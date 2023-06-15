https://sputniknews.com.tr/20230615/fbi-bidena-yonelik-rusvet-sorusturmasinda-belgelerin-sansurlenmesini-savundu-1072465396.html

FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu

FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken 'yasa dışı para alışverişi yaptığı' yönündeki... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T01:27+0300

2023-06-15T01:27+0300

2023-06-15T01:27+0300

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soruşturma

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Washington Examiner'ın haberine göre, Abbate, Biden ve oğlunun dahil olduğu rüşvet soruşturmasıyla ilgili ABD Senatosu Yargı Komitesine ifade verdi.Soruşturmaya ilişkin belgelerde yer alan sansürlenmiş bölümlerin varlığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Abbate, "Belgeler, (bilgi) kaynağımızı korumak için sansürlendi" ifadesini kullandı.Abatte, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Ukraynalı bir iş insanı ile aralarında 'olası bir suç teşkil edecek rüşvet ilişkisi' olduğu yönündeki konularda ise bilgi vermeyi reddetti.Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'nin belgelerin sansürsüz halini Senatoya getirmesini ve 'yabancı uyruklu birinin Biden ve oğluna rüşvet verdiğine yönelik 17 ses kaydı olduğu' iddiasının sorulması üzerine ise, Abatte "Ses kaydı olup olmadığına dair fikrim yok" dedi.Grassley, Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı bir iş insanından 'yasa dışı para alışverişini' gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için FBI'ya çağrı yapmıştı.

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