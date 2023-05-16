https://sputniknews.com.tr/20230516/ozel-savci-durham-fbiin-trump-rusya-sorusturmasini-ciddi-bicimde-yetersiz-buldu-1071184964.html
Özel Savcı Durham, FBI'ın Trump-Rusya soruşturmasını 'ciddi biçimde yetersiz' buldu
Özel Savcı Durham, FBI'ın Trump-Rusya soruşturmasını 'ciddi biçimde yetersiz' buldu
FBI’ın Rus hükümetinin ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin başlattığı soruşturmayı incelemek üzere görevlendirilen Özel... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T19:04+0300
2023-05-16T19:04+0300
2023-05-16T19:05+0300
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Rusya hükümetinin 2016 ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı incelemek üzere 2019 yılında özel yetkili savcı olarak atanan John Durham soruşturmasını tamamladı.Durham ‘2016 Cumhurbaşkanlığı Kampanyaları Kapsamında İstihbarat Faaliyetlerine İlişkin Hususlar ve Soruşturmalara İlişkin Rapor’ başlıklı 316 sayfalık raporunda soruşturmanın başlatılması sürecinde yönetimin elinde herhangi bir gerçek kanıt bulunmadığını açıkladı.Savcı Durham, FBI'ın ‘yasalara sıkı sıkıya bağlı kalma konusundaki önemli görevlerini yerine getirmede başarısız olduğunu’ belirtti. Rapora göre FBI’ın soruşturmasında tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine uyulmadığı; yetkililerin ‘siyasi muhaliflerden gelen bilgilere güvenmeye aşırı istekli’ olduğu ifade edildi.Durham'ın raporuna göre, FBI'ın başlattığı 'Russiagate soruşturması' 'ciddi şekilde yetersizdi ve 'ham, analiz edilmemiş ve doğrulanmamış istihbarata' dayanıyordu.John Durham'ın raporunun yayınlanmasına cevaben eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu ve paylaşımında "Diğer bir deyişle, Amerikan kamuoyu aldatılmış tıpkı şu anda Amerika'nın büyüklüğünü görmek istemeyenler tarafından aldatıldığı gibi" ifadelerine yer verdi.
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donald trump, fbi, rusya, rapor, soruşturma
Özel Savcı Durham, FBI'ın Trump-Rusya soruşturmasını 'ciddi biçimde yetersiz' buldu
19:04 16.05.2023 (güncellendi: 19:05 16.05.2023) Abone ol
FBI’ın Rus hükümetinin ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin başlattığı soruşturmayı incelemek üzere görevlendirilen Özel Yetkili Savcı Durham yayınladığı raporda FBI'ı ‘ciddi şekilde yetersiz’ buldu. Rapora göre iddialar ‘ham, analiz edilmemiş ve doğrulanmamış istihbarata’ dayanıyordu.
Rusya hükümetinin 2016 ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı incelemek üzere 2019 yılında özel yetkili savcı olarak atanan John Durham soruşturmasını tamamladı.
Durham ‘2016 Cumhurbaşkanlığı Kampanyaları Kapsamında İstihbarat Faaliyetlerine İlişkin Hususlar ve Soruşturmalara İlişkin Rapor’ başlıklı 316 sayfalık raporunda soruşturmanın başlatılması sürecinde yönetimin elinde herhangi bir gerçek kanıt bulunmadığını açıkladı.
Savcı Durham, FBI'ın ‘yasalara sıkı sıkıya bağlı kalma konusundaki önemli görevlerini yerine getirmede başarısız olduğunu’ belirtti. Rapora göre FBI’ın soruşturmasında tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine uyulmadığı; yetkililerin ‘siyasi muhaliflerden gelen bilgilere güvenmeye aşırı istekli’ olduğu ifade edildi.
Durham'ın raporuna göre, FBI'ın başlattığı 'Russiagate soruşturması' 'ciddi şekilde yetersizdi ve 'ham, analiz edilmemiş ve doğrulanmamış istihbarata' dayanıyordu.
John Durham'ın raporunun yayınlanmasına cevaben eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu ve paylaşımında "Diğer bir deyişle, Amerikan kamuoyu aldatılmış tıpkı şu anda Amerika'nın büyüklüğünü görmek istemeyenler tarafından aldatıldığı gibi" ifadelerine yer verdi.