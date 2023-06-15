https://sputniknews.com.tr/20230615/fbi-bidena-yonelik-rusvet-sorusturmasinda-belgelerin-sansurlenmesini-savundu-1072465396.html
FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu
FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken 'yasa dışı para alışverişi yaptığı' yönündeki... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T01:27+0300
2023-06-15T01:27+0300
2023-06-15T01:27+0300
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Washington Examiner'ın haberine göre, Abbate, Biden ve oğlunun dahil olduğu rüşvet soruşturmasıyla ilgili ABD Senatosu Yargı Komitesine ifade verdi.Soruşturmaya ilişkin belgelerde yer alan sansürlenmiş bölümlerin varlığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Abbate, "Belgeler, (bilgi) kaynağımızı korumak için sansürlendi" ifadesini kullandı.Abatte, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Ukraynalı bir iş insanı ile aralarında 'olası bir suç teşkil edecek rüşvet ilişkisi' olduğu yönündeki konularda ise bilgi vermeyi reddetti.Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'nin belgelerin sansürsüz halini Senatoya getirmesini ve 'yabancı uyruklu birinin Biden ve oğluna rüşvet verdiğine yönelik 17 ses kaydı olduğu' iddiasının sorulması üzerine ise, Abatte "Ses kaydı olup olmadığına dair fikrim yok" dedi.Grassley, Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı bir iş insanından 'yasa dışı para alışverişini' gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için FBI'ya çağrı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/trump-yeniden-hkim-karsisina-cikti-37-suclamanin-tamamini-reddetti-1072406428.html
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abd, joe biden, fbi, soruşturma
FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken 'yasa dışı para alışverişi yaptığı' yönündeki soruşturmaya ilişkin belgelerin sansürlenmesini savundu.
Washington Examiner'ın haberine göre, Abbate, Biden ve oğlunun dahil olduğu rüşvet soruşturmasıyla ilgili ABD Senatosu Yargı Komitesine ifade verdi.
Soruşturmaya ilişkin belgelerde yer alan sansürlenmiş bölümlerin varlığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Abbate, "Belgeler, (bilgi) kaynağımızı korumak için sansürlendi" ifadesini kullandı.
Abatte, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Ukraynalı bir iş insanı ile aralarında 'olası bir suç teşkil edecek rüşvet ilişkisi' olduğu yönündeki konularda ise bilgi vermeyi reddetti.
Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'nin belgelerin sansürsüz halini Senatoya getirmesini ve 'yabancı uyruklu birinin Biden ve oğluna rüşvet verdiğine yönelik 17 ses kaydı olduğu' iddiasının sorulması üzerine ise, Abatte "Ses kaydı olup olmadığına dair fikrim yok" dedi.
Grassley, Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı bir iş insanından 'yasa dışı para alışverişini' gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için FBI'ya çağrı yapmıştı.