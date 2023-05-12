https://sputniknews.com.tr/20230512/rusyagate-degil-aslinda-ukraynagate-var-daha-ciddi-ve-nesnel-1071048435.html

‘Rusyagate değil, aslında Ukraynagate var daha ciddi ve nesnel’

‘Rusyagate değil, aslında Ukraynagate var daha ciddi ve nesnel’

Emre Köse’ye göre ABD’de liberal medya sansürü altındaki Trump CNN söyleşisiyle geri dönüşünde ‘mantıklı ve aklıselim’ tutumuyla dikkat çekti. Trump’ın... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T22:47+0300

2023-05-12T22:47+0300

2023-05-14T03:47+0300

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joe biden

donald trump

temerrüt

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ABD’de 2020 seçimlerinin rakipleri Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump’ın aday adaylıklarını ilan etmeleriyle 2024 seçim yarışı şimdiden başlamış görünüyor. Biden yönetiminin enflasyon, bankacılık sistemindeki sarsıntılar, temerrüt riski ve geçen kasımdaki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin ipleri ele almasıyla zorlandığı bir dönemde Trump, başkanlığının son döneminden itibaren alenen sansürlendiği ana akıma döndü. Bu hafta liberal CNN’de kendi döneminde Beyaz Saray muhabirliği yapmış Kaithin Collins’e konuk oldu. Ancak Trump’ı sıkıştırma hamlesi ters tepmiş görünüyor.Trump eski taciz davalarıyla sıkıştırıldığı bir dönemde CNN’de muhaliflerin bile teslim ettiği bir performans sergiledi. Özellikle dış politikada barışçı vurguları eksik etmedi. Collins’in üç kez ‘Ukrayna mı, Rusya mı kazansın’ diye futbol takımı yarıştırma sorularından, ‘önemli olan kimsenin ölmemesi, barışa ulaşmak’ diyerek sıyrıldı. Kendini buna yapabilecek başkan olarak sundu.Ancak Trump’ın kazanmak için Amerikan kamuoyunu yoğuran liberal medyayı da yenmesi gerek. Zira seçim süreçlerinde atıf yapılan ‘troller’ başlığı Twitter ifşaatları eşliğinde patlamış olsa da, başkanlığına fos çıkan Rusyagate’in belirlediği algı operasyonları bitmiş değil. Biden’ın oğlu Hunter’la ilgili doğrulanan skandal ve en son Cumhuriyetçilerin ortaya attığı başkan yardımcılığı döneminde makamını ailesine ekonomik kazançlar için kullandığı ithamlarına ise pek ilgili gösterilmiyor.Trump’ın başkanlığına damgasını vuran, Avrupa’da bir süre gündeme sokulmaya çalışılsa da işe yaramayan ‘Rusya’ teması Türkiye’ye de ithal edilmeye çalışılırken, ABD’deki liberal kumpasların yakın tarihini dış politika yazarı Emre Köse ile konuştuk.‘Trump gibi duygusal kontrolü zayıf biri bile daha mantıklı, aklıselim konuşuyor’Emre Köse’ye göre, ABD’de kasımdaki ara seçimlerle oluşan Kongre’de Cumhuriyetçilerin elinin güçlenmesi durumu değiştiriyor. Biden’ın popülaritesindeki düşüşe dikkat çeken Köse, enflasyon, banka iflasları ve Ukrayna’ya verilen koşulsuz yardımlara tepkileri vurguladı. Köse böylesi koşullarda Trump’ın CNN’de mantıklı ve aklıselim konuşan bir lider görünümü sunduğunu söyledi:‘New York Post dizüstü bilgisiyardaki iddiaları yazdığında linçe maruz kalmıştı’Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın skandalının ABD ana akımı tarafından hasıraltı edildikten sonra Rusya’nın Ukrayna harekatının yarattığı puslu havadan istifadeyle doğrulandığını belirten Köse, daha öncesinde uygulanan ağır sansüre dikkat çekti:‘Rusyagate’i üreten Steele ve kaynağı yalan beyandan mahkum edilmişti’Emre Köse, Trump’ın başkanlık dönemine damgasını vuran ‘Rusyagate’i fabrike eden eski MI6 casusu ve kaynağının Britanya ve ABD’de sonradan yalan beyandan mahkum olduklarını da anımsattı:‘Aslında Ukraynagate var ve daha ciddi ve nesnel’Emre Köse, ABD’de fos çıkmış Rusyagate değil asıl Ukraynagate skandalı olduğu görüşünde. Hunter Biden olayının dışında Clinton Vakfının yolsuzluklarına uzanan iddialara atıf yapan Köse, hepsinin hasıraltı edildiğini söyledi. Köse’ye göre, bugün Ukrayna’ya aktarılan yardımlar da bir şekilde Amerikan silah tekellerine dönüyor:‘Eğer Rusya aleyhtarı bir gündem oluşturulması gerekiyorsa hemen bu küme toplanıyor’Köse, asıl dünyanın her coğrafyasına darbeler ve STK’lar aracılığıyla ‘renkli devrim’ komploları kurarak müdahaleye çalışaan ABD olduğu görüşünde.

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2023

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rusya, stk, stk, emre köse, abd, joe biden, donald trump, temerrüt, twitter