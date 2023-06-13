https://sputniknews.com.tr/20230613/abdli-senator-grassley-bidenin-yasa-disi-para-alisverisini-ortaya-koyan-ses-kayitlari-var-1072404658.html
ABD'li senatör Grassley: Biden'ın yasa dışı para alışverişini ortaya koyan ses kayıtları var
ABD'li senatör Grassley: Biden'ın yasa dışı para alışverişini ortaya koyan ses kayıtları var
ABD'li senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken 'yasa dışı para alışverişi yaptığını' ortaya koyan ses kayıtları bulunduğunu... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T22:48+0300
2023-06-13T22:48+0300
2023-06-13T22:48+0300
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Cumhuriyetçi Senatör Grassley, yabancı uyruklu birinin, başkan yardımcısı olduğu dönemde Biden ve oğlu Hunter Biden'ın 'bir rüşvet planına karıştığı' iddia edilen konuşmalarının ses kayıtlarına sahip olduğunu iddia etti.Kayıtların yabancı uyruklu kişinin zor durumda kalması ihtimaline karşı bir tür sigorta poliçesi olarak tutulduğunu aktaran Grassley, bu kişinin Hunter Biden'la yaptığı 15, o dönem başkan yardımcısı olan Joe Biden ile yaptığı iki konuşmanın kaydına sahip olduğunu öne sürdü.Grassley ayrıca bu konuyla ilgili FBI belgesinin, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın Hunter Biden'ı istihdam etmesi konusunda Biden'ın müdahil olmuş olabileceğini gösterdiğini aktardı.Senatör Grassley, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılanlara karşın, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın Joe Biden ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili gerekli adımı atmayarak çelişkili tutum sergilediğini ima etti.Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren 'yasa dışı para alışverişini' gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için Grassley, FBI'ya çağrı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230516/ozel-savci-durham-fbiin-trump-rusya-sorusturmasini-ciddi-bicimde-yetersiz-buldu-1071184964.html
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ABD'li senatör Grassley: Biden'ın yasa dışı para alışverişini ortaya koyan ses kayıtları var
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ABD'li senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken 'yasa dışı para alışverişi yaptığını' ortaya koyan ses kayıtları bulunduğunu belirtti.
Cumhuriyetçi Senatör Grassley, yabancı uyruklu birinin, başkan yardımcısı olduğu dönemde Biden ve oğlu Hunter Biden'ın 'bir rüşvet planına karıştığı' iddia edilen konuşmalarının ses kayıtlarına sahip olduğunu iddia etti.
Kayıtların yabancı uyruklu kişinin zor durumda kalması ihtimaline karşı bir tür sigorta poliçesi olarak tutulduğunu aktaran Grassley, bu kişinin Hunter Biden'la yaptığı 15, o dönem başkan yardımcısı olan Joe Biden ile yaptığı iki konuşmanın kaydına sahip olduğunu öne sürdü.
Grassley ayrıca bu konuyla ilgili FBI belgesinin, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın Hunter Biden'ı istihdam etmesi konusunda Biden'ın müdahil olmuş olabileceğini gösterdiğini aktardı.
Senatör Grassley, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılanlara karşın, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın Joe Biden ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili gerekli adımı atmayarak çelişkili tutum sergilediğini ima etti.
Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren 'yasa dışı para alışverişini' gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için Grassley, FBI'ya çağrı yaptı.