https://sputniknews.com.tr/20230601/hunter-bidenin-bilgisayarindaki-10-bin-fotograf-web-sitesine-yuklendi-gercek-ve-seffaflik-icin-1071900159.html

Hunter Biden'ın bilgisayarındaki 10 bin fotoğraf web sitesine yüklendi: Gerçek ve şeffaflık için

Hunter Biden'ın bilgisayarındaki 10 bin fotoğraf web sitesine yüklendi: Gerçek ve şeffaflık için

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun bütün kirli çamaşırlarını içeren dizüstü bilgisayardan çıkan fotoğraflar bir sitede toplandı. Pornografik içerikten ötürü... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:34+0300

2023-06-01T22:34+0300

2023-06-01T23:10+0300

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Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında bulunan çok sayıda fotoğraf, bidenlaptopmedia.com isimli sitede çevrimiçi olarak yayımlanırken, Ukrayna başta olmak üzere yasadışı uluslararası faaliyetleri dahil işlediği iddia edilen suçlar da bir adreste derlendi: bidenlaptopreport.marcopolousa.orgBu adreslerin bağlı olduğu Marco Polo sitesinin kurucusu olan gazeteci Garrett Ziegler, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlarındandı. Ziegler, tamamlanması aylar süren bidenlaptopmedia sitesinde 2008-2019 yıllarına yayılan yaklaşık 10 bin görsel yayımlandığını duyurdu. Fox News Digital'e konuşan Ziegler, "Yaklaşık 10 bin görseli inceleyip cinsel organları redaksiyondan geçirmemiz birkaç ayımızı aldı" açıklamasını getirerek şu vurguyu yaptı:Ziegler, sosyal güvenlik numaraları, banka bilgileri, kredi kartı numaraları dahil özel bilgiler içeren fotoğrafları ve Hunter'ın 2016-19'da birlikte olduğu, 2015'te ölen ağabeyi Beau'nun eşi Hallie'nin çok sayıda çıplak fotoğrafını redaksiyondan geçirdiklerini belirtti. Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun babasının nüfuzunu kullanarak yolsuz işler çevirmesi dahil içinden skandal üstüne skandal çıkan dizüstü bilgisayarından bazı pornografik görüntüler daha önce sosyal medya ve medyaya düşmüştü. Ziegler, daha önce hiç görülmemiş iki fotoğrafı, Fox News'un dikkatine sundu. Birinde 2018'de o zamanki sevgilisi Zoe Kestan'a yaslanıp uyuklayan Hunter Biden, diğerinde üzerinde bir dizi uyuşturucu ve prezervatif paketi duran masa görülüyor. İkinci fotoğraf, Hunter'ın 2018'de Hallie ile mesajlaşmasından. 'Haber değeri' taşımayan bazı içerikleri öne çıkarmayacaklarını söyleyen Ziegler, "Örneğin, Candy Crush oyunlarının ekran görüntüleri var ve bunların kesinlikle hiçbir haber değeri olmadığından eminiz. Yani diyebilirim ki, cihazdaki fotoğrafların yüzde 98'i, toplamda yaklaşık 10 bin fotoğraf, ama aslında bundan biraz daha azı" diyerek ekledi:Sitede herhangi bir cinsel organın görünür olmayacağına dair söz veren gazeteci-danışman, projede görüntülerin kronolojik olarak sıralanacağını ve first ailenin hayatının geniş bir alanını kapsayacağını belirtti. Projenin Biden ailesine yönelik 'suikast' amacı taşımadığının altını çizen Ziegler, "Hunter'ın kızı Finnegan'ın Irak ve Afganistan gibi denizaşırı ülkelerde konuşlanmış birliklere yazdığı bir mektubun fotoğrafı da var. Tapılası bir mektup. Finnegan o sırada yaklaşık 9 yaşında ve mektup kesinlikle Biden'ları iyi bir ışığın altında gösteriyor" diyerek şöyle devam etti:Projeyi "ABD tarihinde görevdeki herhangi bir Amerikan birinci ailesinin en kapsamlı ifşası" diye tanımlayan gazeteci-danışman, sitesinde paylaşılacak fotoğrafların tipik olarak ancak başkanlık arşivleri açıldığında erişilebilir türdekilerden olacağını ve Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak Oval Ofis'de geçirdiği zamanı ayrıntılandıracağını söyledi. Sitenin 'kullanıcıların fotoğraflardaki meta verileri görüntülemesine izin verecek bir fotoğraf görüntüleme uygulaması' kullanacağını da duyuran Ziegler, "Fotoğrafın nerede çekildiğini, saat kaçta çekildiğini, enlem ve boylam koordinatlarının eklenmiş olup olmadığını görebilecekler. Diyafram, aydınlatma gibi meta verilere sahip olup olmadığını görebilecekler" dedi. Videolar daha ileri bir tariheHunter Biden'ın dizüstü bilgisayarındaki videoların daha ileri bir tarihte kamuoyunun izlemesine açılacağını belirten Ziegler, videoların siteye yüklenmesinin neden daha uzun süreceğine şu açıklamayı getirdi:Ziegler, muhabirlerin bakması gerektiğine inandığı bir dizi tartışmaya açık fotoğraf olduğunu sözlerine ekledi. Fox News Digital, siteyle ilgili yorum talebine Beyaz Saray ve Hunter Biden'ın avukatının yanıt vermediğini belirtti.Hakkında hem federal hem de meclis soruşturması bulunan Hunter Biden'la ilgili en önemli bilgi kaynağı, 2019'da crack kokain bağımlılığı krizi sırasında tamircide unuttuğu ve tamircinin FBI'a teslim ettiği dizüstü bilgisayar. Bundan sızan pedofiliden yasadışı uluslararası faaliyetlere dek skandallarla ilgili Kasım 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesi New York Post ve Daily Mail'in yaptığı haberler, ana akım medyada 'yalan' haber muamelesi görmüş ve o dönemde Demokrat Parti çizgisinde yönetimi olan Twitter tarafından sansürlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220711/joe-bidenin-oglu-hunter-bidenin-telefonu-acildi-pedofili-ve-uyusturucu-skandali-ortaya-cikti--1058602691.html

https://sputniknews.com.tr/20230202/hunter-biden-icinden-skandal-fiskiran-dizustu-bilgisayarin-kendisine-ait-oldugunu-sonunda-kabul-1066491150.html

https://sputniknews.com.tr/20230421/eski-cia-direktoru-hunterin-laptopu-haberlerini-bidena-secim-kazandirmak-icin-itibarsizlastirdik-1069999438.html

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