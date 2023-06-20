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https://sputniknews.com.tr/20230620/hunter-biden-hakkindaki-uc-federal-suclamayi-kabul-edecek-1072665765.html
Hunter Biden, hakkındaki federal suçlamaları kabul edecek
Hunter Biden, hakkındaki federal suçlamaları kabul edecek
CNN, ABD Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği belgelere dayanarak, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın, federal makamların yönelttiği vergi kaçırmayla... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:50+0300
2023-06-20T17:25+0300
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ABD'de 2024 başkanlık seçimleri öncesi, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın 'kayıp' dizüstü bilgisayarından çıkan yolsuzluk, uyuşturucu ve seks skandallarıyla birlikte anılan oğlu Hunter, hakkındaki federal suçlamalarla ilgili uzlaşma yoluna gitti. CNNin aktardığı Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği belgelere göre Hunter Biden, vergiyle ilgili iki suçlamayı kabul edecek ve silahla ilgili daha ağır suçlamada federal savcılarla anlaşma yapacak.Delaware Savcısı David Weiss, federal gelir vergisini iki kez kasten ödememe suçlamasını kabul eden Hunter Biden'ın uyuşturucu bir maddenin yasadışı kullanıcısı veya bağımlısı olan bir kişinin ateşli silah bulundurması suçlamasında ise Yargılama Öncesi Yönlendirme Anlaşması yapmayı kabul ettiğini belirtti. Önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmış bulunan Weiss, bir ara Hunter Biden hakkında kara para aklama, yabancı lobicilik ve diğer olası suçlamalarla ilgili iddialara soruşturma açmıştı.Hunter Biden'ın avukatı, federal savcılarla varılan anlaşmanın, Adalet Bakanlığı'nın Başkan'ın oğluyla ilgili uzun süredir devam eden ceza soruşturmasını 'çözüme kavuşturacağını' söyledi.
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joe biden, hunter biden, abd
joe biden, hunter biden, abd

Hunter Biden, hakkındaki federal suçlamaları kabul edecek

16:50 20.06.2023 (güncellendi: 17:25 20.06.2023)
© AP Photo / Patrick SemanskyABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter, bir törende kızkardeşi Ashley ile konuşurken
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter, bir törende kızkardeşi Ashley ile konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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CNN, ABD Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği belgelere dayanarak, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın, federal makamların yönelttiği vergi kaçırmayla bağlantılı iki suçlamayı kabul edeceğini, silah bulundurmakla bağlantılı bir suçlamayla ilgili tazminat anlaşmasına varacağını duyurdu.
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri öncesi, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın 'kayıp' dizüstü bilgisayarından çıkan yolsuzluk, uyuşturucu ve seks skandallarıyla birlikte anılan oğlu Hunter, hakkındaki federal suçlamalarla ilgili uzlaşma yoluna gitti.
CNNin aktardığı Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği belgelere göre Hunter Biden, vergiyle ilgili iki suçlamayı kabul edecek ve silahla ilgili daha ağır suçlamada federal savcılarla anlaşma yapacak.
Delaware Savcısı David Weiss, federal gelir vergisini iki kez kasten ödememe suçlamasını kabul eden Hunter Biden'ın uyuşturucu bir maddenin yasadışı kullanıcısı veya bağımlısı olan bir kişinin ateşli silah bulundurması suçlamasında ise Yargılama Öncesi Yönlendirme Anlaşması yapmayı kabul ettiğini belirtti.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmış bulunan Weiss, bir ara Hunter Biden hakkında kara para aklama, yabancı lobicilik ve diğer olası suçlamalarla ilgili iddialara soruşturma açmıştı.
Hunter Biden'ın avukatı, federal savcılarla varılan anlaşmanın, Adalet Bakanlığı'nın Başkan'ın oğluyla ilgili uzun süredir devam eden ceza soruşturmasını 'çözüme kavuşturacağını' söyledi.
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