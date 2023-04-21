https://sputniknews.com.tr/20230421/eski-cia-direktoru-hunterin-laptopu-haberlerini-bidena-secim-kazandirmak-icin-itibarsizlastirdik-1069999438.html

Eski CIA Direktörü: Hunter'ın laptopu haberlerini, Biden'a seçim kazandırmak için itibarsızlaştırdık

Eski CIA Direktörü: Hunter'ın laptopu haberlerini, Biden'a seçim kazandırmak için itibarsızlaştırdık

Eski CIA Direktörü Vekili Morell, onlarca istihbarat yetkilisinin Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili haberlerin 'Rus dezenformasyonu' olduğunu iddia... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T11:21+0300

2023-04-21T11:21+0300

2023-04-21T12:19+0300

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ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında, 51 eski istihbarat yetkilisinin imzasıyla Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından çıkan skandallarla ilgili haberleri itibarsızlaştıran açık mektubun, Joe Biden'a seçim kazandırmayı amaçladığı itiraf edildi. İtiraf, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmasının yanısıra CIA Başkan Yardımcılığı ve iki kez CIA Başkan Vekilliği yapan, yani müesses nizamın gediklilerinden biri olan Mike Morell'den geldi. Oğlunun tamircide unuttuğu dizüstü bilgisayardaki skandalların liberal kanat tarafından bastırılması ve anaakım medya tarafından sansürlenmesinin de etkisiyle Kasım 2020 seçimlerini Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump'a karşı kazanan Demokrat Partili Joe Biden, Ocak 2021'de başkan koltuğuna oturmuştu.Eski CIA Direktör Vekili Morell'in Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Yargı Komisyonu'na kapalı kapılar ardından verdiği ifade, oturumla ilgili bilgi sahibi Cumhuriyetçi vekiller tarafından sızdırıldı. Blinken'ın şefliğinde yürütülen operasyonBuna göre Morell, halihazırdaki Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın o dönem Biden'ın seçim kampanyasının üst düzey yetkilisi sıfatıyla kendisiyle temas kurarak New York Post'un Ekim 2020'deki Hunter Biden'ın denizaşırı iş anlaşmalarıyla ilgili haberini ele aldığını söyledi. Görüşmeler sırasında Blinken, Morell'e, FBI'ın Hunter Biden haberinin bir 'dezenformasyon kampanyasının' parçası olup olmadığını incelediğini iddia eden USA Today makalesini gönderdi. Morell, bu konuşmaların, kendisini, eski istihbarat yetkililerine ulaşıp Hunter Biden haberlerinin 'Rus enformasyon operasyonunun tüm klasik özelliklerine' sahip olduğunu iddia eden açık mektup organizasyonuna sevk ettiğini söyledi.Nitekim CIA'in 5 eski direktörü ve başka bir dizi eski üst düzey yetkilisinin imzasını taşıyan 'Rus dezenformasyonu' iddiasındaki açık mektup, 2020 başkanlık yarışı üzerinde oldukça etkili oldu.Sonraki soruşturmalar, haberlerin doğruluğunu teyit ettiAncak sonraki soruşturmalar, haberlerin oğul Biden'ın dizüstü bilgisayarından elde edilen gerçek belgelere dayandığını ve dolayısıyla doğru olduğunu ortaya çıkardı.'Yaptım, çünkü Biden'ın kazanmasını istiyordum'Blinken'ın kendisiyle temas kurmasından önce böyle bir mektup organize etme planı olmadığını kabul eden Morell, "Eski Başkan Yardımcısı Biden'a yardım etmeye çalıştım, çünkü onun seçimi kazanmasını istedim" dedi.Biden kampanyasının başkanından teşekkür aldıMorell, açık mektubun yayımlanmak üzere Politico'ya teslim edilmesinin ardından, Biden kampanyasının başkanı Steve Ricchetti'nin kendisini arayarak organizasyon için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Biden, açık mektubu Trump'a karşı kullandıBiden, daha sonra 22 Ekim 2020'de dönemin Başkanı Trump ile yaptığı TV tartışması sırasında açık mektubu gündeme getirerek, oğlunun diğer şeylerin yanısıra yabancı iş anlaşmalarında siyasi nüfuz ticareti yaptığına dair haberleri reddetmekte kullandı. Cumhuriyetçi vekiller, Blinken'dan açıklama talep ettiMorell'in ifadesinin ardından Kongre'nin Cumhuriyetçi üyeleri ortaya çıkan soruların yanıtlanmasını talep etti. Yargı Komisyonu Başkanı Jim Jordan ve Meclis İstihbarat Komisyonu Başkanı Mike Turner, Blinken'a mektup göndererek konuyla ilgili daha fazla bilgi istedi. Jordan ile Turner'ın açıklamasında şöyle denildi:Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından çıkan skandallarla ilgili New York Post ve Daily Mail'in haberlerine ana akım medyanın bastırma ve sansür kampanyası öyle inanılmaz boyutlara varmıştı ki, sosyal medya devi Twitter, haberleri erişilmez kılmakla kalmayıp kullanıcıların doğrudan mesajlarda paylaşmalarını bile engelledi. Ama sonunda hepsi, haberlerin doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.Eski vergi dairesi ajanı: Hunter soruşturmasını siyasiler engelliyorHunter Biden'la ilgili bir diğer suçlama, ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) eski bir özel ajanından geldi. Adı açıklanmayan ajanın avukatı, Hunter Biden'a vergi üzerinden ceza soruşturmanın 'siyasi mülahazalarla' engellendiği iddiasını Kongre'ye bildirdi. Ajanın avukatı Mark Lytle, Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta, müvekkilinin Hunter Biden'ın vergi beyanlarından çıkan aleni çıkar çatışması ve bir silah alımıyla bağlantılı yanlış beyanda bulunması hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. 'Ayrıcalıklı muamele yapılıyor'Avukatı, ajanın, Hunter Biden soruşturmasında 'adam kayıran ayrıcalıklı muamele yapılması ve siyasetin kararları uygunsuz şekilde etkilemesinden örnekler sunmak istediğini' vurguladı.'İfşaatçı koruması sağlansın, anlatayım'"Ciddi misilleme risklerine rağmen, müvekkilim size anayasal denetim işlevinizi yerine getirmeniz için gerekli bilgileri sağlamayı teklif ediyor ve ilgili komisyonların liderliklerine tarafsız ifşaatlarda bulunmak istiyor" diyen Lytle, eski ajanın konuşmak için Kongre'nin ifşaatçılara sağladığı korumadan istediğini söyledi.Beyaz Saray'dan yalanlamaBunun üzerine Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Biden'ın oğluyla ilgili soruşturmaya karıştığını yalanladı.Kongre'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Hunter Biden'ın özellikle Ukrayna ve Çin'de yaptığı iş anlaşmalarında aile bağlarını uygunsuz şekilde kullanıp kullanmadığını soruşturuyor.

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