https://sputniknews.com.tr/20230723/abd-temsilciler-meclisi-bidenin-oglu-hunter--hakkinda-10-cezai-sevk-basvurusu-yapmaya-hazirlaniyor-1073878459.html
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın oğlu Hunter hakkında 10 cezai sevk başvurusu yapmaya hazırlanıyor
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın oğlu Hunter hakkında 10 cezai sevk başvurusu yapmaya hazırlanıyor
Kongre'nin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında yürüttüğü... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T20:00+0300
2023-07-23T20:00+0300
2023-07-23T20:05+0300
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temsilciler meclisi
soruşturma
suç
ceza
sevkiyat
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın federal makamların yönelttiği vergi kaçırma ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili ABD Adalet Bakanlığı'nın sunduğu ve federal savcılarla vardığı anlaşmayla hapis yatmaktan kurtulması, tehlikeyi atlattığı anlamına gelmiyor.Temsilciler Meclisi Denetim ve Hesap Verebilirlik (Oversight and Accountability) Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, 'First Son' Hunter Biden aleyhine 6'dan fazla cezai sevkte bulunmayı planladıklarını söyledi.Suç duyurusu niteliğindeki cezai sevk, bir savcılık organına onun yetki alanına giren suçlar nedeniyle kişi veya kuruluş hakkında cezai soruşturma veya kovuşturma yapılması tavsiyesinde bulunan bildirim. Kongre'nin bildirimlerinin muhatabı Adalet Bakanlığı ya da iddia edilen suçun işlendiği bölgenin savcısı oluyor. Comer'in elindeki cezai sevk listesi, oğul Biden'ın kadınların fuhuş veya diğer yasadışı cinsel eylemler amacıyla eyalet sınırlarının ötesine taşınmasını yasaklayan Mann Yasası'nı ihlal ettiğine dair kanıtları da içerecek.Comer, Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene'in çarşamba günkü komisyon oturumunda oğul Biden'ın Mann Yasası'nı ihlal ederek suç işlediği sonucuna varmak için yeterli kanıt gösterdiğini belirtti.Komisyon Başkanı, "(Greene) Uçak biletlerini gösterdi, fotoğrafları gösterdi, kanıtları gösterdi. Biliyorsunuz, (Hunter Biden'ın) yasayı ihlal ettiğine şüphe yok. Bu da hakkında suçlama yöneltilebilecek başka bir şey" dedi.Greene, oturumda, Başkan'ın oğlunun kadınlara kendisiyle cinsel ilişkiye girmeleri amacıyla eyalet sınırlarını geçmeleri için para ödeyerek Mann Yasasını ihlal ettiğini iddia edip "Bu fuhuştur" demişti. İddiasını, Hunter Biden tarafından çekilen ve daha sonra 'cehennemden gelen' lakaplı dizüstü bilgisayarında bulunan seks kasetlerinden alınan kısmen sansürlenmiş görüntülerle desteklemişti. Aynı oturumda Hunter Biden dosyasının üstüne gidilmediği ya da örtbas edildiği yönünde ifşalarda bulunan Milli Gelirler Dairesi (ABD Vergi Dairesi/IRS) Suç Soruşturma Bölümü özel ajanı Joseph Ziegler ile onun amiri Gary Shapley de dinlenmişti. Ziegler ile Shapley, ifadelerinde, Biden ailesini yabancı kuruluşlardan milyonlarca dolar kabul etmekle suçladı.Ziegler, Hunter Biden ile iş ortaklarının Ukrayna enerji şirketi Burisma'dan 7.3 milyon dolar dahil olmak üzere yabancı kaynaklardan 17 milyon dolar aldığını ortaya çıkardığını söyledi.İfşacılar, Adalet Bakanlığı'nın Başkan'ın oğlunu kovuşturmadan korumak için soruşturmayı nasıl engellediğini de ayrıntılarıyla anlattı. Potansiyel cezai sevkler, Hunter Biden'ın kayıt olmadan yabancı çıkarlar için lobi yapmasından ötürü Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'nı (FARA) ihlal ettiği suçlamasını da içerebilir.Bu hafta Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de Joe ile Hunter Biden'ın karıştığı iddia edilen bir rüşvet planı hakkında bilgiler içeren gizlilik altına alınmamış bir FBI notunu yayımladı.Nota göre Ukraynalı gaz şirketi Burisma, yaptığı yolsuz iş anlaşmalarına yönelik soruşturmanın bastırılmasına yardımcı olması için dönemin Başkanı Barack Obama'nın Yardımcısı Joe Biden'ın nüfuzunu kullanma amacıyla Hunter Biden'ı tuttu. Notta atıfta bulunulan gizli bir kaynak, "Meselenin hallolması, bir Biden'a 5 (milyon) dolar ve diğer Biden'a 5 (milyon) dolar ödenmesine mal oldu" iddiasında bulundu.Shapley de Hunter'ın Çinli ortağını kendisine yüklü miktarda para vermeye zorlamak amacıyla Joe Biden'ı kullandığını iddia etti. Shapley'in atıfta bulunduğu Hunter'ın Harvest Fund Management Direktörü Henry Zhao'ya yönelik tehditler içeren 30 Temmuz 2017 tarihli WhatsApp metin mesajında şöyle diyor:Bu mesajın gönderilmesinden kısa süre sonra, Hunter'ın firması Hudson West III, Çinli ortaklarından 5.1 milyon dolar aldı.Comer, Biden'ın iddia edilen yolsuzluğunun köklerine inme sözü vererek şöyle dedi:
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https://sputniknews.com.tr/20230721/abdli-senator-biden-aleyhinde-rusvet-iddiasina-yer-veren-fbi-belgesini-paylasti-1073786240.html
https://sputniknews.com.tr/20230510/biden-ailesinin-cin-dahil-pek-cok-ulkeden-10-milyon-dolar-aldigi-ortaya-cikti-1070911229.html
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joe biden, hunter biden, abd, abd temsilciler meclisi, temsilciler meclisi, soruşturma, suç, ceza, sevkiyat, havale, abd adalet bakanlığı, savcı, yolsuzluk, vergi kaçırma, vergi kaçakçılığı, fahişe, ukrayna, çin
joe biden, hunter biden, abd, abd temsilciler meclisi, temsilciler meclisi, soruşturma, suç, ceza, sevkiyat, havale, abd adalet bakanlığı, savcı, yolsuzluk, vergi kaçırma, vergi kaçakçılığı, fahişe, ukrayna, çin
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın oğlu Hunter hakkında 10 cezai sevk başvurusu yapmaya hazırlanıyor
20:00 23.07.2023 (güncellendi: 20:05 23.07.2023) Abone ol
Kongre'nin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında yürüttüğü soruşturmanın 6 ila 10 cezai sevkle sonuçlanabileceği açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın federal makamların yönelttiği vergi kaçırma ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili ABD Adalet Bakanlığı'nın sunduğu ve federal savcılarla vardığı anlaşmayla hapis yatmaktan kurtulması, tehlikeyi atlattığı anlamına gelmiyor.
Temsilciler Meclisi Denetim ve Hesap Verebilirlik (Oversight and Accountability) Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, 'First Son' Hunter Biden aleyhine 6'dan fazla cezai sevkte bulunmayı planladıklarını söyledi.
Suç duyurusu niteliğindeki cezai sevk, bir savcılık organına onun yetki alanına giren suçlar nedeniyle kişi veya kuruluş hakkında cezai soruşturma veya kovuşturma yapılması tavsiyesinde bulunan bildirim. Kongre'nin bildirimlerinin muhatabı Adalet Bakanlığı ya da iddia edilen suçun işlendiği bölgenin savcısı oluyor.
Comer'in elindeki cezai sevk listesi, oğul Biden'ın kadınların fuhuş veya diğer yasadışı cinsel eylemler amacıyla eyalet sınırlarının ötesine taşınmasını yasaklayan Mann Yasası'nı ihlal ettiğine dair kanıtları da içerecek.
Comer, Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene'in çarşamba günkü komisyon oturumunda oğul Biden'ın Mann Yasası'nı ihlal ederek suç işlediği sonucuna varmak için yeterli kanıt gösterdiğini belirtti.
Komisyon Başkanı, "(Greene) Uçak biletlerini gösterdi, fotoğrafları gösterdi, kanıtları gösterdi. Biliyorsunuz, (Hunter Biden'ın) yasayı ihlal ettiğine şüphe yok. Bu da hakkında suçlama yöneltilebilecek başka bir şey" dedi.
Greene, oturumda, Başkan'ın oğlunun kadınlara kendisiyle cinsel ilişkiye girmeleri amacıyla eyalet sınırlarını geçmeleri için para ödeyerek Mann Yasasını ihlal ettiğini iddia edip "Bu fuhuştur" demişti. İddiasını, Hunter Biden tarafından çekilen ve daha sonra 'cehennemden gelen' lakaplı dizüstü bilgisayarında bulunan seks kasetlerinden alınan kısmen sansürlenmiş görüntülerle desteklemişti.
Aynı oturumda Hunter Biden dosyasının üstüne gidilmediği ya da örtbas edildiği yönünde ifşalarda bulunan Milli Gelirler Dairesi (ABD Vergi Dairesi/IRS) Suç Soruşturma Bölümü özel ajanı Joseph Ziegler ile onun amiri Gary Shapley de dinlenmişti.
Ziegler ile Shapley, ifadelerinde, Biden ailesini yabancı kuruluşlardan milyonlarca dolar kabul etmekle suçladı.
Ziegler, Hunter Biden ile iş ortaklarının Ukrayna enerji şirketi Burisma'dan 7.3 milyon dolar dahil olmak üzere yabancı kaynaklardan 17 milyon dolar aldığını ortaya çıkardığını söyledi.
İfşacılar, Adalet Bakanlığı'nın Başkan'ın oğlunu kovuşturmadan korumak için soruşturmayı nasıl engellediğini de ayrıntılarıyla anlattı.
Potansiyel cezai sevkler, Hunter Biden'ın kayıt olmadan yabancı çıkarlar için lobi yapmasından ötürü Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'nı (FARA) ihlal ettiği suçlamasını da içerebilir.
Bu hafta Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de Joe ile Hunter Biden'ın karıştığı iddia edilen bir rüşvet planı hakkında bilgiler içeren gizlilik altına alınmamış bir FBI notunu yayımladı.
Nota göre Ukraynalı gaz şirketi Burisma, yaptığı yolsuz iş anlaşmalarına yönelik soruşturmanın bastırılmasına yardımcı olması için dönemin Başkanı Barack Obama'nın Yardımcısı Joe Biden'ın nüfuzunu kullanma amacıyla Hunter Biden'ı tuttu.
Notta atıfta bulunulan gizli bir kaynak, "Meselenin hallolması, bir Biden'a 5 (milyon) dolar ve diğer Biden'a 5 (milyon) dolar ödenmesine mal oldu" iddiasında bulundu.
Shapley de Hunter'ın Çinli ortağını kendisine yüklü miktarda para vermeye zorlamak amacıyla Joe Biden'ı kullandığını iddia etti.
Shapley'in atıfta bulunduğu Hunter'ın Harvest Fund Management Direktörü Henry Zhao'ya yönelik tehditler içeren 30 Temmuz 2017 tarihli WhatsApp metin mesajında şöyle diyor:
"Burada babamla oturuyorum ve verilen taahhüdün neden yerine getirilmediğini anlamak istiyoruz. Direktöre, kontrolden çıkmadan önce bunu çözmek istediğimi söyle ve şimdi demek bu gece demek. Ve Z, sen, Zhang veya genel müdür dışında bu olaya karışan herhangi birinden bir telefon veya mesaj alırsam, yanımda oturan adam ve tanıdığı herkes ile sonsuza kadar kin besleme yeteneğim arasında, benim talimatlarıma uymadığınıza pişman olacağınızı garanti ederim."
Bu mesajın gönderilmesinden kısa süre sonra, Hunter'ın firması Hudson West III, Çinli ortaklarından 5.1 milyon dolar aldı.
Comer, Biden'ın iddia edilen yolsuzluğunun köklerine inme sözü vererek şöyle dedi:
"[Hunter Biden] kara para aklaıyordu. Haraç alıyordu. Elektronik dolandırıcılık yaptı. Mann Yasası'nı ihlal etti. Liste uzayıp gidiyor."