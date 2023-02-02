https://sputniknews.com.tr/20230202/hunter-biden-icinden-skandal-fiskiran-dizustu-bilgisayarin-kendisine-ait-oldugunu-sonunda-kabul-1066491150.html

Hunter Biden, içinden skandal fışkıran dizüstü bilgisayarın kendisine ait olduğunu resmen kabul etti

Hunter Biden, içinden skandal fışkıran dizüstü bilgisayarın kendisine ait olduğunu resmen kabul etti

ABD Başkanı'nın oğlunun babasının nüfuzunu kullanarak yolsuz işler çevirmesi dahil bütün kirli çamaşırlarının fırladığı bilgisayarın sahibi olduğu, avukatının... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T16:51+0300

2023-02-02T16:51+0300

2023-02-02T17:18+0300

dünya

hunter biden

joe biden

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ABD'nin Obama dönemindeki Başkan Yardımcısı ve halihazırdaki Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın içinden skandal üstüne skandal çıkan 'kayıp' dizüstü bilgisayarı gündemden düşmüyor. Vergi kayıtları ve yabancı şirketlerle yaptığı işler hakkında federal bir soruşturma altında olan ve Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi tarafından şüpheli faaliyetleri hakkında soruşturma açılan Hunter Biden hakkındaki en önemli bilgi kaynağı, 4 yıl önce crack kokain bağımlılığı krizi sırasında tamircide unuttuğu ve tamircinin FBI'a teslim ettiği dizüstü bilgisayar. Oğul Biden, içinden bütün kirli çamaşırlarının fırladığı bilgisayarın kendisine ait olduğunu nihayet resmen kabul etti. Hunter 'Benim olabilir, Ruslar çalmış olabilir' demiştiNisan 2021'de 'Güzel Şeyler' isimli yeni anı kitabının tanıtımı için ekrana çıkan Hunter Biden, CBS'in Pazar Sabahı programında Nisan 2019'da Delaware'deki bilgisayar tamirhanesinde bırakılan MacBook Pro'nun gerçekten kendisine ait olup olmadığı sorusunu evet veya hayır diye yanıtlaması istendiğinde, "Doğru cevap şu ki, cevabın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok" demişti. "Size ait olması ihtimali var mı" ısrarı üzerine, "Elbette orada benden çalınmış bir dizüstü bilgisayar olabilir. Hacklenmiş olabilirim, Rus istihbaratı olabilir. Benden çalınmış olabilir" diye top çevirmişti. Avukatı 'Hunter'ın tamircide unuttuğu bilgisayarı' dediAma Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, Delaware Adalet Bakanı Kathy Jennings'e gönderdiği 14 sayfalık mektupta, sözkonusu dizüstü bilgisayarın müvekkiline ait olduğunu resmen kabul ederek bir ilke imza attı.Dünyayı bilgisayardan haberdar eden tamirci hakkında suç duyurusu ve soruşturma talebiAncak avukat Lowell, mektubunda, bilgisayarın içeriğinin müvekkiline karşı silah olarak kullanılmasını sağladığı gerekçesiyle tamirhanenin sahibi John Paul Mac Isaac hakkında ceza soruşturması açılmasını talep etti. Mektupta şu suçlamalara yer verildi:"Mac Isaac, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayar verilerine yasadışı şekilde erişti ve önceki Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ile birlikte, içindeki kirli ve suçlayıcı içerikleri Joe Biden'a karşı silah haline getirmek için çalıştı. Bu başarısız kirli siyasi numara, doğrudan Biden'ın özel ve kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi, sömürülmesi ve manipüle edilmesiyle sonuçlandı. Mac Isaac'ın kasıtlı, pervasız ve hukuka aykırı davranışı, Biden'ın yüzlerce gigabayt kişisel verisinin hiçbir sakınım uygulanmadan internette dolaşıma girmesini sağladı."Mektupta dizüstü bilgisayarın içeriğine yetkisiz erişim elde eden ve bunu medyaya ve milletvekillerine yayan taraflar olarak Mac Isaac, Giuliani, onun kişisel avukatı Robert Costello, Trump'ın Beyaz Saray'daki eski başdanışmanı Steve Bannon, Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlarından Garrett Ziegler, Bannon'ın ortağı Jack Maxey ve aynı zamanda Senatör Ron Johnson'ın eski danışmanı olan siber analitik firması XRVision'ın kurucusu ve CEO'su Yaacov Apelbaum sayıldı. Aylarca Hunter'a cihazın geri alınmaya hazır olduğunu bildirmeye çalışıp başarısız olduktan sonra 2019'un sonlarında dizüstü bilgisayarla sabit diske el koyan Mac Isaac, -Hunter Biden'ın babasının nüfuzu üzerinden Ukrayna ve Çin gibi ülkelerde iş yapıp para kazanmasına dair e-postalar ve uyuşturucu kullanıp fahişeler ve çalışanlarıyla seks yaptığını gösteren videolar dahil- içeriği gördüğünde FBI'ı uyarmıştı. Mac Isaac, Aralık 2019'da bilgisayarı FBI'a teslim etmeden önce içeriğin kopyasını alıp Costello'ya vermişti. Giuliani de kopyayı, Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın Demokrat Partili Joe Biden'a karşı kaybedeceği Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin öncesinde, Ekim 2020'de The New York Post gazetesine iletmişti. Cumhuriyetçi Parti çizgisindeki gazetenin bundan çıkan binbir skandalla ilgili haberi, o dönemde Demokrat Parti çizgisinde bir yönetimi olan Twitter tarafından 'yalan haber' muamelesi görüp sansürlenmişti. Ancak daha sonra haberin doğruluğu teyit edildi. Ve başkanlık seçiminin kaderini değiştirebilecek haberin sansürlenmesi için FBI dahil Twitter'a yapılan baskıları, Ekim 2022'de sosyal medya platformunu satın alan Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk ifşa etti.Meşhur bilgisayarın içeriğini haberleştirmeye devam eden bir diğer gazete olan Britanya'daki Daily Mail, son olarak, Hunter Biden'ın kendi hukuk firması Owasco'daki eski çalışanlarından birini kendisine cinsel hizmet sağlamadığı takdirde maaşını kesmekle tehdit ettiğini yazdı. Haberde yer verilen Hunter Biden ile 29 yaşındaki eski asistanı arasındaki 2018-19 yazışmaları, Biden'ın kadın çalışanından evindeyken görüntülü seks seansları yayımlamasını talep ettiği, yapmazsa maaşını ödememekle tehdit ettiği ve yayın karşılığında Apple Pay aracılığıyla birkaç ödeme yaptığını gösteriyor. Haberde Biden'ın eski asistanına 2018'de 4 aylık sürede 44 bin 500 dolar sağladığına dair JP Morgan Chase Bankası'nın şüpheli faaliyet raporları da yer aldı. 2019'da asistanın Hunter Biden'ın sekreterine aralık ayı için 837 dolarlık maaşını almadığından ve sorunu çözmek için patrona ulaşamadığından şikayet ettiğini, yanısıra Biden'a maddi olarak zar zor geçindiği ve kirasını ödeyemediği konusunda yakındığını aktaran habere göre bu Biden'ın cinsel ilişkiye girdiği bilinen dördüncü çalışan vakası.Hunter Biden'ın daha önce fahişelerle seks yaptığını gösteren videolar çektiğine dair haberler gibi bu kez yarı zamanlı bir model ve fitness eğitmeni ile seks yapmasını da videoya çektiği belirtildi.

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