‘Rusyagate değil, aslında Ukraynagate var daha ciddi ve nesnel’

“Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayar skandalını o kadar süre reddettikten sonra 2022 Mart ayında Rusya’nın askeri müdahalesinin puslu bir hava yarattığı ortamda New York Times gazetesi, ‘Bu doğruydu’ diye haber yaptı. Oysa daha önce New York Post yazdığında linçe maruz kalmıştı. Ve New York Post’un haberiyle gündeme gelen Hunter Biden iddialarını ana akım basında görememekle kalmamıştık, Facebook, Twitter’da özel mesaj yoluyla bile gönderemiyordunuz. New York Post linkini attığınızda uyarı çıkıyordu.”