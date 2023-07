https://sputniknews.com.tr/20230705/beyaz-sarayda-kokain-bulunmasinin-ardindan-hunter-bidenla-olasi-baglantisi-alay-konusu-oldu-1073190742.html

Beyaz Saray'da kokain bulunmasının ardından Hunter Biden'la olası bağlantısı alay konusu oldu

Beyaz Saray'da kokain bulunmasının ardından Hunter Biden'la olası bağlantısı alay konusu oldu

ABD Başkanı'nın resmi çalışma yeri ve konutu Beyaz Saray'da bulunan kokainin Biden'ın crack kokain bağımlılığıyla mücadelesini itiraf etmiş oğlu Hunter'la... 05.07.2023

2023-07-05T14:14+0300

2023-07-05T14:14+0300

2023-07-05T14:16+0300

ABD'de başkent Washington DC itfaiyesinin bir mensubu, pazar günü saat 20:49'da Beyaz Saray'dan telsiz iletişiminde "Kokain hidroklorür gösteren sarı bir çubuğumuz var" diyerek tehlikeli maddelere müdahale ekibine "Poşete koyun ve çıkarın" çağrısı yaptı. Bunun için Beyaz Saray kısa süreliğine boşaltılırken, gözler Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'a çevrildi. Kasım 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, Hunter Biden'ın tamircide unuttuğu dizüstü bilgisayardan çıkan skandallara dair yaptığı haberler yüzünden sosyal medya sansürüne uğramış The New York Post gazetesi, ilk çağrıda beyaz toz halindeki maddenin Beyaz Saray'ın zemin katındaki kütüphanede bulunduğunun söylendiğini aktardı. The Post'a konuşan kaynaklar ise kokainin Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda hem personel hem de konukların erişebileceği bir bekleme alanında bulunduğunu söyledi.Başkanlığın idari kalbi olan Batı Kanadı, Oval Ofis, idari personelin ofisleri, Kabine Odası, Roosevelt Odası ve basın brifing odasını içeriyor. İtfaiye ve acil tıp hizmetleri, bu tutarsızlığın açıklığa kavuşturulması talebine yanıt vermedi.The Post'un soruları üzerine Başkan'ı korumakla görevli Gizli Servis, 'olayla ilgili yürüttükleri aktif soruşturma hakkında yorum yapamadıklarını' belirtti. Daha sonra Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, 'maddenin gerçekten kokain olduğunu doğrulamak için daha fazla test yapılacağını, bir ajanının binayı rutin taramadan geçirirken bulduğu maddenin Beyaz Saray'a nasıl girdiğinin belirlenmeye çalışıldığını' duyurdu. ABD hükümeti, maddenin Beyaz Saray yerleşkesine nasıl girdiği ve kimin getirdiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.Kokain bulunmasından 2 gün önce, cuma günü Beyaz Saray'da bulunan 53 yaşındaki Hunter, olay sırasında 80 yaşındaki babasıyla birlikte haftasonu tatili için Camp David'deydi. Olaydan birkaç saat sonra aileyle birlikte 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları için Beyaz Saray'a geri döndü.Beyaz Saray'da kokain bulunması, ana akım medya ve sosyal medya şirketleri tarafından yolsuzluk ve seks skandalları örtbas edilen Başkan'ın oğlunun pamuklara sarılmasına zaten öfkeli muhafazakar yorumcular tarafından alay konusu yapıldı. Spectator'ün katkıda bulunan editörü Stephen L. Miller, "Başkanın kütüphanesinde bulunan bir torba kokain hikayesi, bir babanın oğluna olan sevgisi hakkındadır" diye tweetledi.Eski CIA Direktörü Vekili Mike Morell'in Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın o dönem Biden'ın seçim kampanyasının üst düzey yetkilisi sıfatıyla verdiği talimat uyarınca, The Post'un Ekim 2020'deki Hunter Biden'ın denizaşırı iş anlaşmalarıyla ilgili haberinin 'Rus enformasyon operasyonu' olduğunu iddia eden açık mektubu CIA'in 5 eski direktörü ve başka bir dizi eski üst düzey yetkilisinin imzasıyla yayımlatması itirafına da atıf yapıldı. The Wall Street Journal gazetesnin film eleştirmeni Kyle Smith, "357 eski istihbarat şefi, Beyaz Saray Kütüphanesi'ndeki kokain için Rusları suçlayan açık mektubu İmzaladı" diye tweetledi.Smith, "Hadi ama Hunter önemli bir kişisel eşyasının izini asla kaybetmez" diye dalga geçmeyi de ihmal etmedi. Dün kokain başlığı Twitter'da trending topic haline geldi. Uyuşturucuyu Hunter Biden'ın bıraktığı konusunda fikir birliğine varan sosyal medya kullanıcılarından bazıları Başkan'ın oğlunu Al Pacino'nun başrolünde olduğu Scarface (Yaralı Yüz) filmindeki Tony Montana karakteri olarak tasvir eden, bazıları da internet oyunu Clue'ya (İpucu) atıf yapan memler paylaştı.Beautiful Things (Güzel Şeyler) adlı anı kitabında kokain bağımlılığıyla yıllarca süren mücadelesini ayrıntılı olarak anlatan Hunter Biden'ın aşk çocuğunun annesi tarafından mahkeme evraklarının kendisine tebliğ edilmesinden kaçmak için bir süredir Beyaz Saray'da kaldığına dair söylentiler nisanda yayılmıştı. Başkan'ın oğlunun tamircide unuttuğu dizüstü bilgisayardan çıkan ve kokain bağımlılığını gözler önüne seren çok sayıda görüntü, metin mesajı ve diğer iletişim dosyalarından bir yenisinin önceki gün yayımlandığını duyuran The Post, bunlar arasında Hunter'ın 2018 yazında fahişelerle günlerce süren bir Las Vegas alemine Porsche'sinin direksiyonunda saatte 172 mil hızla giderken crack içtiğini gösteren kendini çektiği videonun da bulunduğu belirtti. Hunter Biden, geçen ay ABD Adalet Bakanlığı'ndan vergi kaçırma ve silahla ilgili federal suçlamalardan hapis yatmasını önleyen bir anlaşma elde etti. Anlaşma sayesinde vergi kaçırmayla bağlantılı iki suçlamayı kabul etme karşılığı denetimli serbestlik kazanan Başkan'ın oğlu, uyuşturucu bir maddenin yasadışı kullanıcısı veya bağımlısı olan kişinin ateşli silah bulundurması suçlamasında ise Yargılama Öncesi Yön Değiştirme Anlaşması yaparak toplum hayrına kamu hizmetiyle paçayı sıyırdı.Anlaşmayı yargıç onaylarsa, Hunter Biden, muhtemelen uyuşturucu kullanmaması şartı eşliğinde 2 yıl gözetim altında kalacak ve tekrar ateşli silah sahibi olmaktan men edilecek.

