‘House of Cards ve Night Agent dizileri kurgu da olsa Washington’daki yöntemleri gösteriyor’

Serra Karaçam’a göre Trump’a açılan ‘gizli belge saklama’ davası Biden’ın rakibini devlet gücüyle engellediği tartışmaları yaratıyor. Mike Pence’e aynı durumda... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

ABD’de 2024’teki başkanlık seçimi yarışı tartışmalı eski başkan Donald Trump’ı hedef alan art arda davalarla daha şimdiden kızıştı. Daha ziyade geçmişte kadınlarla ilişkilerine dair sivil davalarla ilerleyen süreç bu kez ‘siyasi bir davaya’ dönüşmüş görünüyor. Geçtiğimiz ağustosta Florida’daki malikanesi FBI tarafından basılan Trump ‘gizli belge saklamak ve ulusal güvenliğe dair potansiyel tehdit oluşturmakla itham edildi.Trump Miami’de çıktığı mahkemede prosedür gereği ikinci kez gözaltına alındı. Duruşmada kendisine yöneltilen 37 ithamı da reddetti. Daha önce belgelerin bağımsız bir hakim veya özel hakim tarafından incelenmesi talebini yükseltmiş olan Trump başkan olarak zaten belgelerin gizliliğini kaldırma hakkına sahip olduğu savunması yaptı.Eski ABD Başkanı adeta Amerikan derin devletine ‘savaş açmış’ görünüyor. Daha önce ‘derin devletin’ ve neoconların Çin ve Rusya’dan daha tehlikeli olduğunu söyleyen Trump duruşmanın ardından meydan okumasını sürdürdü. Taraftarlarına “Çöküşte olan bir milletiz” diye seslenen Trump, rakipleri için "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar” vurgusu yaptı. Seçilirse Biden'ın suçlarının peşini bırakmayacağını belirterek “ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım. Derin devleti tamamen yok edeceğim” dedi.Tüm devlet gücünü rakibine karşı kullanma görünümü veren Demokrat rakibi Joe Biden ise kendisi ve oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna ve Çin’in yer aldığı yabancı devletlerle bağlantılı rüşvet aldığı iddiaları karşısında ‘rahat’ görünüyor. FBI Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin talep ettiği belgeleri teslim etmezken, son olarak Ukrayna’nın Burisma şirketinin elinde 17 telefon kaydı bulunduğu ortaya atıldı. Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Ronny Jackson Biden’i, Burisma’nın yönetimiyle olası ilişkileri nedeniyle 'yüzyılın suçunu' işlemekle suçladı.ABD’deki şaşırtıcı siyasi atmosferi Amerika’da yaşayan gazeteci Serra Karaçam ile konuştuk.‘Trump kendisini zaten ilgili belgelerin gizlilik seviyesini kaldıracak başkanlık yetkilerini vurgulayarak savundu’Serra Karaçam’a göre, Washington’da yüksek mevkilerde oturanların yöntemlerini anlamak için kurgu bile olsa ‘House of Cards’ ve ‘The Night Agent’ dizilerine bakılabilir. Trump’ın kendini başkan olarak zaten belgelerin gizliliğini kaldırma yetkisini belirterek savunduğunu kaydeden Karaçam, eski başkanın belgeler konusundaki ‘gevşekliğinin’ de ortada olduğunu belirtti. Karaçam, yaşananların Amerikan derin devletinin Trump’ı engellemek istediği sorularına yol açtığını vurguladı.“İki Netflix dizisinden bahsetmek istiyorum; House of Cards ve The Night Agent. Aslında dönen dolapları görüyorsunuz. Hem Kongre’deki koltuklarında oturanların hem de başkanların yöntemlerini... The Night Agent’da da esasında bir başkanı ‘sıfırlama’ konumuna düşürebileceklerini gösteriyor. Kimin derin devletle güç birliği yaparsa sistemin öyle yönetildiğini anlatıyor. Bunlar abartılı gibi durabilir ama ikisine dikkat çekmek istedim. Derin devlet, Trump engellenmek mi isteniyor? Bu tartışmalar gündemde. Amerikalıların da gündeminde. Trump’ın reddettiği 37 suç, temel olarak gizli belgeleri gevşek şekilde sakladığı iddialarına dayanıyor. Bu yüzden ulusal güvenliğe yönelik potansiyel tehdit oluşturmakla suçlanıyor. Yani aslında bu bir potansiyel tehdit. Belgeleri sakladığı yer Mar-a-Lago’daki malikanesindeki banyo, yatak odası, balo salonu gibi yerler. Fakat Mar-a-Lago gizli servisinin koruduğu, 30’dan fazla banyonu bulunduğu, misafirlerin ‘Şu banyoya girivereyim’ diyebileceği bir yer değil. Trump savunmasını en baştan zaten bu belgelerin gizlilik seviyesini kaldırabilecek başkanlık yetkisi bulunması üzerinden yaptı. Bu aslında doğru bir savunma. Fakat bunu yaparken arşivle ve başka yetkilerle temas kurma konusunda prosedürlere de uymadığı gerçek. Ama o yetki onda vardı, bu da bir gerçek. Davanın siyasileştiği iddiaları burada devreye giriyor.”‘Mike Pence’e açık çek verdiler’Karaçam, aynı gizli belge meselesinin Pence için de geçerli olduğunu belirtirken, ancak adalet bakanlığının ona soruşturma açılmayacağını ilettiğini belirtti:“Mike Pence’e geçtiğimiz haftalarda adaylığını ilan etmeden önce açık çek verdiler. ‘Belgelerle ilgili hakkında bir soruşturma olmayacak, suçlama düşünmüyoruz’ dediler. Yani bu ‘2024 için yarışabilirsin’ demek. Pence’in oy oranının en fazla yüzde 10 gibi bir oranda olması bekleniyor. Yani seçim yarışında dengeleri çok da değiştirecek bir isim değil. Ama yarışın ilerleyen dönemlerinde etkileyebilir. ABD’de ‘belge kaçıran’ çok isim var, onlara dair dönülüp bakılıyor.”‘Trump uyanık birisi, Biden ise zaten unutkan, deniliyor’Karaçam, tıpkı Trump gibi evine devlet belgesi götürdüğü ortaya çıkan Biden’a karşı alınan tavırdaki farklara işaret etti. Karaçam, Trump’ın belgeleri ‘gözü açık, uyanık biri’ olarak aldığı, Biden’ın ise ‘zaten unutkan olduğu’ söylemlerine dikkat çekti:“Yönetimin savı şu; Biden belgeleri götürdüğünün farkında değildi, Trump ise biliyordu. Çünkü Trump son derece gözü açık, uyanık ve aklı başında bir başkan. Ancak Biden unutkan bir isim. Dolayısıyla insanlar onun belgeleri götürmüş olduğunun farkında olmayacak. Böyle bir başkana sahip olmak Amerikalılar için iyi mi kötü mü? Demokratlar da Biden’ın durumunu değerlendiriyor; ‘onun haberi yoktu, Trump’ın haberi vardı’ diyorlar. Trump arşivlere geri dönüş yaparak geri yolladığı belgeler değil elinde tutmaya devam ettikleriyle ilgili suçlanıyor. Bu belgelerin içerisinde Amerika’nın nükleer güçleriyle ilgili ve başka ülkelerin nükleer kapasitesi hakkında belgeler bulunuyor. Bunlardan bazılarını da konuşmuş olmakla ve başkalarına göstermiş olmakla suçlanıyor. Federal yetkililere bilgi vermemek suçlamaları da var. 2018’deki birtakım verilere dayanarak operasyonlara ilişkin ve askeri faaliyetlerle ilgili belgeleri konuşmakla suçlanıyor.”‘Trump tam gaz devam dedi’Karaçam, Trump’ın uzun yıllar hapis cezası alabileceği bir davayla karşı karşıya olduğunu belirtirken, ilk duruşma sonrası adaylığını çekmesinin söz konusu olmadığını ve tam gaz devam dediğini vurguladı:“Diğer taraftan bunun karşılığında kendisine yönelik olabilecek yaptırımlar nedir? Uzun yıllar hapis cezası gelebilir. Mahkemeden Trump’a bu konuda tanıklarla görüşmeme yasağı çıktı. Bir ‘modele’ sus payı davasında da yargıçları hedef göstermeme gibi yan yaptırımlar getirilmişti. Trump özel savcıyı hedefe koyarak ‘haydut’ diye nitelendirdi. Bu kişi, Biden dönemi Adalet Bakanı tarafından bu dosyaları incelemekle ilgili atanmış bir kişi. Duruşmanın ardından Miami’de bir Küba restoranına gitti, 77. Doğum gününü kutladı. Daha mahkemedeyken kampanyasının programları duyuruluyordu. Yani aday adaylığından çekilme söz konusu değil, tam gaz devam ediyor.”‘CNN son derece taraflı; Washington’daki kurumların çürümüş olduğunu söyleyen Amerikalılar da var’Trump hakkındaki ‘belge saklamak’ ithamının yankılarını aktaran Karaçam, CNN gibi yayınların adeta yargı sürecini beklemeye dahi gerek görmeyen taraflı tutumuna karşılık en başta Cumhuriyetçi cephede olmak üzere pek çok Amerikalının tepkilerine atıf yaptı. Karaçam, bu kesimlerin asıl Washington’daki çürümüş kurumların yargılanması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti:“Medya Miami’deki kafenin önündeki sıradan insanlara sorunca olup bitenlerin ciddi bir kumpas olduğunu ifade eden Amerikalılar liberal medyaya da yansıdı. Washington’daki kurumların son derece çürümüş, taraflı ve suçlu olduğunu, asıl onların yargılanması gerektiğini, bu davanın sonucu ne olursa olsun Amerikalıların Trump’ı yine Beyaz Saray’a geri taşıyacaklarını söyleyenleri duyuyoruz. Ama örneğin CNN’e baktığımızda son derece taraflı ifadeler görüyoruz. Bu gizli belgelerin nasıl kullanıldığıyla ilgili son derece emin, yargı sürecini beklemeye gerek duymayan, sürekli Biden’ı aklamaya yönelik ifadeler var. ‘İşbirlikçilik’ gerekçesiyle Trump ile birlikte yargılanan Walt Nauta. Aslında Mar-a-Lago’da hizmetli, Trump’ın kişisel yardımcısı, vale olarak işe girmiş. O kutuları Trump’ın talimatıyla taşımakla ve müfettişlere yalan söylemekle suçlanıyor.”‘Tucker Carlson, neoconların yalanlarını dile getirdiği için başına bunların geldiğini belirtiyor’Karaçam, Fox News’ten Zelenskiy eleştirileri nedeniyle kovulduğu düşünülen ve başlattığı Twitter söyleşileriyle milyonlarca Amerikalının ilgi odağı olan Tucker Carlson’ın davayla ilgili videosuna da dikkat çekti.“Tucker Carlson, Twitter yayınındaki 13 dakikalık videosunda neo-conları ve savaşların işbirlikçisi olan kesimleri hedef aldı. Bush döneminden beri mercek altına alınan bir durum. Trump 2016 seçim yarışında Cumhuriyetçi adaylarla tartışırken ‘Irak’ı işgal ettiniz, onlar yalan söylediler. Kitle imha silahlarının olmadığını biliyorlardı’ demişti. Trump ‘onlar’ derken derin devleti kastediyor. Tucker Carlson, Trump’ın neocon kesimin bile bile yalan söylediklerini belirterek onları doğrudan işaret ettiği için başına bunların geldiğini belirtiyor.”‘Biden bu kurumsal yapı ile uyum içerisinde ilerliyor’Karaçam, Biden hakkındaki rüşvet iddiaları ve son olarak Ukraynalı Burisma şirketinin ses kayıtlarının gündeme gelmesine rağmen ABD kurumsal yapısının üzerine gideceği görüşünde değil.“Biden’ın Ukrayna savaşındaki tutumu ve sağlanan silahlar, temerrüde düşme riski de konuşulurken gündeme taşındı. Amerikalılar verilen paralardan mutlu değil. Bir derin devletten söz ediyorsak -bu farazi tabii, verileri yok ama filmlerden izlediklerimiz en gerçekçi veriler- Biden bu kurumsal yapı ile uyum içerisinde ilerliyor. Dolayısıyla ondan kurtulmak istemeleri için bir sebep yok. Ayrıca Cumhuriyetçilerin Trump’a yönelik ithamlardan sonra yeniden gündeme taşıdığı Biden ve oğlu Hunter Biden’ın rüşvet aldıklarına dair ses kayıtları var ama bunun üzerine gidilmesi durumu yok. Demokrat lider olarak teamülde ikinci dönem yarışma hakkı başkanların oluyor. Biden’ın unutkanlığı, yaşı, cümleleri toparlayamaması gibi hususlardan dolayı daha iyi bir aday olabilirdi ancak şimdilik böyle bir ihtimal yok.”‘Zaten Biden bu demokrasi savaşı demiş ve işin içinden çıkmıştı’Karaçam, Trump’ın yargılanıp suçlu bulunması halinde onu destekleyen kesimlerin tepkilerinden kaygılanan liberal kesimlerde bir şekilde ‘Trump nefretinin’ ağır bastığı görüşünde:“Liberal medyada kimileri Trump’ın yargılanması ve suçlu bulunması halinde onu destekleyen halk kesimlerine laf anlatamayacak hale geleceklerini ve girişimin ters tepeceğini söylüyor. Dolayısıyla o kitleyi kazanma açısından bakanlar da var. Ancak oldukça karışık. Trump nefreti ağır basıyor. Biden ve oğlunun nasıl bir ses kaydı veya rüşveti çıkarsa çıksın sonuç değişmeyecek. Zaten Kongre ara seçimlerinde Biden, ‘bu demokrasi savaşı’ dedi ve işin içinden çıktı. Hunter Biden’a da şimdiye kadar hep hoşgörü gösterildi. Bu tür bilgilere yer veren medya da taraflı. Ancak Amerikalılar Tucker Carlson gibi olaylara derli toplu bakanlar dışında kurumsal medyada bunları görmüyor. Trump destekçileri bunları okuyorlar ve sosyal medya üzerinden ellerinden geleni yapıyorlar.‘FBI’ın da taraflı ve kliklere ayrılmış yapısı biliniyor’Karaçam, Kongre’ye Cumhuriyetçilerin taleplerine rağmen Biden aleyhindeki malzemeyi teslim etmeyen FBI’ın taraflı ve kliklere ayrılmış yapısına atıfta bulundu:“Bir senatör, Biden ile başka devlet başkanları arasındaki telefon görüşmelerine dair kayıtlar olduğunu söyledi. FBI’ın elinde birtakım şeyler var. FBI’ın da çok yanlı ve kendi içinde kliklere ayrılmış bir yapısı olduğunu biliyoruz. 5 milyon dolar rüşvet hikayesi de dahil tüm bunları senatörlerin söylemesi önemli. Kennedy’nin oy potansiyeli çok gözükmüyor. Fakat çok kişinin bilmediği gizli bilgilere daha fazla vakıf olabilecek bir isim. Dolayısıyla arka planı daha iyi okuyabilen bir isim olduğu için söyledikleri yön tayin edici olabilir. Cumhuriyetçilerde ise zaten aday adayı enflasyonu var. Trump anketlerde yarışı önde götürüyor ancak başkan adayının netleşeceği son dönemeçte tercihin ne olacağı görülecek.”‘Hüküm giyerse görevi kaybeden diyenler de var’Karaçam, Trump’ın seçime girmesinin engellenemeyeceğini belirtirken, bir kesimin hüküm giymesi halinde seçilse bile görevini kaybedeceği görüşünü aktardı:“Trump’ın seçime girmesini engelleyemezler. Trump kazanırsa cezaların hiçbir anlamı kalmayacak. Bir kesim, Trump’ın bu ithamlardan en az birinden hüküm giymesi halinde, seçilse bile 2071. madde uyarınca görevini kaybetmesi ve bir daha görev yapmasının yasaklanması gerektiğini söylüyor. Örneğin Washington Post ise böyle bir risk olmadığını yazıyor. Bu mesele de tartışılıyor.”

