washington'da İsrail işgali altındaki Batı Şeria'dan çıkarılmışlarsa yasaların ihlali olacağı endişesinin ağır basmasıyla kandiller sergilenmedi. Tarihi Eserler Kurumu'nun kil şamdanları özel kurye aracılığıyla geri alma planı ise 2020'nin başında Kovid pandemisinin patlak vermesiyle sekteye uğradı. Pandemi sırasında yetkililer normal nakliye kanallarını kullanma riskine girmediğinden, İsrail'in antik eserleri ABD'de mahsur kaldı.

Güvendikleri dağlara kar yağdı

Haaretz'e konuşan Hasson, kurumun önemli ABD'li Yahudi bağışçılarından olan ve 2019 Hanuka kutlamasına Trump'la birlikte katılan Saul Fox'tan güvenli şekilde iade edilinceye dek tarihi parçalarla ilgilenmesini istediklerini belirtti.
Gelgelelim İsrailli yetkililer, antik parçaların Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğunu kısa süre önce teyit ettirdiklerini söyledi.
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Trump'ın 2024 başkanlık seçiminde aday adaylığını açıklamasına koşut aleyhinde açılan sayısız dava arasında, Beyaz Saray'daki gizli belgelerin Mar-a-Lago'ya taşınması da var. FBI'ın Mar-a-Lago baskınında yüzlerce gizli belge, banyodaki kutularda saklanmış olarak bulunmuştu. Hatta Trump'ın bazı gizli belgeleri tuvalete attığı iddiaları basına yansımıştı.

'Sonunda banyosunda bulunursa şaşırmam'

İsrail antik parçalarının Mar-a-Lago'ya nasıl gittiği veya Trump'ın bunların konutunda bulunduğunun farkında olup olmadığı meçhul. Haaretz'e konuşan bir kaynak, "İsrail'in aradığı objeler sonunda oradaki banyoda bulunursa şaşırmam" dedi.
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'Geri alma çabaları sonuçsuz kaldı'

Haaretz, üst düzey İsrailli yetkililerin ulusal hazineleri geri alma çabalarının şimdiye kadar başarısız olduğunu aktardı. Buna göre İsrail Tarihi Eserler Kurumu'nun halihazırdaki yöneticisi Eli Eskozido İsrail Dışişleri Bakanlığı, 2019'da İsrail'in ABD Büyükelçisi olan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman ile temasa geçerek Mar-a-Lago'dan objeleri almak için yardım istedi, ama amacına ulaşamadı.
Mesele hakkında bilgili bir İsrailli yetkili, 'bir yanlış anlamadan kaynaklanan' soruna Tarihi Eserler Kurumu'nun 'çok geç uyandığını' söyledi.
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